JAB Holding Wie die Familie Reimann ihr Vermögen in zehn Jahren mehr als verdreifacht hat

Düsseldorf Jacobs Kaffee, die Restaurantkette Pret-A-Manger, die Beautyfirma Coty – das sind nur einige der Unternehmen, in die die deutsche Milliardärsfamilie Reimann ihr Vermögen gesteckt hat. Im Coronajahr 2020 war das Eigenkapital ihrer Investmentgesellschaft JAB Holding noch um zwei Milliarden Dollar geschrumpft. Im abgelaufenen Jahr legte es wieder um mehr als 5,1 Milliarden auf 28 Milliarden Dollar zu – zumindest auf dem Papier.

Inklusive Schulden lagen die Vermögenswerte bei mehr als 34 Milliarden Dollar. Der Familie Reimann, die sehr zurückgezogen lebt, gehören etwa 90 Prozent der JAB. Den Rest halten die 13 Partner, darunter Chairman und Chefstratege Peter Harf.

Zehn Jahre nach ihrer Gründung zog die Holding nun am Dienstag Bilanz. Die fiel gemischt aus. „Jeder Dollar, der 2011 von der JAB Holding investiert wurde, ist jetzt 3,40 Dollar wert“, schrieb CEO Olivier Goudet in einem Brief an die Investoren. Die Gesamtrendite der Anteilseigner liege bei durchschnittlich 13 Prozent im Jahr. „Das ist nicht spektakulär, aber solide und zufriedenstellend“, erklärte Goudet.

Allerdings wurde damit nicht nur die angestrebte Zielmarke von 15 Prozent Rendite verfehlt, wie der Franzose einräumt. Der globale Aktienindex MSCI World entwickelte sich mit 13,3 Prozent im selben Zeitraum leicht besser als das gemanagte Portfolio der Reimanns.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Partner der JAB verwalten nicht nur das Vermögen der Familie. Insgesamt managen sie mehr als 55 Milliarden Dollar. Das Kapital kommt von diversen Mitinvestoren, die parallel in den JAB-Beteiligungen anlegen. So hat der Fonds JAB Consumer Partners, der 2014 ins Leben gerufen wurde, von Family Offices und institutionellen Investoren aktuell mehr als 20 Milliarden Dollar investiert. Mehr als zwölf Milliarden wurden seit 2019 wieder ausgeschüttet.

Dieser Fonds ist ganz entscheidend für JAB, konstatiert nicht nur die Ratingagentur S&P. „Er gibt uns viel mehr Schlagkraft“, sagte JAB-Vize-Chairman Joachim Creus vor einem Jahr dem Handelsblatt. „Damit können wir wichtige Zukäufe stemmen und große Unternehmen aufbauen – ohne dass sich Familie Reimann überschulden muss.“

>> Lesen Sie auch: „Das Erfolgsgeheimnis der Reimanns ist Einigkeit“

In den vergangenen zehn Jahren hat JAB-Chefstratege Harf das Portfolio komplett umgebaut. Der Fokus liegt nun auf Konsumgütern und Dienstleistungen. Harfs Strategie lautet: Firmen einer Branche kaufen, aufbauen, fusionieren und an die Börse bringen. „JAB ist es wichtig, bei all seinen Firmenbeteiligungen die Kontrolle zu besitzen. So können wir alles bestimmen – von der Strategie bis zur Dividendenpolitik“, sagte Harf einmal dem Handelsblatt.

Der Chairman der JAB verwaltet seit Jahrzehnten das Vermögen der Familie Reimann. (Foto: dpa) Peter Harf

Gestartet war JAB 2011 mit neun Milliarden Dollar Eigenkapital und einer Milliarde Nettoschulden. Ein Großteil des Geldes steckte im Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser, die einstige Stammfirma der Industriellenfamilie. Dazu kamen der Kosmetikkonzern Coty und Luxusmarken wie Bally und Jimmy Choo.

Von Reckitt Benckiser und damit von ihren historischen Wurzeln in Pforzheim und Ludwigshafen haben sich Reimanns und JAB inzwischen komplett getrennt. „Die Performance und Aktienrendite waren enttäuschend“, begründet Goudet den Schritt.

Fokus auf Kaffee und Getränke

Heute konzentriert sich das JAB-Investmentportfolio zur Hälfte auf Kaffee und Getränke mit Beteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Keurig Dr. Pepper und JDE Peet’s (Jacobs Kaffee). Hinzu kommen Schnellrestaurants wie Panera Bread und Pret-A-Manger mit 15 Prozent und die Donutkette Krispy Kreme, die im Sommer an die Börse ging, mit drei Prozent Anteil am Wert des Portfolios.

