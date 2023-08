 Insolvenz: Kommt mit höherer Mehrwertsteuer das große Gastro-Sterben?

Außengastronomie in Leipzig

Düsseldorf Vor sechs Jahren eröffnete Boguslawa Wojsa ihre Gaststätte am Tennisplatz des Ruhrgebietsstädtchens Bönen. In der Coronapandemie hielt „Darwin’s Restaurant“ noch durch, nutzte die Lockdowns sogar für umfangreiche Renovierungen.

Doch seit Monaten verdunkeln sich die Zukunftsaussichten von Wojsas kleinem Unternehmen. „Wegen der Strompreiserhöhungen und der hohen Mitarbeiterkosten mussten wir die Öffnungszeiten deutlich reduzieren“, berichtet sie. Samstags hat sie komplett geschlossen.

Und nun könnte es noch schlimmer kommen. „Wenn sich auch noch die Mehrwertsteuer erhöht“, klagt sie, „bin ich nicht sicher, ob ich überhaupt noch ein Jahr durchhalte.“

Die Gastronomin ist mit ihren Sorgen nicht allein, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) vor Kurzem in einer Umfrage ermittelt hat. Sollte es wie beabsichtigt Anfang Januar zu einer Anhebung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent auf alle Speisen in der Gastronomie kommen, seien in Deutschland 12.000 Restaurants, Imbissstuben und Cafés von der Schließung bedroht, so das Ergebnis.

Und es könnte sogar noch schlimmer kommen. Wie das Handelsblatt exklusiv von der Wirtschaftsauskunftei Crif/Bürgel erfuhr, ist bereits ohne eine Mehrwertsteuer-Erhöhung jeder neunte Gastronomiebetrieb von der Insolvenz bedroht. Anfang August listete die Bonitätsauskunft 14.219 gefährdete Betriebe auf, davon 3002 in Nordrhein-Westfalen und 1866 in Bayern.

Kurz nach Ausbruch der Coronapandemie hatte die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie von üblicherweise 19 auf sieben Prozent gemindert, um die Branche, die von den Corona-Schutzmaßnahmen besonders gebeutelt wurde, finanziell zu entlasten.

Im Oktober 2022 verlängerte sich die Ausnahmeregelung mit Zustimmung des Bundesrats noch einmal um ein Jahr. Doch am 31. Dezember 2023 ist Schluss damit, falls es kein Einlenken gibt. Rein rechnerisch wird das Mahlzeiten um 11,2 Prozent verteuern.

Insolvenz von Gaststätten: In Hotels sieht es besonders schwierig aus

Vor allem Hotelrestaurants droht damit das Aus. Dort ist der Spielraum, steigende Kosten auf die eigene Rechnung zu nehmen, besonders gering. Dies zeigt ein gerade veröffentlichter Vergleich von Eagle Control. Die Consultingfirma nahm dazu die Mitgliedsunternehmen der marktführenden Hotellerie- und Gastronomie-Einkaufskooperation HGK unter die Lupe, die rund 3500 Betriebe zählt.

Ein Blick in deren Bilanzen zeigte, dass insbesondere die Hotelgastronomie 2022 im Durchschnitt eine negative Umsatzrendite von zwei Prozent zu verkraften hatte – trotz des verminderten Mehrwertsteuersatzes und der Coronahilfen. Ohne diese Vergünstigungen hätte die Umsatzrendite 2019 sogar bei minus elf Prozent gelegen.

Die durchschnittliche Umsatzrendite im Gastgewerbe beträgt inzwischen nur noch 3,9 Prozent.

(Foto: Unsplash) Restaurant

„Bei sechs Prozent Inflation im Jahr 2023 und angenommenen drei Prozent Inflation 2024 hätten die Betriebe im Schnitt nochmals rund 140.000 Euro zusätzliche Kosten, die ebenfalls durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden müssen“, rechnet Eagle-Control-Berater Philipp Nusser vor. „Die Alternative zu großen, aber notwendigen Preissprüngen könnten vermehrt Schließungen von hoteleigenen Restaurants sein“, glaubt er.

Die wirtschaftliche Lage der übrigen, von Hotels unabhängigen Restaurants ist kaum besser. Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) sank die durchschnittliche Umsatzrendite im Gastgewerbe auf inzwischen nur noch 3,9 Prozent – wobei selbst größere Ketten einen Kostenschub durch die höhere Steuer kaum wegstecken könnten.

So kam beispielsweise die Holding der Steakhauskette „Block House“ trotz Coronahilfen und Mehrwertsteuerbonus 2021 lediglich auf eine Umsatzrendite von 3,6 Prozent. Die Münchener Betreiberfirma der Burgerkette Hans im Glück Gastro verdiente im Coronajahr 2021 vor Zinsen und Steuern 3,3 Prozent vom Umsatz, 2019 waren es gerade einmal 0,2 Prozentpunkte mehr.

Die Pizzakette Vapiano meldete im letzten Jahr vor Corona eine negative Marge von fünf Prozent. (Foto: Reuters) Vapiano in Köln

Die inzwischen in die Insolvenz gerutschte Pizzakette Vapiano meldete im letzten Jahr vor Corona vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen eine negative Marge von fünf Prozent.

