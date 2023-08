Kleidung Chinesischer Modehändler Shein und Forever21 vereinen ihre Kräfte

Die Modemarke Shein bekommt Zugang zu US-Shopping-Malls. Die chinesische Fast Fashion-Marke steht wegen ihrer Produktionsbedingungen in der Kritik.

Das chinesische Unternehmen schließt sich mit Forever21 zusammen. (Foto: Reuters) Shein

New York Die chinesische Fast-Fashion Marke Shein kooperiert mit der US-Modemarke Forever21. Shein übernimmt ein Drittel an der Forever21-Mutter, der Sparc Group. Im Gegenzug erhält Sparc einen Minderheitsanteil an Shein. Das teilten die Unternehmen am Donnerstag mit.

Die chinesische Marke ist bisher in den USA nur als Online-Händler unterwegs. Mit Forever21 bekommt Shein nun auch Zugang zu US-Shopping-Malls.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Shein in Washington wegen seiner Produktionsbedingungen in China und wegen Verstößen gegen Handelsabkommen in der Kritik steht. Außerdem wird immer wieder über einen möglichen Börsengang von Shein in den USA spekuliert.

Sowohl Shein als auch Forever 21 sind vor allem bei jungen Menschen mit knappen Geldbeutel beliebt. Während Shein seine Waren – etwa Hochzeitskleider für 23 Dollar – bisher nur im Internet verkauft, setzt Forever21 stark auf Geschäftslokale. Mit der Kooperation sollen beide Zugang zu den jeweils anderen Kanälen bekommen.