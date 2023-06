Importeure EU-Zollreform nährt Furcht vor einer Datenkrake in Brüssel

Düsseldorf Ein „großer Wurf“ könne die Mitte Mai in Brüssel angekündigte EU-Zollreform werden, schwärmt Marcel Fehrmann. Die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplante EU-Zollbehörde verspreche deutliche Erleichterungen, erwartet der Chef der niedersächsischen Importfirma Amec.

„Das damit verbundene einheitliche IT-System für ganz Europa würde im Umgang mit dem Zoll erheblich an Zeit und Arbeit sparen.“ Einfuhrdaten werden dann zentral und digital erfasst.

Wie viele andere Übersee-Importeure ist Fehrmanns Firma, die jährlich rund 60 Millionen Euro mit elektronischen Bauteilen für Rauchmelder, Handys und Garagentor-Motoren umsetzt, bei der Einfuhrkontrolle noch mit einer Zettelwirtschaft konfrontiert. „Bei den in regelmäßigen Abständen stattfindenden Zollprüfungen müssen wir für die Zollverwaltung Bescheide zur Verfügung stellen, die sie selbst erstellt hat“, wundert sich der Großhändler.

Schuld sind fehlende Digitalisierung und Vernetzung. So kann das für Amec zuständige Hauptzollamt Hannover intern nur mit hohem Aufwand Zollpapiere einsehen, die bei Einfuhren etwa über den Hamburger Hafen oder den Flughafen Leipzig/Halle von den dortigen Hauptzollämtern ausgestellt wurden.

„Noch schlimmer sieht es bei Zolleinfuhren etwa über Rotterdam aus“, berichtet die ehemalige Zöllnerin und Wirtschaftsjuristin Francine Dammholz.

„Auf Daten aus den Niederlanden kann der deutsche Zoll bis heute nicht elektronisch zugreifen“, weiß die Geschäftsführerin der Braunschweiger Beratungsfirma Zollcoaching. Bei Zollprüfungen, die noch bis zu drei Jahre nachträglich drohen können, heißt es dann: Zettel raussuchen.

Damit soll nach von der Leyens Plänen in fünf Jahren Schluss sein. Auf Geheiß der EU-Kommission wird es eine europaweite Zollbehörde geben, die über eine unionsweite Zolldatenplattform wacht. In diese sollen künftig Unternehmen, die Waren in die EU einführen, sämtliche Informationen über ihre Produkte und Lieferketten einspeisen.

Experten befürchten mehr Protektionismus

„Im Laufe der Zeit wird die Datenplattform die bestehende IT-Infrastruktur für den Zoll in den EU-Mitgliedstaaten ersetzen“, kündigte Brüssel am 17. Mai in einer Mitteilung an. Man werde dadurch „jährlich bis zu zwei Milliarden Euro an Betriebskosten einsparen“, hieß es aus der Kommission, die von der „ehrgeizigsten und umfassendsten Reform der EU-Zollunion seit deren Gründung im Jahr 1968“ spricht.

Doch die einerseits herbeigesehnte EU-Zolldatenplattform weckt andererseits Sorgen. „Brüssel kann sie leicht einsetzen, um bei Bedarf den Protektionismus zu erhöhen“, warnt Francine Dammholz. „Durch ihr europaweit einheitliches IT-System erhält die EU-Zollbehörde Informationen über alles, was reinkommt.“ Repressalien gegen bestimmte Lieferländer oder Importwaren ließen sich auf diese Weise denkbar leicht organisieren.

Angeheizt werden die Bedenken nicht zuletzt durch die jüngste Stellungnahme von EU-Kommissar Paolo Gentiloni. Der für Wirtschaftsangelegenheiten zuständige Italiener hatte neulich die geplante europaeinheitliche Zolldatenplattform damit begründet, dass es „neue Herausforderungen und Bedrohungen“ gebe. Insbesondere gegenüber China forderte die Kommission offiziell eine „Neuausrichtung in den wichtigsten Bereichen“.

