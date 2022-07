Konsumgüterkonzern Persil-Hersteller Henkel streicht Hunderte Stellen in Deutschland

Der Dax-Konzern legt seine Konsumgütersparten zusammen. In den betroffenen Bereichen muss jeder zehnte Mitarbeiter gehen. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Der Konsumgüterkonzern will in Deutschland 300 Stellen streichen. Mitarbeiter von Henkel

Düsseldorf Im Zuge seines Konzernumbaus will Henkel in Deutschland zunächst 300 Stellen streichen. Das kündigte Vorstandschef Carsten Knobel in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ an. Damit äußert sich der Persil-Hersteller erstmals konkret zum Umfang des Stellenabbaus auf dem Heimatmarkt.

Henkel hatte im Frühjahr angekündigt, bis Ende 2023 weltweit 2000 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Hintergrund ist der Umbau der Konsumgütersparten zur neuen Unternehmenseinheit „Consumer Brands“. Konzernchef Knobel will das kriselnde Kosmetikgeschäft („Dial“, „Syoss“) mit dem besser laufenden Wasch- und Reinigungsmittelbereich und seinen bekannten Marken wie Persil oder Pril zusammenlegen.

Der Konzern beschäftigt in den beiden betroffenen Sparten weltweit 20.000 Mitarbeiter, 3000 davon in Deutschland. Weltweit wie in Deutschland ist also ungefähr ein Zehntel der Beschäftigten von Stellenstreichungen betroffen. Insgesamt hat Henkel mehr als 52.000 Mitarbeiter.