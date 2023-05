Erste Produkte in Supermärkten sind wieder günstiger. Gleichzeitig wollen Hersteller Erhöhungen durchsetzen. Mit welchen Preisen müssen Verbraucher nun rechnen?

Verbraucher müssen wieder weniger Geld für Butter zahlen als vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Andere Produkte dürften weiter teuer bleiben. (Foto: Sorin Gheorghita/Unsplash) Butter

Düsseldorf Der Preiskampf in den Supermärkten geht in die nächste Runde: Während Händler Preissenkungen in Aussicht stellen, wehren sich die Hersteller von Waren des täglichen Bedarfs dagegen. „Wir müssen in bestimmten Bereichen und Kategorien die Preise weiter erhöhen“, sagt etwa Carsten Knobel, Chef des Persil-Herstellers Henkel. Sonst würde die Profitabilität erodieren.

Auch Nestlé (Kitkat, Nescafé) will höhere Preise durchsetzen, obwohl der Hersteller diese im ersten Quartal bereits um 9,8 Prozent zum Vorjahr angehoben hatte. Nestlé Deutschland erklärte damals, erst 60 Prozent der Mehrkosten weitergegeben zu haben. Diese beliefen sich 2022 allein hierzulande auf 200 Millionen Euro. Für dieses Jahr rechnet Nestlé hier mit weiteren 100 Millionen Euro Mehrkosten.