Der Beautykonzern Coty macht noch 15 Prozent aus. Größer mit 16 Prozent Anteil ist inzwischen die neue Hoffnungssparte Tiergesundheit, die erst seit 2019 durch Zukäufe aufgebaut wird. „Tiergesundheit war eine unserer besten Investitionen der letzten Jahre überhaupt. Ein Hund gehört heute zur Familie wie ein Kind“, sagte Creus. JAB werde weiter kräftig in Tierkliniken investieren.

JAB-Chef Goudet betont, wie wichtig der Umbau des Portfolios war. Die neuen Beteiligungen von JAB entwickelten sich mit 17,2 Prozent Rendite im Schnitt deutlich besser als die Ursprungsinvestments mit 6,9 Prozent.

Trotzdem gibt es Beteiligungen, die Sorgen bereiten. JDE Peet’s ist zwar der weltgrößte reine Kaffeekonzern, mit verkauften 140 Milliarden Tassen pro Jahr steht er für elf Prozent des Weltmarkts. Mitten in der Pandemie 2020 gelang der Börsengang in Amsterdam. Trotzdem ist der Aktienkurs stark unter Druck und liegt nun um zehn Euro unter dem Ausgabekurs von rund 36 Euro. Goudet hält diese Bewertung für nicht gerechtfertigt.

Coty wiederum litt lange unter Managementfehlern, mangelnder Beautyexpertise und hohen Schulden. Die von P&G zugekauften Beautymarken wurden schlecht integriert. „Wir haben aus unseren Fehlern gelernt“, betont Goudet. Die neue Coty-Chefin Sue Nabi ebnet gerade den Weg zum Turnaround.

Die neue Coty-Chefin will die Marken des Beauty-Konzerns wieder flottmachen: „2022 wollen wir die Früchte unserer Sanierungsarbeit ernten.“ (Foto: Coty) Sue Youcef Nabi

Die Sandwichkette Pret-A-Manger war die einzige Beteiligung der JAB, die infolge der Coronakrise Finanzspritzen benötigte. JAB will an der Marke langfristig festhalten. An einen vor der Pandemie anvisierten Börsengang sei zumindest in den kommenden drei bis vier Jahren nicht zu denken.

Börsengang von Café-Ketten steht bevor

Stattdessen bereitet sich die US-Firma Panera Brands zielstrebig auf einen Börsengang vor. Die Gruppe wurde kürzlich aus den Ketten Panera Bread, Caribou Coffee und Einstein Bagel Brothers geformt. Details zu Zahlen und dem möglichen IPO nannte JAB nicht. Panera Brands hat insgesamt 4000 Filialen mit 110.000 Mitarbeitern.

Die JAB will die US-Bäckereikette soll zusammen mit Einstein Bagels und Caribou Coffee demnächst an die Börse bringen. (Foto: imago/Levine-Roberts) Panera Bread in New York

Um jederzeit Zukäufe stemmen zu können, ist JAB Liquidität wichtig. Die stieg zum Jahresende auf ein Rekordwert von 7,2 Milliarden Dollar. Ähnlich hoch ist allerdings der Schuldenberg, der unter anderem vom Einstieg in US-Tierkliniken wie Compassion First und NVA stammt.

Die Nettoverschuldung konnte innerhalb eines Jahres von 7,7 Milliarden um 1,5 Milliarden Dollar leicht abgebaut werden – vor allem auch infolge günstiger Wechselkurse. Durch Umschuldungen verschaffte sich JAB zuletzt finanziell mehr Luft. Die Ratings von JAB lagen zuletzt bei BBB+ mit stabilem Ausblick von S&P sowie bei Baa2 mit stabilem Ausblick von Moody’s.

Die Auswirkungen des Ukrainekriegs spüren auch die Firmen von JAB. „Die Inflation, die angeheizt wird durch steigende Energie- und Rohstoff- und Personalkosten, wird anhalten und ein Niveau erreichen, wie man es seit den 70er-Jahren nicht gesehen hat“, erwartet JAB-Chef Goudet.

Das Portfolio sei nun krisenfest aufgestellt. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres jedenfalls habe sich JAB mit einem Plus von 2,3 Prozent stabil entwickelt, während der MSCI World Index um 7,6 Prozent absackte.

Mehr: Andreas und Daniel Sennheiser: „Frieden ist wichtiger als Geschäftemachen“