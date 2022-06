Konsum „Inflation ist Riesenchance für deutsche Discounter“ – Lidl und Aldi treiben US-Expansion voran

Die Discounter profitieren in den USA von den hohen Preissteigerungen und gewinnen neue Kundengruppen für sich. Das wollen sie ausnutzen.

Die Amerikaner entdecken die deutschen Discounter. (Foto: Katharina Kort) Lidl-Filiale in New York

New York Mit zwei Tüten kommt eine Kundin aus der Lidl-Filiale auf dem Frederick Douglass Boulevard in Harlem. „Ich bin so froh, dass sie jetzt hier sind“, sagt sie. Die Qualität der Produkte sei gut und die Preise deutlich niedriger als bei den anderen Supermärkten. Das helfe gerade jetzt, wo die Inflation stark zu spüren sei.

Die Amerikaner entdecken die deutschen Discounter für sich. In Zeiten, in denen alles teurer wird, suchen sie in Aldi- und Lidl-Filialen günstige Angebote. So wuchsen die beiden Händler in den USA im ersten Quartal deutlich schneller als der Gesamtmarkt, wie das Marktforschungsunternehmen Placer.ai ermittelt hat.

Allein im März stieg die Zahl der Kunden bei Aldi im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent, bei Lidl waren es 11,9 Prozent. Der Gesamtmarkt legte lediglich um 0,4 Prozent zu. Auch die Aldi-Nord-Tochter Trader Joe’s, eine Art Hochsegment-Discounter, wächst weiter.