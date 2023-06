 Kika/Leiner: Galeria-Eigentümer René Benko verkauft Möbelkette

Wien Galeria-Eigentümer René Benko hat in seiner österreichischen Heimat einen millionenschweren Deal besiegelt. Am Donnerstag wurde offiziell bekannt, dass seine Signa-Gruppe die 40 noch verbliebenen Immobilien der Möbelkette Kika/Leiner an die Immobilienfirma Supernova des deutschen Investors Frank Albert verkauft hat. Das operative Geschäft übernimmt eine Gruppe um den Kika/Leiner-Geschäftsführer Hermann Wieser.

Damit hat sich Signa wieder komplett aus der Möbelkette verabschiedet, die sie erst 2018 von der angeschlagenen Steinhoff-Gruppe erworben hatte. Das südafrikanische Unternehmen mit deutschen Wurzeln war durch einen Bilanzskandal in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste diverse Möbelhändler abstoßen.

Signa teilte am Donnerstag mit, der Verkauf sei aus „strategischen Gründen“ erfolgt. Es sei aber keine leichte Entscheidung gewesen, räumt Signa-Holding-Chef Christoph Stadlhuber ein. Damit mehren sich die Anzeichen, dass Signa nach Jahren aggressiven Wachstums die Geschäfte konsolidiert. Denn der Deal ist nicht der erste überraschende Verkauf in jüngster Zeit.

Im März wurde bekannt, dass Signa einen Anteil von 49,9 Prozent an der Immobilie des Luxuskaufhauses KaDeWe in Berlin veräußert. Im Mai stieß Signa zudem ein Geschäftshaus an der Kärntner Straße in Wien ab, in dem Apple eingemietet ist.

In Deutschland gehört der Signa-Gruppe unter anderem der Warenhausriese Galeria. Dieser leidet stark unter dem Strukturwandel des Warenhausgeschäfts und wurde auch von der Coronapandemie hart getroffen. Erst in dieser Woche endete das Insolvenzverfahren. Der Sanierungsplan sieht die Schließung von knapp einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor.

René Benko dürfte mit Kika/Leiner Gewinn gemacht haben

Offizielle Angaben dazu, wie viel Signa einst für Kika/Leiner bezahlt hatte und wie hoch der Transaktionspreis nun war, machten beide Seiten nicht. Laut österreichischen Medienberichten soll Signa für Kika/Leiner rund 430 Millionen Euro gezahlt und jetzt 400 Millionen Euro für das Unternehmen erhalten haben.

>> Lesen Sie auch: Galeria-Eigentümer René Benko baut ein europäisches Luxuswarenhaus-Imperium

Das bedeutet allerdings nicht, dass Signa mit dem Geschäft einen Verlust gemacht hat. Seit 2018 hat Signa wiederholt Immobilien von Kika/Leiner in Österreich abgestoßen. Ferner verkaufte man 2018 das ganze Osteuropageschäft an den österreichischen Möbelhändler XXXLutz.

Berichten zufolge sollen schon diese Verkäufe den größten Teil des Kaufpreises wieder eingespielt haben. Insgesamt sei die Übernahme der angeschlagenen Möbelkette trotz des schwierigen Marktumfelds ein „sehr gutes Investment“ gewesen, bestätigte Signa-Holding-Chef Stadlhuber.

Die Immobilienbranche steht derzeit unter Druck. Gestiegene Zinsen, explodierende Baukosten und die hohe Inflation machen Wohnungsunternehmen und Investoren zu schaffen. Die Unternehmen halten deshalb ihr Geld zusammen oder versuchen, sich über Verkäufe von Immobilien Mittel zu verschaffen.

Die Signa-Gruppe selbst ist ein verschachteltes Konstrukt. Sie besteht aus mehreren Unternehmen, die hauptsächlich im Einzelhandel und im Immobiliengeschäft tätig sind. Jede Gesellschaft hat einen eigenen Aufsichtsrat, ein eigenes Management und einen eigenen Eigentümerkreis. Über den Firmen agiert als Klammer die Signa Holding. Sie ist eine reine Beteiligungsgesellschaft und hat keine operative Funktion.

Benko hat bei Signa-Gruppe keine offizielle Funktion

An ihr hält die Privatstiftung der Familie Benko die knappe Mehrheit von 51 Prozent. Auffällig ist, dass der 46-jährige Benko bei Signa keine formelle Funktion mehr hat. Der Milliardär setzt sich allerdings voll für das Unternehmen ein.

Die Käuferfirma Supernova wurde 1994 von Frank Albert gegründet. Der 56-jährige Unternehmer stammt aus dem Sauerland, studierte aber in Graz. In Kroatien, Slowenien und in der Slowakei betreibt Supernova meist am Stadtrand Fachmärkte. Zielpublikum ist die wachsende Mittelschicht dieser Länder.

In Österreich übernahm Supernova im Jahr 2015 die Baumarktkette Baumax aus der Insolvenz. Deren Standorte sind heute teilweise an Obi vermietet.

Kika/Leiner soll als Möbelhändler weitergeführt werden. Geschäftsführer Hermann Wieser gilt in der Branche als ausgewiesener Fachmann. Er leitete Kika/Leiner schon vor dem Einstieg von Signa und hatte zuvor für den Konkurrenten XXXLutz gearbeitet.

Der Möbelhandel ist ein umkämpftes Geschäft. Doch Immobilieneigentümer Albert setzt offenbar darauf, dass Kika/Leiner gegen die dominanten Anbieter Ikea und XXXLutz bestehen kann. Sein Credo lautet: Man muss Immobilien weiterentwickeln. So ist es wahrscheinlich, dass er für die Liegenschaften neben Kika/Leiner weitere Mieter gewinnen will.

Mit Agenturmaterial

Mehr: Galeria: Diese drei Filialen bleiben nun doch erhalten

Erstpublikation: 01.06.2023, 10:04 Uhr.