Konsumgüter Symrise steigert den Umsatz deutlich und erhöht den Ausblick

Der Duft- und Aromahersteller kommt besser durch die Krise als die Konkurrenz und wächst deutlich. Die Aktionäre profitieren davon bislang aber nicht.

Symrise steigert seinen Umsatz. (Foto: Reuters) Parfümflakons

Düsseldorf Trotz Konsumzurückhaltung, steigenden Preisen und Energiekrise wächst der Duft- und Aromahersteller Symrise. In den ersten neun Monaten steigert der Dax-Konzern seinen Umsatz aus eigener Kraft um 11,3 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Das teilte das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Holzminden am Mittwochmorgen mit. Ergebniskennziffern nennt der Konzern anlässlich seiner Neunmonatszahlen nicht.

Nominal ist der Konzern, der vergangenen Herbst in den Leitindex Dax aufgestiegen war, in den ersten neun Monaten um 21,2 Prozent gewachsen. Analysten hatten mit einem Plus von 19,4 Prozent gerechnet. Damit scheint der Konzern besser durch die Krisen zukommen als der schweizerische Konkurrent Givaudan. Dieser war zuletzt schwächer gewachsen als vom Markt erwartet.