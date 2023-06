Olivier van den Bossche erklärt, wie er den Händler umbaut, mit wie vielen Warenhäusern er plant, was er online anders macht und wann er wieder Gewinn erzielen will.

Der neue Galeria-Chef will schon dieses Jahr in den verbleibenden Häusern wieder den Umsatz steigern. (Foto: Stephan Pick) Olivier van den Bossche

Essen Nur wenige Tage nach Beendigung des Insolvenzverfahrens ruft der neue Chef von Galeria Karstadt Kaufhof schon den nächsten ehrgeizigen Neustart aus. Bereits im laufenden Jahr will er wieder für Umsatzwachstum sorgen. „Wir werden den Abwärtstrend brechen und schon in diesem Jahr den Umsatz auf vergleichbarer Fläche wieder steigern“, kündigte Olivier van den Bossche im Interview mit dem Handelsblatt an.

Für das kommende Jahr plant er sogar nach vielen Verlustjahren mit einem kleinen Gewinn. „Im nächsten Geschäftsjahr möchte ich gerne im operativen Geschäft, also beim Ebitda, eine schwarze Null sehen“, so van den Bossche. „Aber dafür gibt es noch viel zu tun.“

Zugleich macht der Galeria-Chef Hoffnung, dass noch das eine oder andere Haus wieder von der Schließungsliste gestrichen werden könnte. „Wir wollen nach jetzigem Stand 87 Häuser weiterführen“, sagte er, ergänzte aber: „Noch werden Gespräche mit Vermietern geführt, deshalb könnten noch ein oder zwei Häuser dazukommen.“

