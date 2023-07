Hotels Hyatt will in Deutschland massiv expandieren

Zürich Nach dem Einstieg bei der Düsseldorfer Hotelgruppe Lindner im vergangenen Oktober will der US-Hotelriese Hyatt sein Deutschlandgeschäft deutlich ausbauen.

Der börsennotierte Übernachtungskonzern aus Chicago, der zwischen Hamburg und München bis zum vergangenen Herbst auf gerade einmal neun Häuser kam, könnte die Zahl seiner deutschen Standorte schon bald auf 66 steigern. Das kündigte der seit Kurzem unter anderem fürs Europageschäft verantwortliche Group-President Javier Aguila gegenüber dem Handelsblatt an.

„Seit der Vereinbarung mit Lindner verfügen wir aktuell über 33 Hotels in Deutschland“, sagte der gebürtige Spanier. „Eine Verdoppelung halte ich zukünftig für möglich.“

In ganz Europa gebe es für Hyatt noch zahlreiche weiße Flecken. Für das Wachstum werde man sich nun auf ausgewählte Märkte konzentrieren, wobei Aguila unter anderem Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien nennt. Deutschland gehöre auf jeden Fall dazu.

Zulegen wolle man nicht nur mit der Hotelgruppe Lindner, die künftig den Zusatz „JdV by Hyatt“ erhalten soll. Auch die hauseigene Lifestyle-Luxuskette „Thompson“, die jenseits von Amerika bisher in Madrid vertreten ist, sei ein weiteres Beispiel für eine Hyatt-Marke, die in Deutschland denkbar sei. Wo es bei familiengeführten Häusern keinen Nachfolger gebe, wolle man zugreifen.

Laut Aguila gibt es unter anderem auch Überlegungen zu deutschen Standorten der Luxusmarken „Park Hyatt“ und für die Design-Luxusmarke „Andaz“, die bislang nur in München ein Haus betreibt. „Wir arbeiten aktuell aber noch an exakten Plänen“, bekundet Hyatt-Europa-Chef Aguila.

Der Europa-Chef der US-Hotelkette hat ambitionierte Expansionspläne. (Foto: PR) Javier Aguila

Konkrete Ergebnisse sieht man dagegen bereits in Frankfurt: Dort soll im Dezember ein neues Fünf-Sterne-Haus an der Frankfurter Kennedyallee eröffnet werden, das sich an den Stil der 60er-Jahre anlehnt. Auch in Hamburg, wo das „Park Hyatt“ im Levantehaus Ende 2022 schließen musste, soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 in unmittelbarer Nähe ein „Hyatt Centric“ eröffnen.

Nach dem Abgang seines langjährigen Vorgängers Peter Fulton hatte Aguila vor neun Monaten in Deutschland für einen Paukenschlag gesorgt. Mit dem familiengeführten Hotelunternehmen Lindner vereinbarte er einen Deal, der dessen 25 deutsche und weitere zehn ausländische Häuser unter das Dach von Hyatt brachte. Die Amerikaner lieferten der zuletzt verlustreichen Kette reichlich Fremdkapital für Renovierungen und weitere Expansionen, stülpen den Düsseldorfern dafür ihr eigenes Hotelkonzept über und beteiligen sie am Treueprogramm „World of Hyatt“. Im Gegenzug zahlt ihnen Lindner nun eine Franchisegebühr.

Hyatt braucht dringend finanzielle Erfolge

Finanziell war Hyatt zuletzt unter Druck. Allein 2022 türmten sich die Nettoverluste auf 222 Millionen Dollar, 2021 waren es sogar 703 Millionen Dollar Verlust. Doch nicht nur die schwierigen Coronajahre belasten die Bilanz. Die Übernahme des Wettbewerbers Apple Leisure Group (ALG) im Oktober 2021 kostete die US-Hotelkette 2,7 Milliarden Dollar.

Dafür ist Aguila mitverantwortlich: Den Kaufpreis hatte der Spanier mitausgehandelt. – allerdings auf der Verkäuferseite. Kurz zuvor hatte er seine eigene Hotelkette Alua Hotels & Resorts bei ALG eingebracht. Erst nach dem Deal wechselte er ins Hyatt-Management.

