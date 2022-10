JAB-Holding Krise mindert Vermögen der Familie Reimann

Düsseldorf Kaffee, Softdrinks, Parfum, Donuts und Tierkliniken – Familie Reimann, die zu den reichsten Industriellenerben Deutschlands zählt, hat ihr Vermögen breit in Unternehmen gestreut. Die Erben der Ludwigshafener Chemiedynastie J. A. Benckiser haben mit ihrer JAB-Holding und weiteren Großanlegern viele Milliarden investiert. Doch Energiepreisschock, Inflation und Börsenflaute haben auch diesen Beteiligungen zugesetzt. So ist der Wert des JAB-Portfolios im ersten Halbjahr 2022 von 51,7 auf 47,4 Milliarden Dollar gesunken.

Mit einem Minus von 11,4 Prozent verliert JAB im Jahresvergleich immerhin weniger als der globale Aktienindex MSCI World. Der brach im ersten Halbjahr um 20,2 Prozent ein. „Das gibt uns Zuversicht, dass unser Investitionsstil gut gewappnet ist für die heutigen volatilen Märkte und Wirtschaftskrisen“, heißt es im Halbjahresbericht. JAB sieht sich als Langzeitinvestor. Die Bewertungen seien stark schwankend. Zum Stichtag Ende August seien die Einbußen nur noch halb so groß wie Ende Juni.

Seit 2012 bündelt Familie Reimann ihr Vermögen in der JAB-Holding. Chefstratege Peter Harf, heute Chairman der JAB, hat seit den 80er-Jahren ein Geflecht an Firmenbeteiligungen aufgebaut. Deren Wert lag zum Start der JAB-Holding 2012 bei rund neun Milliarden Dollar. Ende Juni 2022 wurde das Vermögen der Holding mit 31 Milliarden Dollar bewertet – drei Milliarden Dollar weniger als ein halbes Jahr zuvor.

Familie Reimann gehören rund 90 Prozent an der JAB-Holding. Weitere Anteile halten zwölf Partner, darunter CEO Olivier Goudet, Chairman Peter Harf und Vize-CEO Joachim Creus. Die Partner der JAB managen nicht nur das Vermögen der Familie aktiv. Der Fonds JAB Consumer Partners sammelt seit 2014 von Family-Offices und institutionellen Investoren Kapital ein. Das wird parallel in JAB-Beteiligungen investiert – aktuell sind es knapp 16 Milliarden Dollar.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dank dieser geballten Finanzkraft konnte die JAB kräftig zukaufen. Heute gehört etwa ein Drittel des US-Getränke- und -Kaffeeanbieters Keurig Dr. Pepper zum JAB-Reich. Außerdem besitzen die JAB und ihre Mitinvestoren 57 Prozent des Kaffeekonzerns JDE Peet’s (Jacobs, Senseo, Tassimo) und 54 Prozent des Kosmetikspezialisten Coty. Die Strategie der JAB lautet: Firmen einer Branche kaufen, aufbauen, fusionieren und an die Börse bringen.

So hatte die JAB in nur acht Jahren diverse Kaffeemarken zusammengekauft und diese als JDE Peet’s im Mai 2020 erfolgreich an die Amsterdamer Börse gebracht. Im Sommer 2021 startete die US-Donut-Kette Krispy Kreme an der Nasdaq, sammelte jedoch weniger Geld ein als erhofft. Zuletzt gab es Spekulationen in der Branche, dass JAB erneut Interesse zeige an Konkurrent Dunkin‘ Donuts.

>> Lesen Sie hier: Wie Familie Reimann mit Espresso House Starbucks angreifen will

In Zeiten von Wirtschaftskrise und Inflation ist JAB etwas vorsichtiger geworden – zumindest in Sachen Börsengang. Der anvisierte IPO der Café-Ketten von Panera Brands wurde im Sommer auf Eis gelegt. Großgastronom Danny Meyer war als Mitinvestor ausgestiegen. Zu Panera Brands gehören Café-Ketten wie Panera Bread, Caribou Coffee und Einstein Bros. Bagel mit 4000 Filialen in zehn Ländern. CEO Niren Chaudhary betonte: „Wir werden den Börsengang weiter im Auge behalten, sobald sich die Marktbedingungen bessern.“

Tiergesundheit als Zukunftsmarkt

Kräftig zugekauft hat JAB im ersten Halbjahr im neuen Geschäftsfeld Tiergesundheit, 850 Millionen Dollar wurden investiert etwa durch den Einstieg bei den Sage-Notfall-Tierkliniken. Im Juli kam Anbieter Ethos hinzu. Auch in Haustier-Versicherungen sieht JAB einen Zukunftsmarkt. Im ersten Halbjahr wurden Zukäufe für 495 Millionen Dollar getätigt. Die Pinnacle Pet Group, ein Joint Venture mit BNP Paribas Cardif, hat im Juli mit der JAB den deutschen Marktführer für Haustier-Versicherungen Agila übernommen.

Panera Bread und andere Bäckerei- und Caféketten will JAB an die Börse bringen. Der Plan wurde vorerst auf Eis gelegt. (Foto: imago/Levine-Roberts) Panera Bread

Um Zukäufe wie diese jederzeit tätigen zu können, hielt JAB seine Liquidität Ende Juni mit 7,2 Milliarden Dollar weiter auf Rekordniveau. Zugleich wurden im ersten Halbjahr zwei Anleihen über je 500 Millionen Dollar aufgelegt.

Die Ratingagentur S&P hält das Rating bei BBB+ mit stabilem Ausblick. „Die Beteiligungen zeigten sich relativ robust gegenüber der rückläufigen Wirtschaftsentwicklung und Schwankungen an den Börsen“, schreibt Analystin Marta Bevilacqua. Ein besseres Rating macht S&P vor allem von einer vorsichtigeren Finanzpolitik über einen längeren Zeitraum abhängig, verbunden mit einem umsichtigeren Risikomanagement. JAB solle sein Portfolio weiter diversifizieren und Schulden abbauen.

Mehr: JAB-Vize Joachim Creus: „Das Erfolgsgeheimnis der Reimanns ist Einigkeit.“