„Ohne die Steuersenkung wären wir durch“, warnte Tim Mälzer, Stargastronom und Inhaber des Restaurants Bullerei im Hamburger Schanzenviertel, kürzlich gegenüber dem Handelsblatt. Nun müsste sie entfristet werden, denn eine Umsatzmarge von zehn Prozent sei in der Branche dringend notwendig. „Die Marge ist in Zeiten der Inflation fix weg“, sagte er. „Ein Gastronom gerät brutal schnell in die Verlustzone.“

Gastronomie-Sterben: Trend zu Homeoffice kostet Umsatz

Das erlebten zuletzt sogar Prominente wie der TV-Koch Steffen Henssler und HSV-Präsident Marcell Jansen, die im Februar ihr Hamburger Restaurant Kinneloa schließen mussten. Durch den Trend zum Homeoffice hätten Restaurants in Innenstädten und Einkaufszentren massiv an Mittagsgeschäft verloren, berichtet deren Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus, Partner der Kanzlei BRL. Gastronomievermieter hätten die Erwartungen an ihre Mieteinnahmen aber teilweise noch nicht der Realität angepasst.

„Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2024 wäre eine Katastrophe mit fatalen Folgen für die Betriebe unserer Branche und ihre Beschäftigten“, warnt Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Für die Gäste und die Tourismuswirtschaft in Deutschland sei sie fatal, glaubt er. „Wenn Existenzen vernichtet würden, zöge auch der Staat den Kürzeren.“

Doch im Haushaltsentwurf der Bundesregierung hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) eine Verlängerung nicht vorgesehen. Käme sie dennoch, wären dafür Steuerausfälle beim Bund und den Ländern in Höhe von 3,4 Milliarden Euro gegenzufinanzieren. Mit einer endgültigen Entscheidung, so heißt es in Berlin, ist wohl erst im November zu rechnen.

Fällt sie für die Gaststätten negativ aus, sehen sich laut Dehoga-Umfrage 95,7 Prozent der Unternehmer gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. Die Rede ist von 15,5 Prozent, um die sie durchschnittlich angehoben werden müssten. Neben der möglicherweise höheren Steuer sind es Zusatzbelastungen, mit denen sich Restaurants und Gaststätten konfrontiert sehen. So stiegen auf Jahressicht die Preise für Lebensmittel um 17 Prozent, die für Energie um 20 und die Gehälter aufgrund der Mindestlohnsteigerung sogar um 22 Prozent.

Mehrwertsteuersätze: Deutschlands Sonderweg in der EU

In welchem Umfang Restaurants und Imbissketten den Kostenanstieg an ihre Gäste weitergeben können, ist fraglich. 81,5 Prozent der Betriebe gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Bewirtung bei Preisanhebungen stark bis sehr stark sinken würde. Umsatzverluste wären die Folge, sinkende Gewinn bis hin zu Verlusten ebenso.

Gleichzeitig werden sich Kunden im Fall einer Mehrwertsteuererhöhung auf verminderte Öffnungszeiten einstellen müssen. „36 Prozent wollen in einem solchen Fall kürzen“, berichtet Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges aus ihrer Verbandsumfrage. Das Angebot ist ohnehin schon knapp. Seit 2019 ging die Anzahl deutscher Restaurants und Gaststätten von 164.789 auf 133.107 (Stand: März 2023) zurück, wie das Statistische Bundesamt ermittelte.

In der EU ist Deutschland mit seinen unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen bei Lebensmitteln nahezu die Ausnahme. In 23 EU-Staaten besteht steuerlich kein Unterschied zwischen dem Essen aus dem Supermarkt, der Lieferung von Essen, dem Essen im Gehen, im Stehen und dem Essen im Restaurant.

Käme hierzulande die alte Regelung zurück, würde frisch zubereitetes Essen in der Gastronomie wieder mit 19 Prozent besteuert, Essen zum Mitnehmen, im Supermarkt oder per Essenslieferung dagegen nur mit sieben Prozent. „Wer ins Theater geht, zahlt sieben Prozent Steuer, ebenso im Kino, Zirkus oder auch im Hotel. Einzig das gemeinsame Essen wäre von dieser Regelung ausgenommen“, sagt Johannes Bühler, Chef von Hans im Glück, in einem offenen Brief.

„Für das zu zwei Dritteln mittelständisch aufgestellte Gastgewerbe in Deutschland ist Planungssicherheit für die Kalkulation von großer Bedeutung, weswegen eine dauerhafte Festlegung der aktuellen Regelung unbedingt geboten ist“, schließt sich CDU-Tourismussprecherin Anja Karliczek den Forderungen der Gastronomieverbände an.

Nach der parlamentarischen Sommerpause steht in der zweiten Septemberhälfte die abschließende Beratung des CDU/CSU-Gesetzentwurfs zur Entfristung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestags. Im Anschluss folgt eine Plenardebatte, die zu einer Empfehlung für den Finanzausschuss führen soll.

Wie diese aussehen wird, ist allerdings offen. Noch im Wahlkampf hatte sich der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ebenso wie Christian Lindner (FDP) für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Gaststättenmahlzeiten ausgesprochen. Doch Widerstand kommt von den Grünen, wie es in Berlin heißt. Deren Landwirtschaftsminister Cem Özdemir würde die rund drei Milliarden Euro lieber einsetzen, um damit die Mehrwertsteuer auf klimafreundliche pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse abzuschaffen.

Auch in der Tourismuswirtschaft ist die dauerhafte Steuersenkung für die deutsche Gastronomie nicht unumstritten. „Die Pandemie ist vorbei, und die Restaurants haben ihre Zusatzkosten längst auf die Preise draufgeschlagen“, sagt Marija Linnhoff, Vorsitzende des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR). „Wenn die Gaststätten nicht die ansonsten übliche Mehrwertsteuer zahlen können, sollten sie an ihrem Geschäftsmodell arbeiten.“

Erstpublikation: 06.08.2023, 12:12 Uhr.