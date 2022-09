Klaus Roewe Ein Ex-Airbus-Manager will Flugtaxi-Start-up Lilium auf Kurs bringen

Seit August führt Klaus Roewe das vor sieben Jahren gegründete Unternehmen. Kurz nach Amtsantritt kann er einen Erfolg vermelden. Der Jet hat einen längeren Flug absolviert.

Das deutsche Start-up ist bei den Testflügen mit dem elektrischen Senkrechtstarter vorangekommen. (Foto: Lilium) Der Lilium-Jet im Testzentrum in Andalusien

Frankfurt Klaus Roewe legt die Messelatte hoch. „Ich bin überzeugt, dass der Lilium-Jet das beste Flugzeug in seiner Klasse sein wird“, schreibt der neue Chef des Flugtaxi-Start-ups in einem aktuellen Brief an die Aktionäre. Seit Anfang August führt der frühere Airbus-Manager das vor sieben Jahren gegründete Unternehmen Lilium.

Zwar wird offiziell noch Mitgründer Daniel Wiegand als CEO genannt – erst müssen die Aktionäre im Oktober der Berufung Roewes zustimmen. Doch das gilt als Formalie, der Ingenieur hat bereits das Ruder übernommen. Wiegand ist im Topmanagement fortan der Entwicklungschef.

Deshalb ist es Roewe, der die Anteilseigner in dem Aktionärsbrief begrüßt. Und der eine gute Nachricht mitbringt. Der Lilium-Jet hat erstmals einen längeren Flug absolviert, mitsamt allen Flugphasen. Ein Video zeigt, wie der Jet abhebt, in den Gleitflug übergeht, dabei eine Geschwindigkeit (Groundspeed) von fast 200 Stundenkilometern erreicht, dann in den Sinkflug übergeht und schließlich senkrecht auf der Landebahn aufsetzt.