Auch in den Unternehmen teilt man die Furcht, Brüssel könnte das geplante IT-System zur Marktabschottung nutzen. „Die EU erhält damit eine sehr große Menge sensibler Daten“, weiß Amec-Geschäftsführer Marcel Fehrmann. Entsprechend verführerisch könnte es für die Behörde werden, glaubt er, damit auch etwas anzustellen.

Zur Furcht vor einer Datenkrake in Brüssel kommt die bislang fehlende Transparenz. „Die EU-Kommission hat sich bei der Entwicklung der Plattform nicht über die Schulter schauen lassen und konfrontiert uns nun mit dem Ergebnis“, moniert Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbands Groß- und Außenhandel (BGA) im Gespräch dem Handelsblatt. Noch gebe es datenschutzrechtliche Bedenken, sagt er und fordert: „Die Ausgewogenheit zwischen Kontrolle und Effizienz muss erhalten bleiben.“

Freigrenzen bei der Einfuhr fallen komplett weg

Um solche Sorgen zu zerstreuen, hat die EU-Kommission bei ihren Plänen nachjustiert. In bestimmten Fällen, in denen die Geschäftsabläufe und Lieferketten leicht einsehbar sind, sollen sogenannte „Trust & Check“-Händler ihre Importwaren EU-weit in den Verkehr bringen dürfen, ohne dass Zollbehörden aktiv werden müssen.

Auch für Onlineshopper, die zuletzt jährlich eine Milliarde Einkäufe in die EU einführten, hält Brüssel ein Extra bereit. So müssen den Plänen zufolge Onlineplattformen wie Amazon oder Ebay künftig dafür sorgen, dass bei Bestellungen außerhalb der EU – etwa in Großbritannien, China oder den USA – Zölle und Mehrwertsteuer schon beim Kauf entrichtet werden. Das nachträgliche und oft überraschende Abkassieren durch den Postboten an der Haustür könnte damit entfallen, der Gang zum nächstgelegenen Zollamt erst recht.

Doch die EU denkt auch an sich selbst. Nachdem sie Mitte 2021 schon die Warenwert-Freigrenze von 22 Euro bei der Einfuhr-Umsatzsteuer komplett abschaffte, soll nun auch die Zollbefreiung für Waren im Wert unter 150 Euro ersatzlos fallen. Als Grund nennt Brüssel, dass derzeit bei zwei von drei eingeführten Artikeln geschummelt werde, was den tatsächlichen Warenwert betrifft.

Mit der ausnahmslosen Verzollung sämtlicher Einfuhren erhofft man sich jährliche Mehreinnahmen von einer Milliarde Euro, nachdem 2021 gerade einmal 19 Milliarden Euro zusammenkamen.

Für die EU eine lukrative Einnahmequelle: Abgesehen von den Beitragszahlungen der Mitgliedsstaaten sind die ähnlich hohen Einnahmen aus Zoll und Umsatzsteuer die bedeutsamste Einnahmequelle. Ohne sie wäre die Union um ein Viertel ärmer.

Doch mit ihren Prognosen könnte sich die Kommission die Wahrheit schönrechnen. Das jedenfalls glaubt Zollberaterin Dammholz: „Angesichts der dünnen Personaldecke fehlen dem Zoll die nötigen Mitarbeiter, um nun auch die Kleinsendungen zu überprüfen“, sagt sie. „Der zusätzliche Verwaltungsaufwand, der sich durch den Wegfall der Freigrenzen ergibt, wird damit zu einem Problem.“ Zudem werde es trotz des Wegfalls der 150-Euro-Grenze weiterhin Unterfakturierungen geben.

Ganz trauen wollen viele in der Wirtschaft dem Plan Ursula von der Leyens ohnehin noch nicht. Das EU-Parlament und der Ministerrat müssen den Erleichterungen noch zustimmen. Die Legislativvorschläge wurden dazu erst einmal zur Konsultation an den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss übermittelt. Eine solche Abstimmung kann bekanntlich dauern.

