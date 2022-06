Hotelbranche Angriff auf Hotelkette Motel One: Premier Inn expandiert weiter in Deutschland

Düsseldorf Mehr als 20 Jahre genoss die Münchener Hotelkette Motel One im deutschen Gastgewerbe den Ruf des Renditekönigs. Sagenhafte 29,5 Prozent vom Umsatz blieben im letzten Jahr vor Corona als Vorsteuergewinn hängen, in nur zehn Jahren wuchs die Zimmerzahl des Budgetanbieters auf das Zweieinhalbfache, während sich das Eigenkapital zwischen 2012 und 2019 auf über eine halbe Milliarde Euro verdreifachte.

Doch die Erfolgssträhne beeinträchtigen seit zwei Jahren nicht nur die Coronabeschränkungen, die dem stolzen Unternehmen Marktanteile und ein Drittel des Eigenkapitals raubten. Mehr noch durchkreuzt sie der Markteintritt eines bislang kaum beachteten Rivalen, der Motel One ausgerechnet im Heimatland nun um die angestammte Kundschaft bangen lässt.

Der Angriff kommt aus England, genauer gesagt von der Londoner Budget-Kette Premier Inn, einer Tochter des börsennotierten Gastronomiekonzerns Whitbread. „300 bis 400 Häuser sollen es hierzulande mittelfristig werden“, berichtet Deutschland-Chef Michael Hartung jetzt dem Handelsblatt über die Expansionspläne. Dies habe der Aufsichtsrat in London vor wenigen Tagen beschlossen.

Der Übernachtungsanbieter, der in seiner britischen Heimat mit 850 Häusern Marktführer ist, versetzt mit seinem Expansionstempo selbst erfahrene Branchenkenner in Erstaunen. „Keine Hotelmarke wächst in Deutschland derzeit schneller als Premier Inn“, sagt Moritz Dietl, Geschäftsführer der Münchener Beratungsfirma Treugast.

Kam das 2016 in Deutschland gestartete Unternehmen unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie gerade einmal auf sechs Standorte, sind es heute 40, von denen die jüngsten soeben am Berliner Alexanderplatz, am Münchener Flughafen und in Mannheim öffneten. Weitere 38 Häuser zwischen Flensburg und Garmisch, sagt Hartung, habe man über feste Verträge gesichert, darunter Projekte am Dortmunder Hauptbahnhof und in der Duisburger City.

Spätestens mit deren Eröffnung wird Premier Inn den Münchener Wettbewerber Motel One überflügelt haben, der in seinem Heimatland aktuell auf 58 Hotels kommt – und gerade einmal zehn weitere deutsche Projekte in der Pipeline besitzt.

Noch will man dort von einem drohenden Rückschlag fürs eigene Geschäft nichts wissen. „Es sind mittlerweile viele Hotelketten in Deutschland unterwegs“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage, „trotzdem behaupten wir uns erwiesenermaßen sehr gut.“

Diese Einschätzung könnte sich bald schon als allzu optimistisch erweisen, denn für einen Verdrängungswettbewerb besitzt Premier Inn einen denkbar langen Atem. Im August 2018 verkaufte die britische Konzernmutter eigens für die Deutschland-Expansion die Kaffeehaus-Kette Costa Coffee.

Der Deal mit Coca-Cola füllte die Firmenkasse mit umgerechnet 4,3 Milliarden Euro und sicherte ihr bis heute – trotz Coronakrise – eine Netto-Cash-Position über 140 Millionen Pfund (164 Millionen Euro). Parallel dazu besorgte sich Whitbread über drei Anleihen einen zusätzlichen Kapitalpuffer über eine Milliarde Pfund. Weitere 850 Millionen Pfund stehen dem Konzern durch ungenutzte Kreditlinien zur Verfügung.

Das enorme Vermögen setzte Premier Inn in Deutschland nicht nur ein, um 30 Häuser zu übernehmen und neue zu errichten. In Städten wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt unterbieten die Briten Motel One bei den Hotelraten meist um 15 bis 30 Prozent – und nehmen dabei für das Geschäftsjahr 2022/23 (bis Februar) in Deutschland einen voraussichtlichen Vorsteuerverlust von 60 bis 70 Millionen Pfund in Kauf.

