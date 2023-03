Konkurrenz für Motel One Steigenberger-Billigkette soll 2024 endlich in Deutschland starten

Berlin Gleich dreifach hatte der noble Steigenberger-Konzern den Deutschland-Start seiner Budget-Hotelmarke Zleep für 2022 versprochen. Nach dem Hamburg-Altonaer Volkspark und dem Frankfurter Flughafen sollte auch Hannover im vergangenen Jahr einen Spar-Ableger bekommen. So jedenfalls hatte es der damalige CEO Thomas Willms Anfang 2020 angekündigt.

Ein direkter Wettbewerber des Münchener Budget-Pioniers Motel One sollte es werden, mit kleinen, nur 16,7 Quadratmeter großen Zimmern, dafür aber mit feiner skandinavischer Formgebung. Für die Einrichtung holte man den Designer Fritz Hansen ins Haus.

Doch drei Jahre und zwei Vorstandsvorsitzende später ist die in Dänemark gegründete und 2019 mehrheitlich übernommene Hotelkette hierzulande immer noch nicht angekommen. Im dritten Quartal 2023 solle es am Berliner Airport so weit sein, hieß es Mitte Februar beim Gebäudeentwickler Project Immobilien. Zleep-Geschäftsführer Peter Haaber bremste gegenüber dem Handelsblatt jetzt noch einmal die Erwartungen: „Anfang 2024 rechnen wir mit der Eröffnung“, sagte er.



Dabei schien die von Haaber entworfene Budget-Kette zunächst bestens geeignet, den Expansionsdurst des neuen Steigenberger-Eigentümers, der chinesischen Hotelgruppe Huazhu, schnellstmöglich zu stillen. Der hatte den Konzern, der unter der Dachmarke Deutsche Hospitality firmiert, Ende 2019 für 700 Millionen Euro übernommen, um mit ihm binnen kürzester Zeit ein Herbergs-Imperium aufzubauen.

Aus den damals 125 Standorten, die neben Steigenberger und Zleep Hotelmarken wie „Intercity Hotel“, „Maxx“ und „Jaz in the City“ umfassen, sollten bis 2025 nach eigenem Bekunden 600 bis 700 werden. Sogar Pläne für einen Börsengang schmiedeten die Chinesen.

Zu sehen ist von all dem bis heute nichts. Anfang 2023 meldete die Deutsche Hospitality im Bundesanzeiger eine Zahl von gerade einmal 124 Standorten. Gleichzeitig verhinderten die hohen Verluste durch Corona, die sich allein 2021 auf 67 Millionen Euro türmten, jeden Gedanken an einen Gang aufs Parkett. Zudem musste der neue Besitzer aus Shanghai dem notleidenden Zukauf, um eine Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, in den ersten beiden Coronajahren 150 Millionen Euro an Krediten überweisen.

51 Prozent an Steigenberger verkauft. (Foto: Steigenberger) Hotelgründer Peter Haaber

Für den coronabedingten Investitionsstopp, berichten Manager im Konzern, fehlte den Chinesen dennoch das Verständnis. Im August 2020 hatte zunächst Steigenberger-CEO Willms das Haus verlassen, Nachfolger Marcus Bernhardt quittierte nicht einmal anderthalb Jahre danach das Spitzenamt.

Neuer Vorstandschef soll Expansion vorantreiben

Seit April 2022 soll nun Oliver Bonke als Vorstandsvorsitzender der Steigenberger Hotels AG die gewünschte Expansion vorantreiben. Doch wie seine Vorgänger weiß auch er, dass es für die altehrwürdige Marke Steigenberger hierzulande schwierig bleibt, neue Standorte in gewünschter Zahl zu erschließen. Immobilien, wie sie die Fünf-Sterne-Kette mit dem Frankfurter Hof, dem Parkhotel in Düsseldorf oder dem Grandhotel auf dem Petersberg bei Bonn betreibt, sind schließlich schwer multiplizierbar. So konzentrierte sich die Luxusmarke zuletzt in Deutschland allein auf die Renovierung bestehender Häuser. Neueröffnungen gab es allenfalls im Ausland, wie zuletzt in Katar und im ägyptischen Marsa Alam.

