Eine EU-Richtline zwingt Firmen bald, alle Aussagen mit Klimabezug wissenschaftlich zu belegen – und das gilt auch rückwirkend. Die wenigsten Unternehmen sind vorbereitet.

Der Entwurf der EU sieht vor, dass alle umweltbezogenen Werbeclaims vorab von einer unabhängigen Prüfstelle zertifiziert werden müssen. Produkte

Düsseldorf Noch werben viele Unternehmen mit Labeln wie „klimaneutral“ oder „CO2-neutral“, um sich bei den zunehmend umweltbewussten Verbrauchern zu profilieren. Doch das könnte sich rächen. Denn eine neue EU-Richtlinie gegen Greenwashing dürfte für die Wirtschaft zu einem unkalkulierbaren Millionenrisiko werden.

„Die Auswirkungen sind von der Dimension vergleichbar mit denen des Dieselskandals“, warnt Christoph J. Crützen, Partner der Kanzlei Mayer Brown in Düsseldorf. „Künftig könnte für jede irreführende Werbeaussage ein empfindlich hohes Bußgeld drohen.“

Der Richtlinienentwurf sieht Bußgelder von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes vor. „Die größte Gefahr für die Unternehmen ist, dass diese EU-Richtlinie in vielen Bereichen mittelbar rückwirkend gilt“, erklärt Experte Crützen. Das heißt, sie können für heutige Aussagen abgemahnt werden, wenn in spätestens zwei Jahren die Richtlinie in nationale Gesetze überführt ist.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen