Knorr, Langnese, Pfanni Welche Marken und Produkte zu Unilever gehören

Ob Ben & Jerry’s, Domestos oder Dove: Marken des britischen Konzerns schaffen es in den Alltag von rund 3,4 Milliarden Menschen täglich. Wir zeigen eine Übersicht der wichtigsten Labels, Daten und Fakten zu Unilever.

Rund 3,4 Milliarden Menschen nutzen die Produkte des Marken-Giganten nach eigenen Angaben jeden Tag. (Foto: dpa) Das Unilever-Logo an der Fassade Deutschland-Zentrale

Was hat ein Magnum-Eis mit einem Axe-Deodorant gemeinsam? Oder Zahnpasta von Signal mit einem Fertig-Auflauf von Knorr? Die Herkunft. Denn alle Produkte eint, dass sie vom Verbrauchsgüter-Giganten Unilever produziert und vertrieben werden. Der Konzern reiht sich mit seiner Produktpalette in die Top-Riege der größten Konsumgüterhersteller der Welt ein und spielt in einer Liga mit Unternehmen wie Nestlé, Procter & Gamble (P&G) und Pepsico. Ein Blick auf das Markenportfolio und einige Kennzahlen des britischen Markenriesen.

Unilever: Daten und Fakten

Unilever besteht seit 1929 in seiner jetzigen Form, nämlich als Fusion mehrerer Unternehmen. Seine Ursprünge hat der Konzern allerdings im späten 19. Jahrhundert. 1883 gründeten William Lever und sein Bruder James die Seifenfabrik Lever Brothers in Nordwestengland. Ihr Produkt: die Sunlight Soap.

Etwa zur selben Zeit, 1888, gründete der niederländische Margarinefabrikant Simon van den Bergh die Margarinewerke Van den Bergh, um das Milchprodukt industriell herzustellen. Nach einer Vereinigung mit einer anderen Margarinefirma war ein internationales Unternehmen geschaffen, das als Margarine Unie in Rotterdam und als Margarine Union in London firmierte. Zwischen 1929 und 1930 fusionierten schließlich Margarine Unie und Lever Brothers Ltd. zu Unilever.

Heute nutzen etwa 3,4 Milliarden Menschen täglich Produkte des Konzerns, der seit 2020 ganz britisch ist. Bis dahin ist Unilever eine dual-listed Company gewesen: Die niederländische Unilever N.V. hatte ihren Sitz in Rotterdam, die britische Unilever plc in London. Diese Doppelstruktur machte zwei Hauptversammlungen und zwei Unternehmenssitze notwendig, obwohl der Vorstand beider Unternehmen derselbe war.

Alan Jope leitet Unilever seit 2019 – kündigte allerdings seinen Ruhestand für 2023 an. Hein Schumacher, Chef des Molkereikonzerns Friesland Campina, löst im Juli den langjährigen CEO ab. Jope war mit dem Versuch gescheitert, das Consumer-Healthcare-Geschäft von Glaxo-Smithkline (GSK) zu übernehmen. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben etwa 150.000 Beschäftigte in 190 Ländern.

Unilever: Aktueller Umsatz und Gewinn 2022

Im Vorjahr konnte Unilever trotz höherer Kosten und eines geringeren Absatzvolumens seinen Gewinn steigern: Der Nettogewinn kletterte im Jahresvergleich von rund sechs auf 7,6 Milliarden Euro. Der Umsatz lag bei 60 Milliarden Euro, nach 52 Milliarden Ende 2021.

Der Umsatz teilt sich wie folgt auf die fünf Produktsegmente auf:

Produktsegment Anteil am Umsatz (in Mrd., 2022) Nutrition 13,9 Personal Care 13,6 Home Care 12,4 Beauty & Wellbeing 12,3 Ice Cream 7,9 Gesamtumsatz 60,1

Der Absatz der Nahrungssparte, für fast ein Viertel des Gesamtumsatzes verantwortlich, schrumpfte 2022 um 2,1 Prozent. Die operative Marge sank um 1,7 Prozentpunkte auf 17,6 Prozent. Ob Soja, Reis oder Senfsaat – viele Zutaten für die Lebensmittelprodukte von Unilever sind teurer geworden. „Wir haben massive Mehrkosten – auch bei Energie“, erklärte Hanneke Faber, Chefin der globalen Nahrungssparte des britischen Konzerns, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Weitere Preiserhöhungen in der Nahrungsmittelbranche schließt das Unternehmen nicht aus.

Unilever in der Kritik: Ernährungsampel und Plastikmüll

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte einen Verbund aus Lebensmittelkonzernen, darunter auch Unilever, für die Einführung einer eigenen Nährwert-Ampel kritisiert. Das Projekt war als irreführend bemängelt worden, da auch Lebensmittel wie Nutella keine rote Ampel erhielten. Die Konzerne stellten den Testlauf für die Kennzeichnung von Lebensmitteln mit einer eigenen Ampel 2018 ein.

Als Hersteller von Konsumgütern bringt Unilever außerdem viel Plastikmüll in Umlauf. Greenpeace kritisiert Markengiganten wie Unilever, Coca-Cola und Co. regelmäßig für mangelndes Engagement im Kampf um eine Begrenzung und Regulierung des Mülls, verweist auf Unmengen von Plastikbehältnissen in Meeren und an Stränden. Unilever hat indes angekündigt, sämtliche Plastikverpackungen bis 2025 recycelbar, kompostierbar oder wiederverwendbar zu machen.

