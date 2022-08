Justiz Schienenkartell: Deutsche Bahn erleidet Schlappe vor Gericht

Düsseldorf Die Deutsche Bahn hat bei ihren Prozessen gegen die sogenannten „Schienenfreunde“ eine herbe Niederlage erlitten. Das Landgericht Frankfurt wies eine Schadenersatzklage des Konzerns gegen die tschechische Stahlfirma Moravia zurück.

Unstrittig ist, dass Moravia zusammen mit Thyssen-Krupp, Voestalpine und anderen Unternehmen über Jahre hinweg die Preise für Schienen abgesprochen hat. Allerdings habe die Bahn Erkenntnisse über das Kartell „grob fahrlässig“ ignoriert, wie das Gericht urteilte.

Im Klartext bedeutet dies, dass die Bahn womöglich Wissen über die Absprachen hätte haben können. Das Urteil hat weitreichende Folgen für den staatlichen Konzern. Das Landgericht sah die Schadenersatzforderung in Höhe von rund 350 Millionen Euro als nicht zulässig an, wie aus dem Urteil hervorgeht. Das Dokument liegt dem Handelsblatt vor. Die Bahn kündigte Berufung an.

Der illegale Bund der Stahlfirmen, deren Mitglieder sich selbst „Schienenfreunde“ nannten, war bereits im Jahr 2011 durch das Bundeskartellamt zerschlagen worden. Vorangegangen war eine Selbstanzeige des österreichischen Herstellers Voestalpine, in der das Unternehmen umfassend über das Gebaren der Kartellbeteiligten ausgepackt hatte.

Nach der Preisabsprache ins Bordell

Was die Beamten zu hören bekamen, erstaunte selbst die erfahrenen Ermittler. Die Mitglieder des Kartells nannten sich selbst „Domina“, „Hannibal Lecter“ oder „das Brüderchen“, Preise und Liefermengen stimmten sie bei regelmäßigen Treffen auf Cent und Tonne ab. Im Anschluss ging es dann in die edelsten Bordelle des Landes, wie Beteiligte dem Handelsblatt schon damals berichtet haben.

Mit dem Einschreiten des Kartellamts fand das Treiben ein Ende. Die Behörde verhängte nach Abschluss ihrer Ermittlungen hohe Bußgelder gegen die Unternehmen. Darauf sattelte die Bahn als Hauptgeschädigte ihre Forderungen nach Schadenersatz. Nach Unterlagen der Bahn summiert sich die Schadensumme in den Jahren 2001 bis 2011 auf rund eine Milliarde Euro, möglicherweise liegt sie noch höher. Betroffen ist dabei in erster Linie der Staat Deutschland, der die Kosten für die Schienen aus Steuermitteln übernimmt.

Von Thyssen-Krupp, Voestalpine und Vossloh hat die Bahn bereits über Vergleiche mehr als 200 Millionen Euro an Schadenersatz erhalten. Ein Teil des Gesamtschadens konnte damit beglichen werden. Vollständig ausgleichen wird sich der Schaden aber sicherlich nie. Erfahrene Stahlmanager berichteten, dass die Ursprünge des Schienenkartells in die 50er-Jahre zurückreichen. Über die Jahrzehnte dürfte sich der finanzielle Schaden für die Bundesrepublik deutlich über der Marke von einer Milliarde Euro bewegen.

Das Kartell blieb im Kern über die Jahre identisch, wenn auch einige kleinere Hersteller und Schienenhändler ihre Aktivitäten einstellten. Ihre Anteile wurden dann über die anderen Mitgliedsfirmen verteilt. Profitiert hat davon auch die tschechische Stahlfirma Moravia, die von den Leitfirmen Thyssen-Krupp und Voestalpine eingebunden worden war, um das Angebot internationaler erscheinen zu lassen.

Während Thyssen-Krupp und Voestalpine Schadenersatz zahlten, lehnte Moravia einen Vergleich mit der Bahn ab, auch deshalb zieht sich das Verfahren in Frankfurt bereits über zehn Jahre hin. Mit ihrem harten Kurs haben die Tschechen nun Erfolg gehabt, wenn auch über eine juristische Krücke. So räumt der Konzern eine Beteiligung an den illegalen Absprachen durchaus ein, allerdings hätte die Bahn das Kartell verhindern können, argumentiert Moravia.

Interne Hinweise womöglich ignoriert

Michael Kremer von der Kanzlei Clifford Chance hat Moravia in dem Verfahren vor dem Landgericht verteidigt. Er sieht seine Sicht bestätigt: Die Bahn hätte ihre Augen vor den kartellrechtswidrigen Absprachen verschlossen, sagte Kremer dem Handelsblatt. Es habe intern Hinweise auf das Kartell gegeben.

Dieser Sicht folgte das Landgericht in seinem Urteil. Entscheidend ist dabei ein Verfahren, das bereits im Jahr 2001 in Frankfurt verhandelt worden war. Vor Gericht hatten sich der Chefverkäufer von Thyssen-Krupp und der Einkäufer der Bahn für Kungeleien bei Schienen verantworten müssen. Deren illegales Treiben hätte die Verantwortlichen bei der Bahn wachsamer werden lassen müssen, urteilten die Richter.

Die damals festgestellten Liefermengen blieben in der Tat identisch bis zum Jahr 2011, wie Unterlagen der Bahn und der Kartellfirmen belegen. Zum Nachteil der Bahn dürfte sich ausgewirkt haben, dass einige Akteure auf ihrem Posten blieben. So war die damalige Leiterin der Rechtsabteilung schon mit dem Verfahren 2001 befasst. Einer der an den Ermittlungen beteiligten Staatsanwälte wechselte sogar als Chefaufklärer in die Dienste der Bahn.

Vor dem Hintergrund schreibt das Landgericht Frankfurt der Bahn eine gewisse Mitschuld für den Fortbestand des Kartells zu; ihre Unkenntnis von dem Treiben der „Schienenfreunde“ sei eben „grob fahrlässig“.

Die Bahn will dem Richterspruch nicht folgen: „Aufgrund von gravierenden Fehlern im Sachverhalt und in der rechtlichen Bewertung werden wir gegen das Urteil Berufung einlegen“, sagte eine Sprecherin. Der Konzern habe nicht grob fahrlässig handeln können oder Wissen von dem Kartell haben können, da das Schienenkartell erst im Jahr 2011 von den Behörden aufgedeckt worden sei. Vorher habe die Bahn keine Kenntnis davon gehabt.

