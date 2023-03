Konsumgüterhersteller Rückzug mit Schwierigkeiten: Henkel steht kurz vor Verkauf des Russland-Geschäfts

Riga, Düsseldorf Der Persil- und Pril-Hersteller Henkel steht offenbar kurz davor, sich von seinem Russlandgeschäft zu trennen. Ein Investorenkonsortium solle dieses übernehmen, berichtete die russische Wirtschaftszeitung „Wedomosti“ am Dienstag.

Auf Anfrage wollte Henkel „keine Gerüchte über mögliche Käufer oder Transaktionsdetails“ kommentieren. Aber: „Es ist richtig, dass wir in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf unserer Aktivitäten in Russland sind“, erklärte ein Sprecher. Bislang sei kein Vertrag unterzeichnet.

Mit dem Verkauf würde Henkel ein leidiges Kapitel beenden. Der Konzern hatte im vergangenen April aufgrund des großen öffentlichen Drucks angekündigt, sich aus dem Land zurückzuziehen. Der Konsumgüterriese war dort vor der russischen Invasion in der Ukraine so stark wie kein anderes Dax-Unternehmen investiert.

Die Düsseldorfer erzielten in Russland fünf Prozent ihres Konzernumsatzes, rund eine Milliarde Euro, und beschäftigten in elf Werken 2500 Mitarbeiter. Henkel war dort mit seinem Konsumgüter- und Klebstoffgeschäft aktiv.

Bei dieser Geschäftsgröße galt es als wahrscheinlich, dass es mehrere Käufer gibt. Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass es russische Investoren werden. Käufer sollen laut „Wedomosti“ Großaktionäre des Arzneimittelherstellers Pharmstandard und der Investmentgesellschaft Kismet Capital sowie die Gründer der Private-Equity-Gesellschaft Elbrus sein.

Regierungskommission muss Verkäufen zustimmen

Geschäftsführender Direktor von Pharmstandard ist der Milliardär Wiktor Charitonin, der unter anderem Haupteigentümer des Nürburgrings ist und zuletzt angeblich den Kauf des Flughafens Hahn erwogen hat. An der Gründung von Pharmstandard war auch der russische Milliardär Roman Abramowitsch beteiligt, der bis 2008 17 Prozent der Anteile hielt.

Kismet Capital, eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Moskau, investiert in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation. Gründer und Chef ist der prominente Investor Iwan Tawrin. Und Elbrus verwaltet mit seinen Fonds, die auf Russland und die Länder der ehemaligen Sowjetunion fokussiert sind, mehr als 1,5 Milliarden Dollar.

Laut zweier „Wedomosti“-Quellen sollen die Pharmstandard-Aktionäre Mehrheitseigentümer der russischen Henkel-Aktivitäten werden. Demzufolge haben die Parteien bereits die Genehmigung der Regierungskommission zum Abschluss des Deals erhalten.

526 Millionen Euro an Vermögenswerten weist Henkel in seinem Geschäftsbericht für Russland aus.

Diese wurde im vergangenen September eigens eingerichtet und muss Übertragungen von Anteilen bestimmter Unternehmen, an denen Käufer oder Verkäufer aus sogenannten „unfreundlichen Staaten“ beteiligt sind, zustimmen. Zu den aus russischer Sicht „unfreundlichen Staaten“ zählt auch Deutschland. Auch Volkswagen hat Probleme damit, sich endgültig aus Russland zurückzuziehen.

Die Behörden machen es westlichen Unternehmen immer schwerer, ihre Vermögenswerte vor Ort zu verkaufen und sich aus dem Land zurückzuziehen. Erst am Montag wurde ein Beschluss veröffentlicht, demzufolge die Unternehmen beim Exit aus Russland fortan eine direkte Zahlung an den Staat tätigen müssen.

Henkel muss offenbar deutliche Verluste beim Verkauf hinnehmen

Henkel wollte seine Aktivitäten in Russland eigentlich bis Ende 2022 eingestellt haben. Weil das nicht gelang, wurde dann ein Ausstieg im laufenden Quartal anvisiert – also bis Ende dieser Woche.

Offenbar wird Henkel das Geschäft nur mit größeren finanziellen Verlusten los. Der Konzern hatte bereits 2022 rund 200 Millionen Euro darauf abgeschrieben. Henkel hat insbesondere im Industrieklebstoffgeschäft einige Aktivitäten eingestellt, weil der Konzern fürchtet, dass Industriewissen an Konkurrenten verloren geht oder diese Produkte für kriegerische Aktivitäten eingesetzt werden.

Henkel bilanziert in seinem Geschäftsbericht Vermögenswerte in Russland in Höhe von 526 Millionen Euro. Ob man Verkaufserlöse in dieser Höhe erzielen könne, sei fraglich, erklärte Finanzchef Marco Swoboda zuletzt.

Der Konzern hat auf sein Russland-Geschäft bereits rund 200 Millionen Euro abgeschrieben. (Foto: AFP/Getty Images) Henkel-Stammwerk in Düsseldorf

Laut „Wedomosti“ soll der Kaufbetrag nicht höher als 150 Millionen Euro liegen. Henkel kommentierte diese Angaben nicht. Wollen Firmen aus „unfreundlichen Staaten“ Russland verlassen, bewertet ein russischer Gutachter den Firmenwert. Für den Kaufpreis werden davon 50, mitunter sogar 70 Prozent abgezogen.

Die niedrige Summe erklärt sich auch dadurch, dass sich Henkel eine Rückkauf-Option zugesichert haben soll, berichtet das Blatt. Auch in Unternehmenskreisen heißt es, dass Henkel eine solche Möglichkeit vertraglich festhalten wollte.

Das Unternehmen ist der einzige große Konsumgüterhersteller, der sich aus Russland zurückziehen will. Der Nivea-Hersteller Beiersdorf etwa hält weiter an seinen Aktivitäten dort fest.

Mehr: Hohe Kosten machen Persil-Hersteller zu schaffen: Henkel-Gewinn bricht um 23 Prozent ein

Erstpublikation: 28.03.2023, 15:40 Uhr.