Folglich setzt der 1930 gegründete Hotelkonzern bei der von Huazhu verlangten Expansion auf seine Budgetmarke Zleep – wenn auch nun mit reichlicher Verspätung. Die Häuser in Hamburg, Frankfurt, Leipzig und Hannover habe man natürlich nicht aufgegeben, sagt Haaber. Ebenso werde es in Konstanz am Bodensee demnächst ein Zleep-Hotel geben. „Bis 2025 sind europaweit 25 Zleep-Standorte realistisch“, sagt er. Auch in Prag und Zürich werde man 2024 erste Eröffnungen sehen.

Bis es so weit ist, bleibt die schon vor 20 Jahren gestartete Übernachtungskette fast ausschließlich ein dänisches Unternehmen. 15 Häuser betreibt Zleep in Deutschlands nördlichem Nachbarland, nur mit jeweils einem Haus in Stockholm und Madrid testete man den Markteintritt jenseits der Grenze.

„Der Start in Dänemark war damals ziemlich leicht“, erzählt der 59-jährige Haaber rückblickend. „Weil der dänische Markt so klein ist, gab es im ganzen Land so gut wie keine Economy-Hotelkette.“ Den Aufbau der Budget-Kette Zleep habe er deshalb mit hohem Tempo vorantreiben können. „Bei den meisten Standorten in Dänemark waren wir schon nach sechs Monaten profitabel“, sagt er.

Zleep will von Chinesen profitieren

Um weiterzuwachsen, fehlte dem Ex-Manager der einstigen Hilton-Tochter Scandic allerdings am Ende das Geld. 2018 trat er deshalb in Verhandlungen mit dem Steigenberger-Konzern, der zu jenem Zeitpunkt noch dem ägyptischen Milliardär Hamed El Chiaty unterstand – und als entsprechend kapitalkräftig galt.

Im Januar 2019 unterzeichnete Haaber den Deal. Doch der sollte ihm schon zehn Monate später überraschend einen neuen Mehrheitsgesellschafter ins Unternehmen bringen. Seither ist Zleep, zumindest mittelbar, zu 51 Prozent chinesisch.

Die ihm für 2021 eingeräumte Put-Option, mit der Haaber dem Steigenberger-Konzern die restlichen 49 Prozent hätte andienen können, ließ der geborene Jütländer ungenutzt verstreichen. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Frankfurter Zentrale dem Zleep-Gründer in der Führung nahezu freie Hand lässt.

Gleichzeitig profitiert die Budget-Kette in jüngster Zeit vom Kundenbindungsprogramm der chinesischen Konzernmutter. Über „H Rewards“, so der Name des Loyalty-Programms, können etwa Gäste auch aus China bei den Dänen buchen und geldwerte Treuepunkte sammeln. Die potenzielle Kundschaft ist dabei riesig: Nach Huazhu-Angaben zählt „H Rewards“ weltweit mehr als 200 Millionen Mitglieder.

Für Haaber kommt die Internationalisierung seiner dänischen Kette gerade noch rechtzeitig. Denn mit der fast wettbewerbsfreien Abgeschiedenheit in der Heimat, die ihm durchweg höhere Hotelraten bescherte als nun absehbar in Deutschland, ist es seit wenigen Monaten vorbei.

Im Oktober 2021 eröffnete der deutsche Rivale Motel One in Kopenhagen sein erstes Haus, im Februar 2023 folgte dort die Accor-Budgetkette Ibis. Und auch der französische Preisbrecher B&B Hotels hat sich in Dänemark angekündigt. Im April will der Franchise-Spezialist im süddänischen Vejle starten. Im Heimatland dürfte es dann mit dem ruhigen Schlaf für Zleep zu Ende gehen.

Mehr: Solide Finanzierung bei starkem Wachstum – Hotelkette Leonardo wird zum Börsenstar