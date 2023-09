IPO Birkenstock beantragt Börsengang in den USA

Der deutsche Sandalen-Hersteller geht an die Börse. Das Debüt an der New Yorker Börse soll in der zweiten Oktober-Woche stattfinden.

Der Sandalen-Hersteller geht an die Börse. (Foto: Bloomberg) Birkenstock

Der deutsche Sandalen-Hersteller Birkenstock strebt an die US-Börse. Das geht aus einem Antrag des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC vom Dienstag hervor. Der Schritt war erwartet worden. Das Handelsblatt hatte zuvor bereits berichtet, das Debüt an der New Yorker Börse (NYSE) sei in der zweiten Oktober-Woche geplant. Dabei sollen voraussichtlich zehn bis 15 Prozent der Anteile verkauft werden. Als Gesamtbewertung seien mindestens acht Milliarden Dollar angestrebt.

Da Birkenstock Investoren als Hersteller von Lifestyle- und Luxus-Produkten präsentiert wird, sei aber auch eine Bewertung von zehn bis 11,5 Milliarden Dollar denkbar. Geplant ist, die Papiere unter dem Börsenkürzel „BIRK.“ zu führen.

Birkenstocks Wurzeln reichen bis ins Jahr 1774 zurück. Das Unternehmen befindet sich in sechster Generation in Familienbesitz. Die meisten Produkte werden in Deutschland in Werken in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen hergestellt. Die Birkenstock-Gründerfamilie hat die Mehrheit der Firma 2021 an die Private-Equity-Gesellschaft L Catterton verkauft. Rund 65 Prozent liegen seither bei dem Finanzinvestor. Etwa 20 Prozent hält Bernard Arnault, der Gründer des Luxuskonzerns LVMH, über sein Vehikel Agache. Mehr: Europa verliert bei Börsengängen den Anschluss