Internethandel Nachhaltiger Lieferdienst: Liefergrün will Hermes und DPD Konkurrenz machen

Viel CO2 fällt bei Lieferungen auf der sogenannten letzten Meile an. Emissionsfreie Fahrzeuge sollen das verhindern.

München Die Euphorie um die neuen, besonders schnellen Lieferdienste wie Flink und Gorillas ist verflogen. Die Bewertungen der Start-ups in der Branche sinken zum Teil, Investoren beurteilen die oft hochdefizitären Geschäftsmodelle zunehmend kritisch.

In diesem schwierigen Umfeld ist dem Start-up Liefergrün nun die erste größere Finanzierungsrunde gelungen. Investoren, angeführt von eCapital, stecken zwölf Millionen Euro in das Unternehmen, das nachhaltigere Lieferungen für E-Commerce-Sendungen anbietet. Ausgefahren werden die Pakete in Metropolen mit Lastenrädern und Elektroautos.

Mit den Express-Dienstleistern will Liefergrün nur wenig zu tun haben. „Wir wollen nicht möglichst billig und möglichst schnell Teile von A nach B bringen“, sagt Gründer Niklas Tauch. Liefergrün verstehe sich als eine Art nachhaltigere und pünktlichere Premiumkonkurrenz zu den großen Anbietern wie DPD und Hermes.

Nachhaltigkeit ist auch im Internethandel ein großes Thema. Zwar schneiden in manchen Studien stationäre Geschäfte, zu denen viele Kunden mit dem Auto fahren, nicht besser oder sogar schlechter ab. Doch die Schwachpunkte in der Ökobilanz sind klar: Transport über weite Strecken, meist mit Verbrennungsmotoren, und viel Verpackungsmaterial.

Der Onlinehandel sei nicht mehr wegzudenken, sagt Tauch. Liefergrün wolle den Kunden aber ein besseres Gefühl beim Einkauf geben, weil man als einziges Start-up eine komplett emissionsfreie Dienstleistung anbiete. Das Unternehmen ist dabei, sich eine eigene Flotte aufzubauen, arbeitet derzeit aber vor allem mit Logistikpartnern zusammen.

Die meisten Onlinekunden interessieren sich für Nachhaltigkeit

Den Kunden ist das Thema grundsätzlich wichtig. Im aktuellen Online-Monitor des Einzelhandelsverbands HDE gaben zum Beispiel 70 Prozent an, sie hätten sich schon „eher stark“ oder „stark“ mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Laut einer Studie der digitalen Lieferplattform Seven Senders geben inzwischen sogar 70 Prozent der Kunden an, für nachhaltige Lieferoptionen mehr bezahlen zu wollen.

Auch Kai Hudetz, Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung Köln, hält eine nachhaltigere Zustellungsform für ein entscheidendes Merkmal. Allerdings beeinflusse Nachhaltigkeit den Massenmarkt erst dann, wenn nachhaltige Produkte und Dienstleistungen vergleichsweise kostengünstig angeboten werden.

Denn zur nachhaltigkeitsbewussten, wenig preissensiblen Gruppe zählten laut einer IFH-Studie nur etwa 20 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten. Erschwerend komme hinzu, dass in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation viele Verbraucher stärker auf den Preis achteten. „Nachhaltigkeitskriterien geraten als Entscheidungskriterium häufig wieder stärker in den Hintergrund“, so Hudetz.

Auch die großen Lieferdienste probieren sich in Sachen Nachhaltigkeit – gehen aber eher langsam vor. (Foto: imago images/Michael Gstettenbauer) UPS-Lieferfahrer in Köln

Für nachhaltige Zustelldienstleister gebe es da zwei Möglichkeiten: Entweder suchen sie bei passenden Onlineshops eine kleine, aber feine Zielgruppe in der Nische für einen Premiumservice. Oder sie erhöhen rasch die Reichweite, indem die Nachhaltigkeit kaum oder nicht bepreist wird. Allerdings trete man hier in den Wettbewerb mit etablierten Dienstleistern, die immer besseren Service anböten und zunehmend auch Nachhaltigkeit propagierten.

