Kochboxenversender Hellofresh trotzt Inflation und Konsumschwäche

In der Vergangenheit hatten Kapazitätsengpässe in den Auslieferungslagern ein erweitertes Angebot gebremst.

Düsseldorf Der Kochboxenversender Hellofresh konnte seinen Wachstumskurs trotz wirtschaftlich schwieriger Bedingungen halten. Wie das im MDax notierte Unternehmen an diesem Donnerstag mitteilte nahm der Umsatz im dritten Quartal um 31,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,86 Milliarden Euro zu. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 8,2 Prozent auf 7,5 Millionen.

Hellofresh-Chef Dominik Richter sagte bei der Präsentation: „Unsere Zahlen zeigen, dass wir ein sehr widerstandsfähiges Geschäftsmodell aufgebaut haben.“ Er zeigte sich optimistisch, das Wachstum im weiteren Jahresverlauf halten zu können und bestätigte die im Juli reduzierte Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr ein Umsatzwachstum zwischen 18 und 23 Prozent.

Die gestiegenen Kosten und hohe Marketingausgaben von fast 18 Prozent des Umsatzes drückten auf den operativen Gewinn des Unternehmens. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank von 79,8 auf 71,8 Millionen Euro. Damit liegt die Ebitda-Marge zum Umsatz 1,7 Prozent tiefer, bei nur noch 3,9 Prozent. Damit schnitt Hellofresh jedoch besser ab, als von Analysten erwartet wurde.

Neue Produktionsstätten vergrößern die Menüvielfalt

Dafür sorgte erneut die gute Entwicklung in den USA. Dort stieg das Ebitda sogar um 55,4 Prozent. In den restlichen Ländern zusammengefasst brach der operative Gewinn dagegen um 39,4 Prozent ein. Auch Hellofresh kämpft mit der Inflation, konnte nach eigenen Angaben die Preissteigerung jedoch deutlich unter der allgemeinen Entwicklung bei den Lebensmittelpreisen im Einzelhandel halten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

So stiegen die Preise der Menüs von Hellofresh um sechs bis sieben Prozent während die Preise im Lebensmittelhandel in vielen Ländern im gleichen Zeitraum zweistellig anzogen. „Wir konnten verhindern, dass jede Preiserhöhung im vollen Umfang weitergegeben wurde und sind dadurch für die Kunden wieder etwas erschwinglicher geworden“, betonte Chef Richter.

Außer den USA blieben alle Märkte hinter den Erwartungen zurück. (Foto: dpa) Kochboxenlieferant Hellofresh

„Die Ausweitung der Kundenbasis macht die Menüwünsche unserer Kunden vielfältiger“, beobachtet der Hellofresh-Chef. Deswegen konzentriert sich das Unternehme darauf, die Zahl der angebotenen Gerichte in den Märkten zu steigern. Der Plan ist es, die wöchentliche Auswahl um rund 30 Prozent im Vorjahresvergleich auszuweiten.

In der Vergangenheit hatten Kapazitätsengpässe in den Auslieferungslagern ein erweitertes Angebot gebremst. Deswegen investiert Hellofresh dieses Jahr rund 500 Millionen Euro in die Auslieferungscenter. Das mache es nun möglich, dass auch im kommenden Jahr Produktinnovationen einer der Schwerpunkte des Unternehmens sei, kündigte Hellofresh an.

Die höhere Produktivität trug auch dazu bei, dass der Deckungsbeitrag des Unternehmens stieg. Das zeigte sich insbesondere in den USA, wo die Deckungsbeitragsmarge um 2,8 Prozentpunkte auf 25,4 Prozent zulegte. In der gesamten Gruppe lag sie bei 24,5 Prozent.

Hellofresh-Aktie verliert guter Wachstumszahlen

Vorbörslich konnte der Aktienkurs von Hellofresh nach der Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal leicht zulegen. Jetzt wird sich zeigen, ob der Kurs des Kochboxenversenders nach einer Seitwärtsbewegung in den vergangen Wochen wieder steigen könnte.

>> Lesen Sie hier: Schnell und vegan: Start-up Every Foods profitiert mit Tiefkühlgerichten von gleich zwei Trends

Denn trotz der durchgehend hohen Wachstumsraten hat die Aktie von Hellofresh in diesem Jahr stark an Wert verloren. So sank der Kurs seit Jahresbeginn um Zweidrittel. Die Folge war, dass die Aktie nach nur einem Jahr Zugehörigkeit vor gut einer Woche wieder aus dem Aktienindex Dax-40 fiel.

Die Hellofresh-Aktie galt lange als einer der Gewinner der Pandemie. Weil die Menschen durch Homeoffice und zeitweise geschlossene Restaurants gezwungen waren, mehr zuhause zu kochen, entdeckten viele das Angebot des Kochboxenversenders, der abgemessene Zutaten für Gerichte inklusive Rezept verschickt und so das Kochen erleichtert. In der Spitze erreichte der Kurs Ende 2021 fast die Marke von 100 Euro.

Doch mit der allgemeinen Schwäche der Tech- und Konsumaktien erlebte auch die Hellofresh-Aktie einen deutlichen Absturz und notierte zeitweise bei 20 Euro. Aktuell liegt sie mit knapp unter 23 Euro wieder auf dem Stand von vor der Pandemie. Dabei empfehlen viele Analysten das Papier immer noch zum Kauf und haben Kursziele, die zum Teil erheblich über dem aktuellen Niveau liegen. Die Deutsche Bank etwa hat diese Woche ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 54 Euro bestätigt.

Mehr: Der Zehn-Milliarden-Plan: Das steckt hinter dem Erfolg von Hellofresh