KI in der Luftfahrt Der Turbo für die Flugzeugentwicklung

Statt acht nur noch fünf Jahre – mit intelligenten Algorithmen könnten neue Jets schneller auf den Markt kommen. Ein Nachfolger der Concorde ist deshalb trotzdem noch lange nicht in Sicht.

Geht es um neue Antriebe wie Wasserstoff, muss das Flugzeug komplett neu gedacht werden. Hier kann die Künstliche Intelligenz helfen. (Foto: Airbus) Konzept eines Nurflüglers von Airbus

Frankfurt Flugzeughersteller haben derzeit ein großes Problem. Sie schaffen es nicht, neue Flugzeuge fristgerecht auszuliefern. Die Inbetriebnahme der Boeing 777X musste bereits um fünf Jahre nach hinten geschoben werden, auch weil es immer wieder Probleme mit Teilen und Materialien gibt.

Der A350 von Airbus sollte seinen Erstflug ursprünglich 2009 absolvieren, erstmals ausgeliefert wurde der Jet aber erst Ende 2014. Noch länger dürfte die Entwicklung von Flugzeugen mit komplett neuen Antrieben wie etwa Wasserstoff dauern. Viele Aspekte müssen dazu neu gedacht werden.

1. Das Problem: Die Ermüdungstests dauern viele Jahre

Die Zulassung eines Flugzeugs ist ein aufwendiges Prozedere. Jedes verbaute Teil wird unter die Lupe genommen. Es muss höchsten Sicherheitsstandards genügen. Vor allem die sogenannten Ermüdungsversuche an großen Strukturteilen und am kompletten Flugzeug sind zeitraubend. Sie können bis zu fünf Jahre dauern. Die Tests müssen ein komplettes Flugzeugleben – also zwischen 25 und 30 Jahre - abbilden.