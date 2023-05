Inflation Händler oder Hersteller – wer profitiert von den hohen Preisen im Supermarkt?

Düsseldorf Seit Monaten tobt in den Supermärkten zwischen Herstellern und Händlern ein harter Preiskampf. Dabei konnten große Konsumgüterkonzerne ihre Gewinne 2022 deutlich steigern und die Händler leicht, während kleine Produzenten an Marge verloren. Das zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman für das Handelsblatt der 70 größten europäischen Unternehmen aus der Branche, die ihre Geschäftszahlen veröffentlichen.

Bei den großen Konsumgüterherstellern stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Verhältnis zum Umsatz von 19,3 auf 19,8 Prozent. Auch die Händler von Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs konnten die durchschnittliche Marge anheben, aber nur von 6,3 auf 6,4 Prozent. Bei den kleineren Produzenten mit weniger als einer Milliarde Umsatz sank die Rendite im Schnitt dagegen von 12,5 auf 11,7 Prozent.

Mit steigender Inflation beschuldigten sich Hersteller und Händler gegenseitig, die Preise zu treiben, um ihre Gewinne zu erhöhen. Edeka-Chef Markus Mosa sprach zuletzt sogar von der „Gier“ der Hersteller. Die aktuelle Analyse zeigt aber: Der größte Verlierer des Kräftemessens sind letztlich die Kunden. „Die weitgehend stabile Profitabilität zeigt eine Weitergabe vieler Kostensteigerungen an den Verbraucher“, beobachtet Oliver-Wyman-Experte Rainer Münch. „Im Moment darf vor allem einer klagen, und das ist der Verbraucher“, sagt auch Kai Hudetz, Geschäftsführer des Handelsforschungsinstituts IFH.

Inflation lässt die Umsätze bei Herstellern und Handel steigen

„Konsumentinnen und Konsumenten sind die Verlierer der hohen Inflation“, hält Hudetz nüchtern fest. Tatsächlich lagen allein im April die Lebensmittelpreise nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 17,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Sowohl Händler als auch Hersteller betonen aber regelmäßig, dass sie selbst unter dramatisch steigenden Kosten leiden, etwa für Grundstoffe, Agrarprodukte oder Energie. „Wir haben an operativem Gewinn verloren, weil wir nicht bereit waren, die Preiserhöhungen der Hersteller in dieser Höhe an die Kunden weiterzugeben“, sagte etwa Edeka-Chef Mosa.



Der Edeka-Chef wirft den großen Konsumgüterkonzernen "Gier" vor. (Foto: dpa) Markus Mosa

Henkel-Chef Carsten Knobel wiederum sprach von „dramatisch steigenden Kosten“. Der Persil-Hersteller hatte 2022 rund zwei Milliarden Euro Mehrkosten tragen müssen, „ein Anstieg um das Zwanzigfache“ im Vergleich zu den zehn Jahren davor.

Aus Sicht von Experten scheint das Gejammer in der Branche aber oftmals übertrieben. Ein Beleg für die von Ökonomen, Verbraucherschützern und Politikern regelmäßig angeprangerte „Gierflation“ – deutlich übertriebene Preissteigerungen – liefert die Analyse von Oliver Wyman zwar nicht, die drastisch gestiegenen Kosten schlagen aber weder bei den Händlern noch bei Herstellern in den Bilanzen durch.

„Trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die meisten Händler und Hersteller in der Lage, die Situation gut zu meistern“, stellt Handelsexperte Hudetz fest. Anders als in der pleitebedrohten Modeindustrie könnten Kunden bei Waren des täglichen Bedarfs zwar ihre Ausgaben reduzieren, aber sie nicht komplett einschränken.

Das zeigt sich auch in der Umsatzentwicklung: So stieg der globale Umsatz der 25 von Oliver Wyman analysierten europäischen Konsumgüterkonzerne, darunter Nestlé, Henkel oder Unilever, 2022 um 13 Prozent auf zusammen 538,5 Milliarden Euro. Die 25 kleineren Produzenten wie Frosta, Laurent-Perrier oder Premier Foods steigerten den Umsatz ebenfalls um 13 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro. Die Autoren weisen darauf hin, dass Konzerne und Mittelstand von expandierenden Geschäften jenseits von Europa profitierten, vor allem in Amerika und Asien.

Die 20 betrachteten Handelskonzerne legten beim Umsatz immerhin noch um elf Prozent auf 545,5 Milliarden Euro zu. „Die insgesamt sehr positive Umsatzentwicklung von Händlern und Herstellern im vergangenen Jahr ist ein Abbild der Preisinflation“, betont Experte Münch. 2022 stiegen die Lebensmittelpreise in Deutschland um 13,4 Prozent.

