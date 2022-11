Jan-Dirk Auris Ein Arbeitsleben für Henkel und 66 Prozent mehr Gewinn – Warum der Klebstoff-Chef trotzdem gehen muss

Jan-Dirk Auris leitet die erfolgreiche Klebstoffsparte von Henkel. Doch Ende Januar muss er den Konzern verlassen. Was Auris geleistet hat, und woran er scheiterte.

Das Henkel-Vorstandsmitglied hat seine Sparte gut weiterentwickelt. (Foto: Henkel) Jan-Dirk Auris

Düsseldorf In der Pressemitteilung zu seinem Abgang kommt Jan-Dirk Auris selbst nicht zu Wort. Am Freitagabend teilte Persil- und Pritt-Hersteller Henkel mit, dass Klebstoffvorstand Auris das Unternehmen Ende Januar 2023 verlassen wird. Sein Vertrag wäre erst Ende 2023 ausgelaufen. Offiziell spricht Henkel von einer „gemeinsamen Entscheidung“.

Nach Handelsblatt-Recherchen verlässt Auris den Dax-Konzern allerdings nicht freiwillig, wie bereits am Freitag berichtet. In Unternehmens- und Branchenkreisen heißt es, dass es zwischen Auris und Konzernchef Carsten Knobel einen Machtkampf gegeben habe, der jetzt offensichtlich eskaliert sei. Sogar in Vorstandssitzungen hätten sich die beiden Topmanager gestritten.

Der eine habe versucht, den anderen aus dem Weg zu räumen, um alternativlos zu bleiben, beschreibt ein Firmeninsider die Situation. Henkel äußert sich dazu nicht. Auffällig ist aber, dass in der Pressenotiz weder Konzernchef Knobel noch Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah ihr Bedauern über das Karriereende von Auris bei Henkel äußern.

Klebstoffvorstand seit 2011