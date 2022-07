Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Interview Underberg häufte über Jahre einen Schuldenberg an – so will der neue Vorstand ihn abtragen Michael Soehlke will mit frischer Strategie den Schuldenberg des Traditionsunternehmens abbauen. Wie er das angeht, ohne dass der Wandel der Familie auf den Magen schlägt. Katrin Terpitz 18.07.2022 - 09:00 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Emil Underberg, Christiane Underberg und Tochter Hubertine Underberg-Ruder repräsentieren die vierte und fünfte Generation des Familienunternehmens mit 176 Jahren Tradition. (Foto: Semper idem Underberg GmbH) Familie Underberg Rheinberg Vor zwei Jahren holte Familie Underberg Michael Soehlke in den Vorstand, um den kriselnden Spirituosenhersteller wieder zu stabilisieren. Der 44-Jährige will jüngere Zielgruppen erschließen und greift dabei zu unkonventionellen Mitteln, wie er im Interview mit dem Handelsblatt erzählt. Der neue Kurs zahlt sich aus: Während der deutsche Markt für Kräuterbitter und Spirituosen zu kämpfen hat, gewinnt Underberg Marktanteile. Die Marke legte beim Umsatz weltweit um 20 Prozent zu, genauso wie der Weinbrand Asbach Uralt. Das zeigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22, die Soehlke erstmals mitteilte. Insgesamt steigerte die Underberg-Gruppe, zu der mehr als 60 Marken gehören, ihren Umsatz um 17,5 Prozent auf 141 Millionen Euro. Seit vielen Jahren lasten allerdings hohe Schulden auf dem Familienunternehmen aus Rheinberg. 2024 und 2025 laufen die Unternehmensanleihen aus, insgesamt werden 85 Millionen Euro fällig. „Unser Ziel ist, von den hohen Schulden runterzukommen“, betont Finanzexperte Soehlke. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

