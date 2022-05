Konsumgüterkonzern Persil-Hersteller Henkel will 2000 Mitarbeiter entlassen

Der Dax-Konzern will seine Konsumgütersparten zusammenlegen und rechnet mit hohen Einsparungen. Dafür sollen Tausende Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.

Der Dax-Konzern baut sein Konsumentengeschäft um. (Foto: dpa) Henkel-Produktion in Düsseldorf

Düsseldorf Der Konsumgüterhersteller Henkel will sich im Zuge seines Konzernumbaus bis Ende 2023 von 2000 Beschäftigten trennen. Das teilte der Hersteller von Persil, Pril und Pritt am Donnerstagmorgen mit. Vor allem sind Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb und Verwaltung betroffen. Insgesamt beschäftigt Henkel weltweit über 52.000 Mitarbeiter.

Hintergrund ist der Umbau der Konsumgütersparten von Henkel. CEO Carsten Knobel will das kriselnde Kosmetikgeschäft mit dem besser laufenden Wasch- und Reinigungsmittelbereich und seinen bekannten Marken wie Persil und Pril zusammenlegen. Der Konzern beschäftigt in den betroffenen Sparten weltweit 20.000 Mitarbeiter, 15 Prozent davon in Deutschland. Insgesamt muss also ein Zehntel der Mitarbeiter in diesem Bereich gehen.

Durch den Umbau plant Henkel mit Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro. Von der neu formierten Einheit „Consumer Brands“ verspricht sich Knobel etwa schnellere Entscheidungen, gezieltere Innovationen und mehr Wachstum.