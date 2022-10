Kellogg's, Coca-Cola, Ritter Sport Prei-Streit eskaliert – Diese Marken verschwinden aus den Supermarktregalen

Lebensmittelfirmen wollen die Preise erhöhen, doch Händler blockieren das aus Angst, Kunden zu verlieren. Viele Hersteller liefern deshalb nicht mehr. Eine Übersicht.

Während der Corona-Lockdowns sorgten die Kunden für leere Regale. Nun löst der Preisstreit Lücken im Supermarktangebot aus. (Foto: dpa) Leere Supermarktregale (Symbolbild)

Düsseldorf Bei Rewe fehlen Jacobs Kaffee, Kellogg’s Cornflakes, Frolic und Whiskas in den Regalen. Snickers, Coca-Cola und Milka suchen Kunden bei Edeka vergebens. Schokolade von Ritter Sport ist bei Kaufland nicht mehr zu finden. Pepsi gibt es nicht mehr bei Aldi Nord. Derzeit fehlen so viele Marken wie nie in den Regalen der Supermarktketten.

In der Lebensmittelbranche tobt ein Machtkampf, wie ihn Deutschland noch nicht erlebt hat. Der Preisstreit wird sogar öffentlich ausgetragen – auch vor Gericht. Lücken in Supermarktregalen hat es zwar schon immer gegeben. Doch seit die Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik extrem gestiegen sind, sehen sich Lebensmittelhersteller zu Preiserhöhungen gezwungen – oft zum zweiten Mal im Jahr 2022.