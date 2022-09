Konsumgüter Weniger Lebensmittel im Müll: Preisschock wirkt Verschwendung entgegen

Inflation und Ukrainekrieg machen Lebensmittel teurer. Geschäftsideen zur Abfallvermeidung, die zudem Geld sparen, sind deshalb gefragt wie nie.

78 Kilo Lebensmittel pro Kopf landen in Deutschland im Jahr in der Tonne. Der meiste Abfall entsteht nicht bei Produktion oder im Handel, sondern in privaten Haushalten. (Foto: dpa) Lebensmittel in der Tonne

Düsseldorf Die Preise in deutschen Supermärkten steigen und steigen – dennoch wandern viele Lebensmittel in den Müll. Start-ups, die diese Verschwendung vermeiden wollen, haben daher aktuell einen großen Zulauf. So stieg die Zahl der Essensportionen, die das Start-up Too Good To Go vor der Tonne bewahrte, im ersten Halbjahr 2022 deutlich von etwa 20.000 auf rund 30.000 am Tag. Über die App können Restaurants, Bäckereien, Cafés, Hotels und Supermärkte ihr überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer vermitteln – statt es in die Tonne zu werfen.

„Wenn Nahrungsmittel immer teurer werden, verändert das unsere Wertschätzung. Uns wird bewusst, dass mit den weggeworfenen Lebensmitteln auch bares Geld in die Tonne wandert“, sagt Wolfgang Hennen, Geschäftsführer Deutschland von Too Good To Go. 16.500 Partnerbetriebe hat sein Unternehmen in Deutschland. Acht Millionen Menschen hierzulande nutzen die App gegen Lebensmittelverschwendung.