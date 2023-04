 Katrin Suder: Ex-McKinsey-Beraterin soll Deutsche Post kontrollieren

Die einstige Staatssekretärin im Verteidigungsministerium soll in den Aufsichtsrat der Post gewählt werden. Die Aktionärsvereinigung DSW äußert Bedenken.

Die Ex-McKinsey-Direktorin soll auf der Hauptversammlung der Deutschen Post in den Aufsichtsrat einziehen. (Foto: imago images/Metodi Popow) Ex-Staatssekretärin Katrin Suder

Düsseldorf Die ehemalige McKinsey-Direktorin und Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium, Katrin Suder, soll künftig die Deutsche Post kontrollieren. Das geht aus einer Einladung des Bonner Dax-Konzerns zur Hauptversammlung am 4. Mai hervor.

Die inzwischen selbstständige Unternehmensberaterin soll dort ihre Kompetenzen in Sachen Logistik, Digitalisierung und Cybersicherheit einbringen. Auch von „internationaler Erfahrung“ und „Unternehmensführung/-kontrolle“ ist in der Ankündigung die Rede.

Die promovierte Neuroinformatikerin würde nach der Wahl im Kontrollgremium Katja Windt, Geschäftsführerin des Industriekonzerns SMS, nachfolgen. Die Bremer Honorarprofessorin darf nach zwölf Amtsjahren nicht wieder nominiert werden.

Suder war in der Vergangenheit mehrfach in den Schlagzeilen: Anfang 2020 musste sie sich in der sogenannten Berateraffäre um die Vergabe hochdotierter Verträge im Bundesverteidigungsministerium einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stellen.