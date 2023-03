Inflation Wer an höheren Preisen für Wurst und Schinken verdient

Düsseldorf Ob Salami, Kochschinken oder Lyoner – verpackte Wurst aus der Selbstbedienung ist für Verbraucher 2022 deutlich teurer geworden. Bei Discountern wie Aldi, Lidl, Penny oder Netto sind die Preise für Brüh-, Rohwurst und Pökelware in Zeiten der Inflation im Schnitt um 24 Prozent gestiegen.

Allerdings ist von den Mehreinnahmen bei Wurst- und Schinkenproduzenten, Schlachtern und Schweinehaltern nur wenig angekommen. Das zeigt eine Analyse der Management-Beratung Ebner Stolz, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. „Es gibt nur einen Gewinner der Preissprünge: den Lebensmitteleinzelhandel“, lautet das Fazit von Studienautor Klaus-Martin Fischer.

„Die Preissteigerungen des Handels liegen deutlich über denen der vorgelagerten Stufen in der Wertschöpfungskette – und zwar erheblich“, betont Branchenexperte Fischer, der einen tiefen Einblick in die Bücher von elf relevanten Wurstherstellern und Schlachtern hat. Demnach erhöhten die untersuchten Wurst- und Schinkenproduzenten ihre Preise gegenüber dem Handel im Schnitt nur einmal im März 2022 um etwa zwölf Prozent zum Vorjahr. Die Discounter hoben hingegen nach einem zweistelligen Preissprung im März durchschnittlich weitere vier Mal die Preise für den untersuchten Warenkorb an.

Hersteller konnten höhere Kosten meist nicht weitergeben

Bei Discountern werden mehr als 60 Prozent des gesamten Marktvolumens von Wurst in der Selbstbedienung (SB) verkauft. Der untersuchte Warenkorb steht für mehr als 65 Prozent der verkauften SB-Wurst im Discount. Die Schwarz-Gruppe teilte mit, dass sie zur Preisgestaltung der Handelssparten Lidl und Kaufland keine Angaben mache. Auch Aldi Süd kommentiert weder die Einkaufs- noch die Verkaufspreise einzelner Artikel oder Warengruppen.

Von Penny-Mutter Rewe hieß es allgemein: „Wir werden auch weiterhin strikt darauf achten, dass nur dort Preisanpassungen an unsere Kunden weitergegeben werden, wo es tatsächlich einen hohen Kostendruck gibt.“ Auch für den Handel sind in Zeiten der Inflation allgemeine Kosten gestiegen.

Die Wurst- und Schinkenhersteller hatten mit hohen Mehrkosten für Rohstoffe, Energie, Personal, Logistik und Verpackungen zu kämpfen, heißt es beim Bundesverband Deutscher Wurst- und Schinkenproduzenten. „Eine Weitergabe der Kostensteigerung an den Handel dürfte für die überwiegende Zahl unserer Mitglieder nicht möglich gewesen sein“, sagt Geschäftsführer Horst Koller.

Der Handel habe nur die geringere Kostensteigerung für die notifizierten Fleischpreise akzeptiert. Die gestiegenen Preise in den anderen Bereichen lehne er überwiegend rigoros ab. Für den Großteil der Branche dürfte es deshalb schwierig gewesen sein, kostendeckend zu produzieren. „Durch die Marktmacht des Handels sehen sich Wurst- und Schinkenproduzenten gezwungen, die ruinöse Preispolitik zu akzeptieren – trotz möglicher negativer Kostendeckungsbeiträge“, sagt Keller. „Oder sie verzichten auf bestimmte Aufträge des Handels.“

Je größer die Betriebe bei Verarbeitern und Schlachtern desto röter die Zahlen, beobachtet Branchenexperte Fischer. „Die Schlachtbetriebe konnten und können die gestiegenen Schlachttierpreise und Betriebsmittelkosten bisher nicht ausreichend weitergeben“, bestätigt Heike Harstick, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Fleischwirtschaft.

Schweinehalter schrieben 2022 rote Zahlen

Noch schlimmer trifft es laut Berater Fischer die Erzeuger: „Schweinemäster und Ferkelzüchter schrieben bis zuletzt durchgehend tiefrote Zahlen.“ Die Auszahlungspreise für Schlachtschweine sind zwar im Laufe des Jahres 2022 deutlich gestiegen, aber auch die Kosten vor allem für Futter und Energie. „Zwar verbesserte sich die Lage zum Jahresende, trotzdem befanden sich die Schweinehalter weiter deutlich in der Verlustzone“, betont die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands. Nach Schätzungen des Verbands machten deutsche Schweinehalter 2022 je Kilo Schlachtgewicht 43 Cent Verlust.

Zu ähnlichen Ergebnissen wie die Beratung Ebner Stolz kommt Thomas Roeb bei gemischtem Hackfleisch. Der Professor für Handelsbetriebslehre der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg schätzt den zusätzlichen Rohertrag des Handels an einem Kilogramm Hackfleisch auf 1,75 Euro. Damit hätte der Handel, der ebenfalls steigende Kosten hatte, den Großteil der Preiserhöhung von 3,20 Euro eingestrichen.

Die Vorsitzende des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, hatte im Januar eine „Übergewinnsteuer“ auch für die Nahrungsbranche ins Gespräch gebracht. „Ob und wie stark sich Lebensmittelkonzerne und Handel an der Krise bereichern, wird sich am Ende an ihren Gewinnen zeigen“, so Pop.

