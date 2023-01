Konsumgüter Unilever findet neuen Chef

Der Konsumgüterkonzern präsentiert einen Nachfolger für langjährigen Vorstandsvorsitzenden Alan Jope. Der neue Konzernchef kommt aus dem eigenen Haus.

London Der Vorstandschef der niederländischen Großmolkerei FrieslandCampina übernimmt das Ruder beim Konsumgüterriesen Unilever. Hein Schumacher tritt zum 1. Juni die Nachfolge von Unilever-Chef Alan Jope an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Schumacher (51) ist seit 2018 Vorstandschef bei FrieslandCampina und war bereits seit Oktober vergangenen Jahres als Non-Executive Director im Verwaltungsrat für Unilever tätig. Vor seiner Zeit bei FrieslandCampina arbeitete er mehr als ein Jahrzehnt für den Lebensmittelkonzern H.J.Heinz. Der bisherige Unilever-Chef Jope wird, wie bereits im September angekündigt, in den Ruhestand gehen.

Der aktivistische Investor Nelson Peltz begrüßte den Vorstandswechsel. Er erklärte, sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Schumacher zu freuen, um „bedeutenden, nachhaltigen Wert“ für die Aktionäre zu schaffen. „Ich habe Hein zum ersten Mal getroffen, als ich von 2006 bis 2013 als Direktor bei H.J. Heinz tätig war, und war von seinen Führungsqualitäten und seinem Geschäftssinn beeindruckt“, sagte Peltz.

Der Milliardär hält über seinen Fonds Trian rund 1,5 Prozent an Unilever und ist damit der viertgrößte Anteilseigner. Er sitzt seit Juli im Verwaltungsrat des Unternehmens, zu dem Marken wie Magnum Eis sowie Dove gehören, und drängt auf einen Strategiewechsel nach dem gescheiterten milliardenschweren Übernahmeangebot von Unilever für die Konsumgütersparte des britischen Pharmakonzerns GSK. „Wir glauben, dass Unilever eine kulturelle und organisatorische Umstrukturierung braucht", erklärte Analyst James Edwardes Jones von RBC Capital.

