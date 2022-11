Italienische Airline ITA Airways bekommt neuen Chef

Antonino Turicchi wird neuer Chef der staatlichen Airline, sein Vorgänger trat nach einem Streit über die Privatisierung zurück. Der Verkauf von Anteilen bleibt weiter offen.

Die staatliche italienische Airline bekommt einen neuen Chef. (Foto: Reuters) ITA Airways

Frankfurt Die Regierung Italiens setzt bei der staatlichen Airline ITA Airways einen neuen Chef ein. Der ehemalige Finanzbeamte Antonino Turicchi soll die Fluggesellschaft führen, an der die Lufthansa als Investor nach wie vor Interesse hat.

Turicchi werde am Mittwoch berufen, erklärte das Finanzministerium. Er leitet derzeit noch die staatlich kontrollierte Finanzholding Fintecna.

Turicchi folgt auf Alfredo Altavilla, der kürzlich nach Streit im Verwaltungsrat über die Privatisierung der Alitalia-Nachfolgerin zurückgetreten war. Die Regierung hatte sich im August für exklusive Verhandlungen mit dem US-Finanzinvestor Certares entschieden.

Die von Air France-KLM und der amerikanischen Delta Air Lines unterstützte Certares will einen Minderheitsanteil kaufen. Die Unternehmen setzten sich dabei gegen die Lufthansa und die Reederei MSC durch, die die Mehrheit an ITA übernehmen wollten. Der Deal mit Certares ist bislang in der von der Regierung gesetzten Frist nicht zustande gekommen. Die Gespräche laufen weiter.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Offen ist, ob Lufthansa und MSC wieder ins Spiel kommen.