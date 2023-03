Kochboxenversender Zahl der Kunden von Hellofresh geht erstmals seit Firmengründung zurück

Berlin Der Kochboxenversender Hellofresh bekommt die Zurückhaltung der Verbraucher zu spüren. Nach Jahren mit hohen Wachstumszahlen rechnet das Berliner Unternehmen für das laufende Jahr nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von zwei bis zehn Prozent. Inzwischen geht Hellofresh nicht mehr davon aus, neue Kunden zu gewinnen, sondern will die bestehenden dazu bewegen, mehr und häufiger zu bestellen.

„Wir rechnen damit, dass die Kundenzahl stabil bleibt“, sagt Firmenmitgründer und -chef Dominik Richter. Und auch dafür dürfte sich Hellofresh strecken müssen. Denn im wichtigen Schlussquartal liefen dem Unternehmen erstmals seit der Firmengründung vor zwölf Jahren sogar Kunden weg. Die Zahl sank auf Jahressicht leicht auf 7,1 Millionen. Das Minus ließ sich ausschließlich auf ein schleppendes Geschäft in den USA zurückführen – ausgerechnet dem für Hellofresh wichtigsten Markt.

Richter ist trotzdem optimistisch: „Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Wachstumspfad fortsetzen.“ Hellofresh ist aktuell in 18 Ländern aktiv und bietet in vielen Märkten nicht mehr nur Kochboxen, sondern auch Fertiggerichte und zusätzliche Lebensmittel an.

Wachstum in 2022 leicht unter der eigenen Prognose

Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz trotz der hohen Inflation und Konjunkturschwäche währungsbereinigt um knapp 18 Prozent auf 7,05 Milliarden Euro. Mit dem Zuwachs lag Hellofresh allerdings ganz leicht unterhalb der eigenen Prognose, die zuletzt ein Wachstum von 18 bis 23 Prozent vorhersagte. Mit dem erzielten Plus blieb das Unternehmen auch weit hinter den Wachstumszahlen aus dem Vorjahr zurück. In der Coronapandemie war Hellofresh um rund 60 Prozent gewachsen.

Auch der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) fiel 2022, und zwar um knapp zehn Prozent auf 477 Millionen Euro. Im laufenden Jahr droht ein weiterer Rückgang: Hellofresh prognostiziert ein bereinigtes Ergebnis von 460 bis 540 Millionen Euro. Mit Blick auf die konjunkturellen Herausforderungen sieht Richter eine neue Zeit für das Unternehmen herangebrochen.

Nach Jahren des rasanten Wachstums will er sich nun vor allem auf die Profitabilität konzentrieren. „In der zweiten Jahreshälfte wollen wir die Profitabilität ausbauen und das in 2024 und 2025 noch fortsetzen“, kündigt Richter an und versichert: „Stellenstreichungen sind dafür nicht geplant.“

Bis 2025 will Richter den Umsatz auf mehr als zehn Milliarden Euro steigern. Ob sich an diesem Mittelfristziel aufgrund der weltweiten Wirtschaftsschwäche nun etwas ändert, wollte er nicht sagen: „Es ist zu früh, um dazu ein Update zu geben.“

Angebot soll ausgebaut werden

Hellofresh will trotz der Herausforderungen weiter investieren. Künftig sollen die Kochboxen schneller geliefert und das Sortiment noch ausgebaut werden. Fertiggerichte vertreibt das Unternehmen bisher nur in Nordamerika und Australien. In diesem Bereich werde man weiter expandieren, kündigte die Firma an. In neue Märkte will Hellofresh hingegen erst mal nicht mehr einsteigen. „Wir konzentrieren uns auf die bestehenden Länder“, sagt Richter.

Dazu gehört seit einigen Monaten nicht mehr Japan. Das Land hatte Hellofresh nach kurzer Zeit wieder verlassen. Es wäre zu herausfordernd gewesen, das Geschäft dort innerhalb von zwei bis drei Jahren profitabel zu bekommen, begründet Richter die Entscheidung.

Hellofresh gehörte zu den Gewinnern der Coronapandemie. Weil die Menschen durch das Homeoffice und zeitweise geschlossene Restaurants gezwungen waren, mehr zu Hause zu kochen, entdeckten viele das Angebot des Kochboxenversenders, der abgemessene Zutaten inklusive Rezept verschickt und so das Kochen erleichtert. In der Spitze erreichte der Kurs Ende 2021 fast die Marke von 100 Euro, und Hellofresh fand sich für gut ein Jahr im Leitindex Dax wieder. Mit der allgemeinen Schwäche der Tech- und Konsumaktien stürzte auch die Hellofresh-Aktie ab. Inzwischen ist sie wieder im MDax gelistet und notiert dort noch bei gut 22 Euro.