Mit dem Erwerb konnte Hyatt seine weltweit führende Position im Luxus-Feriensegment ausbauen. Bei All-Inclusive-Resorts – vor allem in der Karibik – kommt der Konzern nach eigenen Angaben auf einen weltweiten Marktanteil von 13 Prozent. Wegen der nach wie vor hohen Finanzbelastung stufte Standard & Poor’s (S&P) das Kreditrating für Hyatt kurzzeitig auf „Junk“ („Schrott“).

>> Lesen Sie hier: Comeback eines gefallenen Stars: Warum es mit dem Hamburger Luxus-Hotel Atlantic wieder aufwärtsgeht

Um die Schulden abzubauen, hatte Hyatt im Jahr 2022 bereits Immobilien im Wert von 625 Millionen Dollar abgestoßen – und erreichte damit wieder ein besseres Rating. „Den Asset-Light-Plan, der Immobilienverkäufe im Wert von zwei Milliarden Dollar vorsieht, verfolgt Hyatt unabhängig vom S&P-Rating bereits seit Längerem“, erklärt Aguila dazu. Mit den Einnahmen wolle man das Wachstum im Hotelbetrieb beschleunigen.

Der Zukauf von ALG habe sich für Hyatt als „guter Schachzug“ erwiesen, sagt der einstige Verkäufer Aguila. „Die Transaktion war sehr erfolgreich“, sagt er. „Wir haben schon einige Meilensteine schon Jahre vor der Zeit erreicht.“ Tatsächlich hat sich der Börsenkurs von Hyatt seit der Deal-Ankündigung im August 2021 nahezu verdoppelt.

Ambitionen in der Spitzenklasse der Hotels

Die rasante Expansion von Hyatt soll nach den Plänen des Managements auch das hauseigene Loyalty-Programm stärken. Kunden sollen auf der Konzernplattform nach Angeboten in den 1350 angeschlossenen Hotels suchen – und nicht über Onlineplattformen wie Booking, Expedia oder HRS, denen der Konzern dann Provisionen für die Vermittlung zahlen muss. „Wir wollen außerdem in wichtigen Märkten wie Deutschland mit unseren Marken präsenter werden“, erklärt Hyatt-Europachef Aguila seine Strategie. Mit gehobenen Boutique-Marken wie „JdV by Hyatt“ gelinge dies schneller als im traditionellen Luxussegment.

Doch auch in der Hotelspitzenklasse will der Konzern sich weiter behaupten. So betreibt Hyatt etwa das legendäre Hôtel du Palais in Biarritz, in das Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 2019 zum G7-Gipfel lud, das Hôtel du Louvre in Paris oder das Hyatt Regency in Köln, in dem Bill Clinton, Michael Jackson und Elton John logierten.

Das legendäre Hotel an der französischen Atlantikküste gehört ebenfalls zum Hyatt-Reich. (Foto: Getty Images) Hotel du Palais in Biarritz

Für den Vertrieb solcher Nobelherbergen geht der US-Konzern seit Kurzem einen ungewöhnlichen Weg. Für 53 Millionen Pfund (60 Millionen Euro) erwarb man im vergangenen Monat die in London ansässige Reisebuchungsplattform „Mr and Mrs Smith“, die 1300 Boutique- und Luxushotels sowie Villen im Angebot hat. Über sie will man „kuratierte Luxushotels“ auch dort vermitteln, wo Hyatt selbst keine Häuser betreibt, etwa auf den Fidschi-Inseln, in Kroatien oder auf Island.

Um eine Wettbewerbssituation mit dem eigenen Bonusprogramm „World of Hyatt“ zu verhindern, soll es mit diesem künftig eine Vertriebsvereinbarung geben. Wie die genau aussehen wird, verrät Aguila noch nicht. Branchenexperten glauben allerdings, dass man mit dem Deal vorrangig die Intercontinental Hotels Group (IHG) im Blick hat. Bisher war es der britische Widersacher, der eine enge Kooperation mit „Mr and Mrs Smith“ pflegte – und sich nun einen neuen Luxusvertriebskanal suchen muss.

