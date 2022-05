Hohe Energiekosten Brauer-Bund warnt vor Bierflaschen-Knappheit in Deutschland

Deutschlands Brauereien befürchten diesen Sommer eine Bierflaschen-Knappheit. Grund seien vor allem die gestiegenen Energiekosten in der Produktion.

Berlin, München Die Deutschen Brauereien warnen vor fehlenden Bierflaschen im Sommer. Ursache für die mögliche Bierflaschen-Knappheit sind dem Deutschen Brauer-Bund zufolge deutlich gestiegene Kosten für neue Flaschen und der Mangel an Lastwagenfahrern. „Engpässe sehen wir spätestens im Sommer“, sagte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele der „Bild“-Zeitung am Mittwoch. „Je heißer der Sommer, desto schwieriger kann die Situation werden.“ Eichele nannte die Lage „äußerst angespannt“.

Der Verband Private Brauereien Bayern sprach von einem Phänomen, das „in der Regel jährlich auftritt, weil in den Sommermonaten mehr Bier getrunken wird“. Erschwerend kämen in diesem Jahr die stark gestiegenen Energiepreise und ein mögliches Gas-Embargo oder ein Gas-Lieferstopp aus Russland hinzu, sagte Verbandssprecher Benedikt Meier in München.

Deutsche Brauereien: Bierflaschen 80 Prozent teurer