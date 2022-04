Konsumgüterkonzern Henkel rechnet mit weniger Gewinn – Kosten steigen um zwei Milliarden Euro

Der russische Markt war für den Konsumgüterhersteller lange lukrativ. Der Rückzug aus Russland hinterlässt darum deutliche Spuren in der Bilanz.

Henkel, der Hersteller von Persil, hat im ersten Quartal einen Gesamtumsatz von rund 5,3 Milliarden Euro eingefahren. (Foto: dpa) Persil

Düsseldorf Persil-Hersteller Henkel rechnet wegen steigender Rohstoffpreise und Mehrkosten für Logistik in diesem Jahr mit geringeren Gewinnen. Das gab der Düsseldorfer Dax-Konzern am Freitagmorgen in einer Ad-hoc-Meldung bekannt. Der Konsumgüterhersteller geht nun von einer Gewinnmarge in einer Bandbreite von neun bis elf Prozent aus. Zuvor hatte der Konzern eine Ebit-Marge von 11,5 bis 13,5 Prozent angepeilt.

Henkel rechnet mit zusätzlichen Kostenbelastungen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro. Bei den Materialpreisen geht Henkel nun von einem Anstieg im mittleren Zwanzig-Prozent-Bereich aus. Zuvor hatte Konzernchef Carsten Knobel mit einem Anstieg im niedrigen Zehn-Prozent-Bereich gerechnet. „Solche Dimensionen haben wir noch nicht erlebt“, sagte er laut Konzernmitteilung.

„Die Auswirkungen der globalen Covid-Krise mit einer außerordentlich angespannten Situation an den Rohstoffmärkten und in den globalen Lieferketten haben sich durch den Krieg in der Ukraine deutlich verschärft“, so Knobel weiter. Auf die Kostensteigerungen will Henkel mit Preiserhöhungen und Effizienzmaßnahmen reagieren.