Kunden im Supermarkt sind extrem preissensibel

„Hersteller sind tendenziell eher in einer besseren Situation als Händler und tun sich oft leichter, ihre Gewinne zu steigern“, sagt Branchenexperte Hudetz. Händler hätten zwar durch ihre Eigenmarken Anhaltspunkte darüber, wie sich etwa die Rohstoffpreise entwickeln. „Die meisten Händler können aber nicht im Detail überprüfen, ob die Preisforderungen der Hersteller gerechtfertigt oder womöglich überzogen sind“, so Hudetz.

Hinzu kommt: Gerade die Händler befinden sich in einem harten Wettbewerb, die Loyalität der Kunden zu einzelnen Supermarktketten hat abgenommen. Angesichts der hohen Preise sind viele Kunden gerade extrem preissensibel und vergleichen Angebote ganz genau. Das limitiert die Möglichkeiten der Händler, die Preise anzuheben. Bei einzelnen Produkten verzichten sie sogar bewusst auf Marge, um die Kunden nicht zu verlieren.

Im Detail ist die Belastung speziell bei den großen deutschen Lebensmitteleinzelhändlern jedoch häufig schwierig nachzuzeichnen, weil keiner von ihnen börsennotiert ist. So gibt Edeka nur die Entwicklung des Ebit an, bei dem im Vergleich zum Ebitda die Abschreibungen nicht herausgerechnet sind. Das sei 2022 um 20 Prozent zum Vorjahr auf 979 Millionen Euro gesunken, sagte Edeka-Chef Mosa.

Doch in dieser Entwicklung sind nur die von Edeka zentral geführten Läden berücksichtigt und der Gewinn der Regionalgesellschaften. Den bei Weitem größten Teil des Geschäfts erwirtschaften die selbstständigen Kaufleute, die deutlich besser abgeschnitten haben dürften.

Auch alle anderen großen deutschen Lebensmitteleinzelhändler veröffentlichen nur sehr wenige Bilanzdaten. Die Experten von Oliver Wyman haben deshalb in ihrer Analyse auf die Geschäftsberichte der 20 größten europäischen Lebensmittelhändler zurückgegriffen, wie etwa Tesco (Großbritannien), Carrefour (Frankreich), Migros (Schweiz) oder Ahold Delhaize (Belgien).

Als einziges deutsches Unternehmen sind die Zahlen der Metro eingeflossen. Das Ergebnis der weitgehend stabilen Marge sei jedoch tendenziell auch auf den deutschen Handel übertragbar, erklärt Rainer Münch, der bei Oliver Wyman die Praxisgruppe Handel und Konsumgüter leitet. Für die Analyse sehen die Experten das Ebitda als die sinnvollste Maßzahl, weil sie am wenigsten Sondereffekte enthalte und am besten zwischen den Unternehmen vergleichbar sei.

Die weitgehend stabile Profitabilität zeige, dass es den Unternehmen gelungen sei, viele Kostensteigerungen an den Verbraucher weiterzugeben. „Allerdings ist auch nicht zu unterschätzen, dass zur Erzielung der Margenstabilität im Hintergrund viele interne Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt werden“, sagt Münch.

Beiersdorf steigerte den Gewinn um 13 Prozent

Ein Beispiel dafür ist Nivea-Hersteller Beiersdorf. Trotz 17 Prozent Mehrkosten konnten die Hamburger ihr Ebitda um 13 Prozent steigern, die Ebitda-Umsatzrendite blieb damit fast stabil bei 15,7 Prozent.

Konzernchef Vincent Warnery sprach trotz des profitablen Wachstums davon, dass 2022 „in vielerlei Hinsicht auch ein herausforderndes Jahr war“. Beiersdorf gelang es, Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken, indem etwa Werbeausgaben gezielter investiert wurden. Zum Wachstum trug auch bei, dass der Konzern bei seiner Kernmarke Nivea, die für das Gros des Umsatzes steht, auf weniger, dafür margenstärkere Produkte setzte.

Beiersdorf setzt bei seiner Kernmarke auf weniger, dafür margenstärkere Produkte. (Foto: Reuters) Nivea-Produktion in Hamburg

Zudem schaffte es der Hersteller im vergangenen Jahr, rund 75 Prozent seiner gestiegenen Ausgaben für Fracht oder Logistik an den Handel weiterzugeben. Trotz höherer Preise steigerte Beiersdorf auch die verkaufte Menge.