Die Auswirkungen solcher Preisnachlässe lassen sich schon jetzt bei der Zimmerbelegung ablesen. Für das erste Quartal 2022 meldete Premier Inn in Deutschland eine Auslastung von 41 bis 51 Prozent, Motel One dagegen musste sich mit 30 Prozent begnügen. Erst ab etwa 60 Prozent, auf die viele Hotels nach den Corona-Lockerungen nun hoffen, schreiben die Betriebe schwarze Zahlen.

Dabei ähneln die Häuser von Premier Inn in weiten Teilen dem Erfolgsmodell von Motel One. Statt der Hausfarbe Türkis, die Dieter Müller seinen Unterkünften einst persönlich verordnete, halten die Briten ihre Hotels durchgehend in Purpurrot. Beide Unternehmen spendieren ihren Zwei-Plus- und Dreisternehotels moderne Lounge-Bereiche und trendige Bars. Die Zimmer sind jeweils zweckmäßig eingerichtet, bieten dennoch ein ansprechendes Design auf eingeschränktem Raum. Motel One offeriert Zimmergrößen von 16 Quadratmetern, Premier One spendiert den Gästen oft zwei bis drei Quadratmeter mehr, verzichtet aber wie der Münchener Konkurrent auf Wellnessbereiche und Restaurantmahlzeiten jenseits des Frühstücksangebots.

„Dass Motel One nicht ewig allein in diesem Übernachtungssegment bleiben würde, war absehbar“, kommentiert Treugast-Experte Moritz Dietl die neue Konkurrenzsituation. Der Markt biete aber für beide Unternehmen noch genügend Potenzial, zumal sie sich im Angebot differenzierten.

Premier Inn setzt dabei noch stärker als Motel One auf eine „Asset-Heavy“-Strategie. 56 Prozent aller Hotels befinden sich im Eigentum von Whitbread, eine Quote, die man auch für Deutschland anstrebt – auch wenn ein neues Haus mit 200 Zimmern hierzulande durchschnittlich 30 Millionen Euro kostet.

Erklärtes Ziel ist es dabei, angesichts der strammen Expansion von Premier Inn Massenvorteile zu nutzen. „Bestenfalls funktioniert die Hotelerrichtung dann wie bei einem Lego-Baukasten“, sagt Michael Hartung, der früher bei Bilfinger Berger und Metro im Immobiliengeschäft tätig war.

Expansion aus dem Lego-Baukasten. (Foto: Premier Inn) Deutschland-Development-Geschäftsführer Michael Hartung

Badzellen fürs Hotelzimmer lässt Hartung beispielsweise beim Metallbauer Stengel in Ellwangen vorfertigen, der solche Aufträge bislang vorzugsweise im Schiffsbau von der Papenburger Meyer Werft erhielt. Bettgestelle, Matratzen, Spiegel, Föhn, TV-Set und andere Ausstattungsgegenstände werden in einem Sammelbehälter vorkonfektioniert, um die Neueinrichtung von Hotelzimmern zu beschleunigen. „Room in a Box“ nennt Premier Inn das Konzept.

Die gesamte Haustechnik lässt der fürs Development verantwortliche Premier-Inn-Geschäftsführer in einen 40-Fuß-Container verfrachten. „Lüftungsanlagen, Pumpen oder Strom-Schaltkästen werden so in Serie vorgefertigt, der gesamte Container anschließend nur noch ans Gebäude angedockt“, beschreibt der 61-Jährige die geplante Zeitersparnis.

Damit es beim Hotelbau oder bei der Renovierung übernommener Häuser nicht lieferbedingt zu teuren Verzögerungen kommt, setzte Hartung zudem eine weitere Investition durch: „Nahe Frankfurt haben wir ein Lager angemietet, in dem wir wichtige Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände auf Vorrat halten.“

Entsprechend wird Motel One kaum damit rechnen dürfen, dass Premier Inn das Expansionstempo in nächster Zeit drosselt. „Spätestens im März 2024 haben wir in Deutschland mindestens 100 geöffnete oder zumindest vertraglich gesicherte Hotels“, verspricht Hartung.

