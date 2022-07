Konsumgüter Wasch- und Putzmittel ohne Verpackung: Everdrop sammelt 80 Millionen Euro ein

München Das Start-up Everdrop hat sich in einer Series-B-Finanzierungsrunde 80 Millionen Euro Wachstumskapital gesichert. Die Münchener wollen Plastikverpackungen im Haushalt überflüssig machen und haben Tabs auf den Markt gebracht, die Kunden am Stück mit Wasser zu Putzmitteln vermischen können.

„Viele Venture-Capital-Geber überlegen sich derzeit, ob sie im aktuellen Umfeld investieren sollen“, sagte Mitgründer David Löwe am Donnerstag. „Umso mehr freuen wir uns, dass das Thema Nachhaltigkeit trotz der Verwerfungen ein großes Thema bleibt – und hoffentlich ein noch größeres wird.“

Everdrop ist bereits in Nachbarländern wie der Schweiz, Italien und Frankreich aktiv. Die Investorengelder sollen nun in die Expansion in weitere europäische Märkte fließen. Zusätzlich will das Unternehmen mit dem frischen Kapital im Einzelhandel präsenter werden und die Produktpalette weiterentwickeln. Zum bestehenden Sortiment mit Spülmaschinentabs und WC-Putzmitteln sollen dann auch Pflegeprodukte wie flüssige Seife und Duschgel kommen. „Zudem wollen wir in diesem Jahr zwei neue Produktkategorien einführen“, sagte Löwe, ohne Details zu nennen.

Verpackungslose Produkte kommen sonst oft aus der Ökonische. Bei Everdrop kommen jedoch alle drei Gründer aus der Welt des Marketings. Das Unternehmen hat Hunderttausende Follower in den sozialen Medien. Die Produkte sind schick designt, Nachhaltigkeit soll mit einem Coolness-Faktor kombiniert werden.

Der mögliche Impact ist aber groß. Laut der letzten Erhebung des Umweltbundesamts fielen im Jahr 2019 in Deutschland rund 19 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle an – ein neuer Höchstwert. 2009 waren es nur 15 Millionen Tonnen. Das Umweltbundesamt führt das auch auf den steigenden Anteil von Ein- und Zweipersonenhaushalten sowie von Senioren zurück: „Beides hat zur Folge, dass kleinere Füllgrößen und vorportionierte Einheiten gekauft werden.“

Investments in Tech-Start-ups sinken

Die Wachstumsfinanzierung wird angeführt vom belgischen Investor Sofina, einem Impact-Fonds der Schweizer Bankengruppe Lombard Odier, sowie dem Venture-Debt-Spezialisten TriplePoint Capital aus dem Silicon Valley. Zudem beteiligten sich die Bestandsinvestoren Felix Capital aus Großbritannien sowie HV Capital und Vorwerk Ventures aus Deutschland.

„Die Investoren sehen das große Wachstumspotenzial.“ (Foto: Everdrop) Chris Becker und David Löwe

Der Venture-Capital-Ableger des Thermomix-Herstellers bringt seine Vertriebsexpertise ein. Durch eingebrachtes Eigen- und Fremdkapital steigt die Bewertung von Everdrop auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Vor der jüngsten Finanzierungsrunde hatte das Start-up bereits 18 Millionen Euro eingesammelt. Zu den Investoren gehört auch HV Capital (Holtzbrinck Ventures).

Die Finanzierung ist für Start-ups angesichts der globalen Verwerfungen eigentlich schwieriger geworden. Die globalen Investments in Tech-Start-ups sanken im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal von 10,3 auf acht Milliarden Dollar. „Zwei bis drei Quartale lang dürfte der Markt in jedem Fall von Unsicherheit und Erschütterungen geprägt sein“, sagt Alicia Fuller, Start-up-Expertin bei der Silicon Valley Bank in New York.

Doch Löwe sagt: „Die Investoren sehen das große Wachstumspotenzial von Everdrop.“ Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Umsätze laut Branchenschätzungen auf einen zweistelligen Millionenbetrag verdreifacht.

Harold Boël, Chef des belgischen Investors Sofina, zeigte sich vom Everdrop-Geschäftsmodell überzeugt: „Everdrop hat das Potenzial, einen positiven Wandel in der Konsumgüter-Landschaft voranzutreiben.“