Was dem Konzern zugutekommt: Gerade bei Körperpflegeprodukten vertrauen viele Verbraucher weiter auf Markenware und wechseln nicht auf preisgünstigere Eigenmarken. Damit hat er eine starke Position in den Preisverhandlungen mit dem Handel. Genau diese Verhandlungsmacht fehlt vielen kleineren Markenherstellern, weswegen bei ihnen im Schnitt die Margen erodiert sind.

Beispiel Frosta: Der deutsche Marktführer für Tiefkühlgerichte konnte 2022 den Umsatz zwar um fast ein Zehntel auf 579 Millionen Euro steigern. Doch die Ebitda-Marge fiel von 10,8 auf 9,5 Prozent – und liegt damit noch unter dem Schnitt der 25 betrachteten mittelständischen Produzenten von Waren des täglichen Bedarfs.

„Die Kostensteigerungen für nahezu alle Rohmaterialien und Energien konnten nur zeitverzögert weitergegeben und nicht komplett kompensiert werden“, begründet Frosta den Rückgang. Vor allem im Handelsmarken- und Industriegeschäft musste der Mittelständler aus Bremerhaven deutliche Verluste hinnehmen – auch weil sich die Produktion nicht mehr überall rentierte. „Nicht alle Handelspartner waren bereit, ihre Lieferverträge mit den dringend notwendigen Abgabepreiserhöhungen zu verlängern“, berichtet Frosta.

Auch die Käserei Hochland, die nicht börsennotiert ist und deshalb nicht in die Auswertung von Oliver Wyman einbezogen wurde, profitierte nicht von höheren Käsepreisen, die im Branchenschnitt um satte 50 Prozent gestiegen sind. Die Umsatzrendite in Deutschland lag 2022 bei 1,2 Prozent. In guten Jahren seien zwischen drei und fünf Prozent üblich. „Von Bereicherung oder ‚Gierflation‘ kann in unserer Branche keine Rede sein – im Gegenteil“, sagte Hochland-Chef Peter Stahl.

Frosch-Hersteller kämpft mit Mehrkosten von 40 Millionen Euro

Dass Markenartikler pauschal von der Inflation profitierten, weist auch Reinhard Schneider, Chef des „Frosch“-Herstellers Werner & Mertz, zurück. „Das lässt sich so nicht verallgemeinernd sagen. Die Situation ist äußerst heterogen und variiert stark von Unternehmen zu Unternehmen.“ Um eine klarere Aussage zu bekommen, müsste man sich die Gewinne von einzelnen Produktgruppen ansehen.

„Im Geschäft mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln erzielen Händler und Hersteller trotz gestiegener Preise keine Luxusrenditen“, betont der Familienunternehmer. Der Hersteller von „Frosch“- Reinigungsmitteln oder „Erdal“-Schuhcreme kämpfte im abgelaufenen Jahr mit Mehrkosten von 40 Millionen Euro. Für ein Unternehmen mit 500 Millionen Euro Umsatz sei das eine „enorme Belastung“. Was den Gewinn anging, sei 2022 „nicht lustig“ gewesen.

Politiker und Verbraucherschützer hatten Konsumgüterherstellern und Händlern in jüngster Zeit dagegen wiederholt vorgeworfen, eine sogenannte „Gierflation“ zu betreiben, also durch übersteigerte Gewinne die Preissteigerung zusätzlich in die Höhe zu treiben. Vereinzelt wurden staatliche Preiskontrollen gefordert.

Experten halten das für unnötig. „Der starke Wettbewerb unter Händlern und Herstellern sorgt dafür, dass bei Waren des täglichen Bedarfs kein Unternehmen der Wertschöpfungskette auf Dauer ungerechtfertigt seine Marge sprunghaft erhöhen kann“, sagt Handelsexperte Hudetz.

Das bestätigt auch eine zuletzt veröffentlichte Analyse des Handelsblatts. Danach ist es von den 32 in der Produktion tätigen Dax-Konzernen nur sechs gelungen, ihre Handelsspanne im vergangenen Jahr zu verbessern. Im MDax waren es 14 von 40.

„Der Druck auf den Mittelstand wird im Ergebnis hoch bleiben“, prognostiziert Oliver-Wyman-Experte Münch. Die wirtschaftliche Situation werde sich in diesem Jahr eintrüben, der Druck auf den Ertrag nehme erheblich zu. „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren eine Reihe mittelständischer Lieferanten des Lebensmittelhandels in wirtschaftliche Schieflage kommen werden.“

