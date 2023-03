KaDeWe-Group Galeria-Eigentümer René Benko baut ein europäisches Luxuswarenhaus-Imperium

Der österreichische Immobilieninvestor will mit einem thailändischen Partner eine globale Luxuswarenhauskette aufbauen.

Düsseldorf Am Düsseldorfer Carsch-Haus trafen am Dienstag die zwei Seiten der Handelswelt des österreichischen Milliardärs René Benko ungebremst aufeinander. Vor der ehemaligen Kaufhof-Filiale demonstrierten aufgebrachte Galeria-Mitarbeiter für den Erhalt ihrer Jobs und forderten Eigentümer Benko zur Unterstützung auf.

Drinnen feierte Benkos Signa Group mit 120 geladenen Gästen bei Canapés und Getränken den Spatenstich für ein aufwendiges Projekt. Mit Millionenaufwand soll das historische Gebäude in das vierte Warenhaus der KaDeWe Group umgebaut werden. Von einer „neuen Ära“ spricht Geschäftsführer Michael Peterseim, „wir wollen hier unser Erfolgskonzept fortschreiben.“

Benko betreibt die KaDeWe-Gruppe mit seinem wichtigsten Geschäftspartner, der thailändischen Central Group. Anders als die kränkelnde Galeria hat diese keine Probleme, Kunden in die Warenhäuser zu locken. Und sie ist auf Wachstum getrimmt. Sie passt deutlich besser zum Immobilienportfolio des umstrittenen Selfmademilliardärs als die meisten der tristen Galeria-Häuser.

Signa investiert in edelste Bauwerke, auf 28 Milliarden Euro beziffert sie den Wert ihrer Vermögenswerte. Das wohl spektakulärste Projekt des 45-Jährigen in Deutschland ist der geplante Elbtower in Hamburg.

Der Hoffnungsträger für Benkos Luxuskaufhäuser heißt André Maeder. Der Manager leitet nicht nur die KaDeWe-Gruppe. Ab dem 1. April wird er Chef der kompletten Luxuskaufhausgruppe von Signa und Central Group. Dazu gehören renommierte Marken wie Selfridges und De Bijenkorf sowie die Schweizer Globus-Gruppe und Illum in Dänemark.

Benko verkauft 49 Prozent des KaDeWe an thailändischen Partner

Eine „führende globale Luxusgruppe“ soll das Unternehmen werden, heißt es in einem Brief an die Mitarbeiter zur Neuorganisation des Führungsteams. Die Vision sei eine „Neuerfindung des Handels“, und dafür werde weiter investiert.

Möglich machen das in erster Linie die finanziellen Ressourcen der Central Group. Gerade erst hat deren Eigentümer Tos Chirathivat der Signa-Gruppe 49 Prozent der Topimmobilie Kaufhaus des Westens in Berlin abgekauft, um dem europäischen Partner wieder mehr finanziellen Spielraum zu geben.

Schon die Übernahme von Selfridges im vergangenen Jahr hatte die Central Group, die in Asien ein riesiges Netz aus Supermärkten, Warenhäusern und Shoppingmalls betreibt, zur Hälfte finanziert. 18 Luxuswarenhäuser sind damit hinzugekommen, darunter das Flaggschiff in der Londoner Oxford Street.

Wie eng Chirathivat persönlich das europäische Projekt betreut, zeigt, dass der Milliardär bei der „Central-Signa European Luxury Department Stores Group“ als Co-Chairman fungiert – zusammen mit Benkos rechter Hand Dieter Berninghaus.

Kauf von Selfridges für geschätzt mehr als vier Milliarden Euro

Der Kontrast im Handelsgeschäft von Benko könnte nicht größer sein: Auf der einen Seite steht Galeria, das hohe Verluste schreibt und im Insolvenzverfahren 47 Häuser schließen will. Mehr als 4000 Mitarbeiter werden ihren Job verlieren. Wann es dort wieder Wachstum gibt, ist offen.

Immerhin 200 Millionen Euro an Unterstützung hat Benko hier für die Renovierung der verbleibenden 82 Häuser zugesagt. Er hat aber für Galeria auch einen Staatskredit in Höhe von 680 Millionen Euro bekommen, der durch die Insolvenz größtenteils für den Staat verloren ist.

Auf der anderen Seite steht unter anderem die KaDeWe-Gruppe, die Benko bereits 2014 aus dem Karstadt-Reich herausgelöst hatte. In den Umbau der drei Häuser in Deutschland, neben dem Berliner Stammhaus das Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg, steckt die Gruppe 500 Millionen Euro. Allein 300 Millionen hat die Modernisierung des KaDeWe gekostet.

Mit rund 2000 geladenen Gästen zelebrierte André Maeder im November 2022 die Wiederöffnung des KaDeWe nach sieben Jahren Umbau im laufenden Betrieb. Schauspieler Lars Eidinger brachte als DJ die Gäste zum Tanzen. Das Ziel: Das Traditionshaus soll die erste Shopping-Adresse in Berlin bleiben.

Und die Gruppe soll weiterwachsen. 2025 kommt nicht nur das Carsch-Haus in Düsseldorf als viertes Warenhaus in Deutschland dazu. Zeitgleich soll auch das neu gebaute Lamarr in Wien eröffnen, ein Luxuswarenhaus mit 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf acht Stockwerken, benannt nach der Film-Diva Hedy Lamarr.

Mit den beiden neuen Häusern betreiben Central und Signa dann 42 Luxushäuser in acht europäischen Ländern. In die Übernahme von Selfridges inklusive mehrerer Prachtimmobilien sollen die Partner im vergangenen Jahr deutlich mehr als vier Milliarden Euro investiert haben.

David Chipperfield Architects plante neues Carsch-Haus

Geplant ist, den Umsatz dieser Gruppe von zuletzt gut fünf auf bis zu acht Milliarden Euro im Jahr 2024 zu steigern. Mehr als eine Milliarde dieses Umsatzes soll dann aus dem E-Commerce kommen. Zum Vergleich: Galeria hat im vergangenen Jahr mit 131 Häusern 2,45 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Gerade mal 145 Millionen Euro Umsatz erzielte das Unternehmen im Onlinehandel.

Um das Carsch-Haus aus dieser tristen Kaufhof-Welt in die glitzernde Luxuswelt des KaDeWe zu transferieren, wird das Traditionsgebäude entkernt und innen komplett umgebaut. Nach dem Entwurf des renommierten Architekturbüros von David Chipperfield wird auf dem Vorplatz ein Lichthof errichtet, der mit großer Freitreppe zum künftigen Haupteingang im Untergeschoss führt.

„Düsseldorf bekommt eine einzigartige Zusammenstellung von traditionsreichen und modernen, coolen Marken“, schwärmt KaDeWe-Manager Peterseim. Es werde ein mehr als hundert Jahre altes Kaufhaus, verbunden mit einem modernen Shoppingkonzept, wie man es auch in der Oxford Street finden könne.

Doch wie nah auch in der Benko-Welt manchmal Realität und schöner Schein beieinander liegen, zeigt das Carsch-Haus ebenfalls. Der 1915 eröffnete neoklassizistische Bau wurde in den 1970er-Jahren abgerissen. Heute steht das Haus 23 Meter versetzt und besteht aus einem modernen Betonskelett, auf das außen, Stein für Stein, die alte Fassade geklebt wurde.

