Klimaschutz Konsumenten bestrafen Verdacht auf Greenwashing sofort

Düsseldorf Wenn Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Nachhaltigkeitsversprechen aufkommen, kann Unternehmen das schnell Umsatz kosten. Das zeigt eine Umfrage des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM), die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. So gaben 72 Prozent der Befragten an, dass sie Unternehmen meiden, denen falsche Aussagen zum Klimaschutz vorgeworfen werden.

„Für die Firmen ist das ein echtes Dilemma“, sagt Andreas Neus, Geschäftsführer des NIM. „Sie werden von den Konsumenten bereits abgestraft, wenn sie nur des Greenwashings bezichtigt werden.“ Das Non-Profit-Institut, das auch einer der Anteilseigner der GfK ist, hat für die Studie 8000 Verbraucher in acht Ländern befragt, dazu 800 Entscheider aus Unternehmen.

Dabei gaben die Befragten in der Studie an, sich grundsätzlich stark an Nachhaltigkeitsversprechen zu orientieren, zwei Drittel kaufen bevorzugt bei Unternehmen ein, die damit werben. Doch sie haben genaue Kriterien, nach denen sie die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens beurteilen.

So macht es für 76 Prozent der Befragten Nachhaltigkeitsversprechen glaubwürdiger, wenn die Firmen Berechnungen veröffentlichen, auf denen sie beruhen. Genauso wirksam sind externe Zertifizierungen. Auch die Zusammenarbeit mit Umweltorganisationen unterstreicht für 71 Prozent die Ehrlichkeit des Engagements für das Klima.

Eins jedoch funktioniert in Deutschland nicht: Werbung für Nachhaltigkeit mit Prominenten. Gerade mal 23 Prozent der Befragten in der NIM-Studie gaben an, dass die Glaubwürdigkeit des Versprechens für sie dadurch größer werde. Trotzdem setzen 38 Prozent der befragten Unternehmen auf den Einsatz von bekannten Personen in der Nachhaltigkeitskommunikation.

Dass prominente Unterstützung im Zweifel keine Hilfe ist, hat jetzt Lidl erlebt. Mit TV-Star Günther Jauch hat der Discounter dafür geworben, dass seine Einwegflasche aus Plastik klimafreundlicher sei als eine Mehrwegflasche aus Glas. Es folgte nicht nur ein Shitstorm in den sozialen Medien – gegen Lidl und gegen Jauch. Die Deutsche Umwelthilfe hat mittlerweile auch Klage gegen Lidl eingereicht.

>> Lesen Sie auch: Lidl wehrt sich gegen Einführung einer Mehrwegpflicht für Getränke

Was dabei weitgehend untergegangen ist: Lidl hatte zuvor die wichtigste Forderung von Konsumenten und EU-Kommission erfüllt und ein Gutachten beim renommierten Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) erstellen lassen, das die Aussagen des Händlers zur Ökobilanz seiner Plastikflasche bestätigte. Deshalb hat Lidl jetzt ebenfalls juristische Schritte gegen die Vorwürfe der Deutschen Umwelthilfe eingeleitet.

Foodwatch stellt Hipp, Granini und Aldi an den Pranger

Wie brutal die Kunden Unternehmen abstrafen, deren Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen wird, erlebte der Rucksackhersteller Got Bag. Der hatte in einem Instagram-Post damit geworben, seine Rucksäcke beständen zu 100 Prozent aus recyceltem Meeresplastik. Das war aber nicht korrekt, wie auch das Unternehmen selbst einräumen musste.

Nachdem die Wochenzeitung „Die Zeit“ im vergangenen Jahr darüber berichtet hatte, brach ein Shitstorm über das Unternehmen herein. Das Vertrauen in der Zielgruppe sei sofort weg gewesen, berichtete damals Mimi Sewalski, Geschäftsführerin des nachhaltigen Online-Marktplatzes Avocado Store. Zahlreiche Shops nahmen das Produkt aus dem Sortiment.