Unilever-Marken im Segment Nutrition: Knorr, Pfanni, The Vegetarian Butcher

Auch im Ausland beliebt: die Produktpalette von Knorr. Hier in einem Supermarkt in der französischen Bretagne. (Foto: Jean Claude MOSCHETTI/REA/laif) Knorr-Fertiggerichte in einem französischen Supermarkt

Unilever sei schon seit einigen Jahren dabei, sein Portfolio zu schneller wachsenden Segmenten und gesünderen Lebensmitteln umzubauen, heißt es seitens des Unternehmens. So wurde das Margarinegeschäft mit Marken wie Rama, Lätta und Becel 2018 für 6,8 Milliarden Euro an KKR verkauft. Im Sommer wurde der Großteil des Teegeschäfts mit Marken wie Lipton und Pukka an Investor CVC für 4,5 Milliarden Euro veräußert.

Die Produkte, die Unilever aktuell in der Ernährungssparte vertreibt, haben dem Konzern 2022 den meisten Umsatz eingebracht. Mit Hilfsmitteln zum Kochen, Dressings, Getränken und sogenanntem Functional Food erwirtschaftete der Konsumgüterhersteller im vergangenen Jahr etwa 13 Milliarden Euro. Der wichtigste Markt lag dabei in der Region Asien-Pazifik-Afrika: Hier konnte Unilever rund 42 Prozent seiner Ernährungsprodukte verkaufen.

Folgende Marken gehören unter anderem dazu:

Calvé (Erdnussbutter)

Hellmann’s (Mayonnaise, Salatsoße)

Knorr (Fertiggerichte, Suppen, Soßen)

Mondamin (Desserts, Soßenbinder, Pizzateig)

Pfanni (Fertiggerichte, Knödel, Kloßteig)

The Vegetarian Butcher (Fleischersatzprodukte)

Unilever-Produkte im Segment Personal Care und Beauty: Axe, Lux, Rexona



In einem englischen Supermarkt stehen diverse Dove-Produkte zur Auswahl. Die Beauty-Marke zählt zu den bekanntesten des britischen Konzerns. (Foto: Bloomberg) Dove-Seifen im Supermarktregal

Haare, Haut, Zähne: Auch auf die Pflegebedürfnisse seiner Verbraucher hat Unilever Dutzende Antworten gefunden. Wer sich beispielsweise mit Shampoo von Duschdas wäscht, sich die Zähne mit einer Zahnpasta von Signal putzt und dann nach einem Sprüh-Deo von Rexona das Haus verlässt, hat allein einem Konzern Umsatz beschert. Nach dem Ernährungssegment sind die Bereiche der Pflege und Schönheit die umsatzstärksten des Konzerns. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Sparte Personal Care einen Umsatz von 13,9 Milliarden Euro. 39 Prozent des Umsatzes macht Unilever auch hier in der Region Asien-Pazifik-Afrika. In Europa erwirtschaftet der Konzern etwa 15 Prozent des Gesamtumsatzes dieses Produktsegments.

12,3 Milliarden Euro hat die Sparte Beauty und Wellbeing dem Konzern 2022 eingebracht. Den meisten Umsatz generiert das Unternehmen in Nordamerika: Mit 84 Prozent kommen weit mehr als drei Viertel der Einnahmen aus den USA und Kanada.

Folgende Marken lassen sich in diesem Verkaufssegment zuordnen:

Axe (Deo, Shampoo)

Dove (Shampoo, Deo, Cremes)

Duschdas (Shampoo)

Impulse (Deo)

Lifebuoy (Seife)

Lux (Seife)

Monsavon (Seife, Shampoo)

Signal (Zahncreme)

Rexona (Deo)

Simple (Duschbad, Gesichtspflege)

Tigi (professionelle Haarpflege-Produkte)

Toni & Guy (Hairstyling-Produkte)

Vaseline (Hautpflege)

Zendium (Zahncreme)

Unilever-Marken für den Haushalt: Coral, Domestos und Viss

Quietschbunt und milliardenschwer: Mit dem Segment der Haushaltsprodukte erwirtschaftete Unilever 2022 mehr als 12 Milliarden Euro. (Foto: Imago) WC-Reiniger von Domestos

Wer nicht nur um ein gepflegtes Äußeres, sondern auch um einen sauberen Haushalt bemüht ist, findet ebenfalls entsprechende Produkte. Mit Domestos und Viss lassen sich Böden und Fliesen schrubben, für dreckige Wäsche präsentiert Unilever das Waschmittel Coral. Etwa 12,4 Milliarden Euro konnte der Konzern im vergangenen Jahr allein mit Haushaltsprodukten erwirtschaften.

Comfort Intense (Weichspüler)

Coral (Waschmittel, Weichspüler)

Domestos (Haushaltsreiniger)

Omo (Waschmittel)

Sieben Generationen (Haushaltsreiniger)

Viss (Putzmittel)

Unilever-Eismarken: Ben & Jerry’s und das Langnese-Universum

Süßes an heißen Tagen gibt es bei Unilever von Langnese und Ben & Jerry's. (Foto: dpa) Langnese-Eis aus der Kühltruhe

Zu den bekanntesten Marken von Unilever gehört wohl das Eis, das unter der Herzmarke vertrieben wird. Langnese heißt in vielen Ländern anders: Klassiker wie Capri, Cornetto und Magnum werden beispielsweise in den USA unter dem Namen Good Humor vertrieben, in Großbritannien unter Wall’s, in Dänemark unter Frisko. 2022 erzielte das Markenimperium einen Umsatz von etwa 7,9 Milliarden Euro allein mit seinem Eissegment. 35 Prozent der Einnahmen wurden in Europa generiert, Deutschland ist nach den USA der wichtigste Eismarkt für Unilever.

Zum Eissortiment zählen unter anderem folgende Namen:

Ben & Jerry’s

Langnese-Klassiker: Calippo, Capri, Cornetto, Domino, Mini Milk, Nogger & Co.

Magnum

Viennetta