Das 2020 von Niklas Tauch, Max Schleper und Robin Wingenbach gegründete Start-up Liefergrün konnte zumindest schon einmal früh Marken wie Adidas und Dyson sowie einen großen Modehändler als Kunden gewinnen. Laut Tauch fährt das Unternehmen in Berlin schon mehr Lieferungen aus als zum Beispiel Flaschenpost oder Gorillas.

Liefergrün schreibt bereits Millionenumsätze

Mit einstelligen Millionenumsätzen 2022 sei man schon im zweiten Jahr nach der Gründung auf Skalierungskurs. „Mittelfristig wollen wir ein Unicorn mit einer Milliardenbewertung und dreistelligen Millionenumsätzen werden“, sagt Tauch.

Da Liefergrün durch große Kunden von Beginn an ein hohes Volumen habe und in den Großstädten kurze Wege, sei man nur etwa zehn bis 20 Prozent teurer als die klassischen Anbieter. Das sei es vielen Händlern wert, die sich Nachhaltigkeit als Ziel gesetzt haben. Allerdings liefert Liefergrün bislang noch ausschließlich in ausgewählten Großstädten wie Berlin und Hamburg aus.

Eine eigens entwickelte Software führt die Liefergrün-Ausfahrer auf die optimale Route. „So haben wir extrem effiziente Touren“, sagt Tauch, „die Stoppdichte ist mehr als fünfmal so hoch wie bei den Expresslieferdiensten.“

Die Branche ist allerdings hart umkämpft und auch andere haben das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt. Lieferdienste wie UPS setzen in Städten ebenfalls aufs Lastenrad, Anbieter wie DHL bauen Flotten von Elektrotransportern auf. Allerdings gebe es bei keinem anderen Garantien für eine komplett emissionsfreie letzte Meile, sagt Tauch. Zudem liefere Liefergrün schneller aus – wenn auch nicht binnen Stunden.

Neben den Traditionalisten gibt es gerade auch im Ausland digitalere „Neo-Carrier“. Hermes hatte es eine Zeitlang mit dem Tochterunternehmen Liefery probiert, das Expresslieferungen auch für Kunden wie Hellofresh und Apple anbot. Doch der Dienst wurde Ende 2020 eingestellt. „Ich glaube, dass Hermes unterschätzt hat, was es heißt, ein Technologieunternehmen aufzubauen“, sagt Tauch.

Die beiden Liefergrün-Gründer haben in einer ersten Finanzierungsrunde 12 Millionen Euro erhalten. (Foto: Liefergrün) Niklas Tauch (links) und Robin Wingenbach

Allerdings verbrennen gerade Express-Lieferdienste derzeit noch viel Geld – und es ist unklar, wie sich das ändern soll. „Auch ich war sehr lange sehr skeptisch“, sagt vor diesem Hintergrund Tech-Investor Paul-Josef Patt.

Investoren zeigen sich angetan

Doch die Gründer hätten eCapital dann von der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells überzeugt. „Es ist weniger ein Lieferdienst, sondern vielmehr die Optimierung der letzten Meile – und das mit überprüfbaren Nachhaltigkeits-Standards.“ Liefergrün reduziere den CO2-Ausstoß im Vergleich zu klassischen Logistikdienstleistern um bis zu 86 Prozent, ergänzt Ann-Kristin Kortenbrede, Investmentmanagerin von eCapital.

Der Nachhaltigkeitsansatz passe in die Impact-Investmentstrategie des auf Nachhaltigkeit fokussierten neuen Fonds V von eCapital. Dieser hatte zuvor bereits in das Hamburger Start-up 1komma5 Grad, den Schnellladesäulen-Spezialisten Numbat und das Start-up Dryad investiert, das ein solarbetriebenes Sensornetzwerk entwickelt, mit dem frühzeitig Waldbrände entdeckt werden sollen.

Beim weiteren Ausbau des Liefergrün-Geschäfts wird auch Flaschenpost-Gründer Stephen Weich mit seiner Expertise helfen und unterstützen können, der neuer Investmentpartner von eCapital ist. Weitere Investoren in der aktuellen Finanzierungsrunde von Liefergrün sind die bestehenden Investoren Speedinvest aus Wien, Norrsken aus Stockholm und ein deutsches Family Office.

