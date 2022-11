 Inflationsprämie: Welche Unternehmen zahlen jetzt Inflationsausgleich?

Immer mehr Firmen überweisen ihren Angestellten eine Inflationsprämie, auch weil sich die Tarifpartner darauf einigen. Im Dax hat sich ein Konzern dagegen entschieden.

Die VW-Beschäftigten in Westdeutschland profitieren von der Inflationsprämie. (Foto: dpa) Volkswagen-Logo

Düsseldorf Die Mitarbeiter von Volkswagen in Westdeutschland können sich über Extrageld freuen. Neben einer Lohnerhöhung bekommen die 125.000 Beschäftigten eine Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro ausgezahlt. Diese wird in zwei Tranchen gestückelt. In der Nacht zu Mittwoch haben sich VW und die Gewerkschaft IG Metall auf den neuen Haustarifvertrag geeinigt.

Wie der Autobauer nutzen immer mehr Firmen die von der Bundesregierung geschaffene Möglichkeit, eine sogenannte Inflationsausgleichprämie zu zahlen. Betriebe können ihren Angestellten bis Ende 2024 bis zu 3000 Euro steuer- und abgabenfrei überweisen. Damit soll die Bevölkerung angesichts der Teuerung entlastet werden.

Von den 40 Dax-Konzernen zahlt mittlerweile mehr als die Hälfte einen Inflationsbonus. Darunter sind die Deutsche Bank und Airbus mit jeweils 1500 Euro. Auch Qiagen unterstützt Mitarbeiter in Deutschland und 20 weiteren Ländern, die besonders von der Inflation betroffen sind. Eine genaue Höhe nennt die Biotechfirma nicht.