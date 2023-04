Konsumgüter Beiersdorf profitiert von rasantem Nivea-Wachstum

Düsseldorf Dank eines rasanten Wachstums bei seiner Kernmarke Nivea hat Hersteller Beiersdorf ein starkes Umsatzplus verbucht. Das Geschäft mit Nivea-Produkten und Labello-Lippenpflege wuchs im ersten Quartal 2023 aus eigener Kraft um 18 Prozent, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. „Unsere Marken-Ikone erzielte im März den umsatzstärksten Monat in der Markengeschichte“, sagte Beiersdorf-Chef Vincent Warnery.

Die Bemühungen, Nivea zu transformieren, zahlten sich deutlich aus, erklärte er weiter. Beiersdorf konzentriert sich bei seiner Kernmarke, die für das Gros des Umsatzes steht, auf weniger, aber margenstärkere Produkte. Das sind etwa Gesichtspflegecremes, dieser Bereich gilt als Wachstumsmarkt. Statt wie früher neue Produkte in einzelnen Märkten an den Start zu bringen, verfolgt das Unternehmen nun eine globale Produktstrategie, die von weltweiten Marketingmaßnahmen begleitet wird.

Die Marke Nivea wuchs in allen Regionen, insbesondere bei Sonnenschutzcremes und Deodorants. Beiersdorf profitierte davon, Preiserhöhungen im Handel durchgesetzt zu haben. Dem Konzern ist es anders als vielen Konkurrenten trotz höherer Preise gelungen, auch die verkaufte Menge zu steigern.

Viele Konsumenten kaufen angesichts der aktuell hohen Lebenshaltungskosten oft preisgünstigere Handelsmarken ein. Doch bei Cremes und Körperpflegeprodukten vertrauen viele Verbraucher weiter auf Markenware. Nivea-Produkte gelten darüber hinaus als vergleichsweise günstig.

Doch Beiersdorf kann sich nicht überall durchsetzen: Derzeit finden Kunden keine Nivea-Produkte bei Aldi. Der Hersteller liegt mit dem Discounter offenbar bei Preisverhandlungen über Kreuz. Auch bei anderen Marken und Supermärkten wie Mars und Edeka kam es in harten Verhandlungen um höhere Preise zeitweise zu Lieferstopps.

Das starke Niveau-Wachstum gleicht die Umsatzrückgänge bei La Prairie aus. Die Umsätze der vor stark in China verkauften Luxusmarke gingen um zwölf Prozent zurück, vor allem wegen der Corona-Lockdowns dort.

Trendwende bei Beiersdorf

Insgesamt steigerte Beiersdorf, zu dem auch die Klebstofftochter Tesa gehört, seine Umsätze in den ersten drei Monaten organisch um 12,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Das hatte das Unternehmen schon Anfang April per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

Die neuen Zahlen bestätigen eine Trendwende bei Beiersdorf. In der vergangenen Dekade war der Hamburger Traditionskonzern weder beim Gewinn noch beim Umsatz merklich gewachsen. Das sorgte für Unruhe, fast das komplette Topmanagement wurde ausgetauscht. 2022 erzielte der Konzern zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum.

Auch in die Zukunft blickt der Konzern optimistisch. Beiersdorf hob Anfang April auch seine Prognose an und geht für das Gesamtjahr von einem organischen Umsatzplus „im mittleren bis höheren einstelligen Bereich aus“. Die angehobene Prognose erscheine nun „konservativ", so Warnery, der weitere Zuwächse in Aussicht stellte. Beiersdorf sei auch gut ins zweite Quartal gestartet.

Der Konzern rechnet mit einer Umsatzrendite, die das Niveau des Vorjahres von 13,2 Prozent „voraussichtlich leicht übertreffen“ werde. Gewinnzahlen nennt der Konsumgüterkonzern anlässlich seiner Quartalszahlen nicht.

Mit solchen Werten geht Beiersdorf von einem stärkeren und profitableren Wachstum als der Düsseldorfer Konkurrent Henkel aus. Der Persil-Hersteller legt kommende Woche seine Quartalszahlen vor.

