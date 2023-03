Konsumgüter Hohe Kosten machen Persil-Hersteller zu schaffen: Henkel-Gewinn bricht um 23 Prozent ein

Düsseldorf Mit Persil-Waschmitteln, Pril-Reinigern und Pritt-Klebestiften hat Hersteller Henkel im abgelaufenen Jahr deutlich weniger Geld verdient. Der bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) fiel um 13,7 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb nur ein Jahresüberschuss von 1,3 Milliarden Euro – ein Minus von 23,1 Prozent. Das teilte der Dax-Konzern am Dienstagmorgen mit.

Henkel leidet wie die gesamte Konsumgüterindustrie unter hohen Ausgaben für Fracht, Rohstoffe und Energie. 2022 rechnete Henkel mit zwei Milliarden Euro Mehrkosten. Gleichzeitig kaufen viele Verbraucher zurückhaltender ein. Gerade bei Gütern des täglichen Bedarfs greifen diese zu preisgünstigeren, aber qualitativ oft gleich guten Handelsmarken. So sank die Gewinnmarge von Henkel auf 10,4 Prozent.

Konzernchef Carsten Knobel freute sich indes, dass Henkel beim Umsatz „einen neuen Höchststand erreicht hat“. Der Konzern wuchs aus eigener Kraft um 8,8 Prozent und erlöste 22,4 Milliarden Euro. Allerdings erklärte sich das Wachstum hauptsächlich mit dem Durchreichen der Mehrkosten an den Handel. Der Konzern hat aber weniger Produkte verkauft.

Henkel kommt schlechter durch die Krise als viele Konkurrenten. Nivea-Hersteller Beiersdorf war 2022 um 10,2 Prozent gewachsen und konnte seinen Gewinn gar um 17 Prozent steigern. Der britische Wettbewerber Unilever (Knorr, Dove) steigerte den Umsatz um neun Prozent, den Gewinn leicht um 0,5 Prozent.

Auch auf das laufende Jahr blickt Henkel mit Skepsis. Die Düsseldorfer rechnen lediglich mit einem Umsatzwachstum von ein bis drei Prozent. Knobel geht von einer „verhaltenen industriellen Nachfrage“ und von einer „nachlassenden Wachstumsdynamik der Konsumentennachfrage aus“.

Rückzug aus Russland belastet Geschäft

Das Ergebnis dürfte zusätzlich durch den geplanten Rückzug aus Russland belastet werden. Henkel hatte Ende April nach langem Zögern und großem öffentlichen Druck seine Geschäfte in Russland eingestellt. Allerdings ist Henkel auch der einzige große Konsumgüterhersteller, der sich aus dem Land zurückziehen will.

Umgesetzt ist das längst nicht: Das ursprüngliche Ziel, das Land bis Dezember 2022 zu verlassen, wurde verpasst. Nun rechnet der Konzern mit einer Entscheidung im ersten Quartal. Denn der russische Präsident Wladimir Putin erschwert ausländischen Unternehmen den Rückzug zusehends: Verkäufe müssen behördlich genehmigt werden und sind nur mit Verlusten von mindestens 50 Prozent des Firmenwertes möglich.

>> Lesen Sie mehr: Neun von zehn deutschen Unternehmen sind weiter in Russland aktiv

Henkel hatte in Russland so stark investiert wie kein anderer Dax-Konzern. Der Konzern erzielte dort fünf Prozent seines Umsatzes, rund eine Milliarde Euro. 2500 Mitarbeiter arbeiten dort in elf Werken. In der ersten Jahreshälfte 2022 hatte Henkel wegen des Russland-Geschäftes bereits 200 Millionen Euro abgeschrieben.

Gewinn mit Persil und Pril bricht um 32 Prozent ein

Mit Wasch- und Reinigungsmitteln wie Persil und Pril hat Henkel im abgelaufenen Jahr zwar gut acht Prozent mehr erlöst, allerdings fiel das bereinigte Ebit um 32 Prozent. Henkel verkaufte weniger Produkte, weil viele Verbraucher zu Handelsmarken wechselten. Zudem machten sich Ausgaben für Rohstoffe, Logistik und Marketing bemerkbar.

Der Manager ist seit Anfang 2020 Chef von Henkel. (Foto: Henkel) Carsten Knobel

Konzernchef Knobel hat das Konsumentengeschäft 2022 umgebaut. Er hat die Kosmetiksparte („Dial“, „Syoss“) mit dem Wasch- und Reinigungsmittelbereich zusammengelegt. Dieser Umbau ist seit Jahresbeginn vollzogen, Henkel steht auf zwei Säulen: dem Klebstoffgeschäft und dem „Consumer Brands“ genannten Konsumgütergeschäft. In diesem Zuge hat Henkel weltweit 2000 Stellen gestrichen, hierzulande sind 300 betroffen.

>> Lesen Sie mehr: Warum jetzt viele junge Marken der Konzerne scheitern

In diesem Bereich hat Henkel im vergangenen Jahr nicht-profitable Marken im Wert von rund 200 Millionen Euro eingestellt, etwa in den Bereichen Mund- und Hautpflege. So verkaufte der Konzern etwa seine Zahnpflege Theramed an den Süßwarenhersteller Katjes.

Knobel will Henkel durch den Umbau schlagkräftiger machen. Durch margenstärkere Produkte hofft er, die Einnahmen zu steigern und mehr Geld in die Marken zu investieren. Dadurch könne die Relevanz der Produkte steigen und es falle dem Konzern leichter, Preiserhöhungen durchzusetzen, argumentiert Knobel.

Viele Branchenexperten sehen jedoch hauptsächlich Vorteile auf der Kostenseite. Henkel rechnet ab dem kommenden Jahr mit jährlichen Nettoeinsparungen von rund 250 Millionen Euro. Dass der Umbau auch zu steigenden Einnahmen führt, muss Knobel spätestens zur nächsten Jahresbilanz zeigen, um Kritik von innen und außen entkräften zu können.

Knobel will Logistik und Lieferketten optimieren

In einer zweiten Phase des Konzernumbaus, der nun beginnt, will Knobel die Lieferkette optimieren und die Produktion effizienter gestalten. In diesem Zuge werden weitere Arbeitsplätze abgebaut, der Umfang ist noch unklar.

Henkel-Manager Wolfgang König, der die neue Konsumentensparte führt, sprach im Herbst große Ineffizienzen an. So fährt bislang ein Transporter aus dem Kosmetik- und einer aus dem Wasch- und Reinigungsmittelbereich zu den gleichen Händlern. „Man findet nur schwer eine Firma im Konsumgüterbereich, die sich einen solchen Luxus leistet“, sagte König im September.

Im abgelaufenen Jahr war erneut das Klebstoffgeschäft mit einem Umsatzplus von 13,2 Prozent Wachstumstreiber von Henkel. Es steht für die Hälfte der Erlöse und 65 Prozent des Gewinns. Henkel ist im Bereich Klebstoffe marktführend und beliefert etwa Autohersteller, Flugzeugbauer, Baukonzerne oder Verpackungshersteller.

Diese Sparte sorgte zuletzt für Aufregung. Hinter den Kulissen soll es im Herbst einen Machtkampf zwischen Konzernchef Knobel und dem damaligen Klebstoffvorstand Jan-Dirk Auris gegeben haben, weshalb Auris das Unternehmen vorzeitig verlassen musste. Das Handelsblatt hatte zuerst darüber berichtet. Henkel hat den Posten zuletzt mit Mark Dorn besetzt, einem internen Kandidaten.

Mehr: Streit im Henkel-Vorstand eskaliert – Nun muss Jan-Dirk Auris gehen