Dabei war der betreffende Instagram-Post schon mehrere Jahre alt, seitdem hatte das Unternehmen mit dieser Aussage nicht mehr geworben. Für die Konsumenten spielte das allerdings keine Rolle. „Jeder Vorwurf wirkt“, beobachtet NIM-Geschäftsführer Neus. Konsumenten prüften häufig nicht später nach, ob Vorwürfe im Detail zutreffen. Damit würde jede Nachhaltigkeitsaussage zum unkalkulierbaren Risiko für Unternehmen.

Wie groß die Gefahr für die Wirtschaft tatsächlich ist, zeigt die Befragung der Entscheider in den 800 Unternehmen. So nutzt jedes zweite der Unternehmen bereits Nachhaltigkeitsversprechen, weitere 30 Prozent planen dies für die Zukunft. Und jedes dritte wurde bereits öffentlich des Greenwashings bezichtigt.

Die Umweltorganisation Foodwatch etwa benennt immer wieder Beispiele von aus ihrer Sicht falschen Klimaversprechen und nennt die Kompensation von Emissionen mittels Klimazertifikaten „Ablasshandel“. In ihrem Report „Der große Klima-Fake“ hat die Organisation beispielsweise Hipp, Granini, Volvic und Aldi an den Pranger gestellt.

EU-Kommission: Jede zweite Umweltaussage irreführend

Eine Studie im Auftrag der EU-Kommission sieht sogar noch einen höheren Anteil an falschen Versprechen. Danach wurden 53,3 Prozent der geprüften Umweltaussagen in der EU als vage, irreführend oder unfundiert beurteilt. 40 Prozent der Aussagen seien nicht belegt gewesen.

Deshalb ist die EU-Kommission kurz davor, eine Richtlinie zu verabschieden, die Greenwashing verhindern soll. So sollen Unternehmen verpflichtet werden, jede umweltbezogene Aussage wissenschaftlich zu belegen und staatlich zertifizieren zu lassen. Wenn sie dagegen verstoßen, droht ihnen ein Bußgeld von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Die NIM-Umfrage zeigt, dass viele Konsumenten solch eine EU-Regelung begrüßen würden. So forderten 39 Prozent der Befragten, der Gesetzgeber solle eine unabhängige Prüfstelle einsetzen, die alle Nachhaltigkeitsversprechen anhand von wissenschaftlichen Kriterien überprüft. 40 Prozent wünschten sich ein staatliches Label, das nur Produkte erhalten, die nachweislich klimaverträglich sind.

Jedes dritte Unternehmen hat bereits erlebt, dass ihm öffentlich Greenwashing vorgeworfen wurde. (Foto: ddp/ZUMA) Proteste gegen Siemens

„Die Konsumenten wollen mehr Klarheit“, beobachtet NIM-Geschäftsführer Neus. Wenn die Verbraucher nachvollziehbare und unabhängige Informationen bekämen, könne das ein nachhaltiges Konsumverhalten erzeugen. Selbst Unternehmen wie Nestlé wünschen sich ein offizielles Klimalabel der EU.

Eine Grundproblem jedoch bleibt, selbst wenn es ein staatliches Klimasiegel geben sollte. „Viele Konsumenten sagen, dass sie sich von Nachhaltigkeit leiten lassen, verhalten sich aber in der Praxis anders“, weiß Marktforscher Neus. Und das liegt häufig am Preis.

So geben die Befragten aus Deutschland in der NIM-Studie an, dass sie im Schnitt bereit wären, zehn Prozent mehr für ein Produkt auszugeben, wenn es nachweislich CO2-Emissionen vollständig vermeiden oder kompensieren würde. Die befragten Firmen jedoch gaben an, dass sie den Preis dafür um mindestens 23 Prozent anheben müssten.

In fast allen anderen Ländern ist diese Lücke weniger groß. In den USA wären die Befragten sogar bereit, 26 Prozent mehr zu bezahlen – exakt so viel, wie die Unternehmen dort an notwendigen Mehrkosten im Schnitt angesetzt haben.

Mehr: EU macht Greenwashing für Firmen zum Risiko: „Dimensionen vergleichbar mit dem Dieselskandal“