Konsumgüterkonzern Persil-Hersteller Henkel will mehr als 2000 Mitarbeiter entlassen – vor allem im Management

Der Dax-Konzern will seine Konsumgütersparten zusammenlegen und rechnet mit hohen Einsparungen. Dafür müssen Tausende Mitarbeiter in zwei Phasen gehen.

Der Dax-Konzern baut sein Konsumentengeschäft um. (Foto: dpa) Henkel-Produktion in Düsseldorf

Düsseldorf Der Konsumgüterhersteller Henkel will sich im Zuge seines Konzernumbaus von mindestens 2000 Beschäftigten trennen. Das kündigte der Produzent von Persil, Pril und Pritt am Donnerstag an. In einem ersten Schritt sollen bis Ende 2023 rund 2000 Mitarbeiter vor allem aus Vertrieb und Verwaltung den Dax-Konzern verlassen.

Wie viele Stellen in Deutschland wegfallen, ist noch unklar. Allerdings sitzt der Großteil der Henkel-Verwaltung in der Düsseldorfer Zentrale. In einem zweiten Schritt will Henkel auch in den Bereichen Produktion und Lieferkette die Kosten drücken, was ebenfalls zu Entlassungen führen wird. Eine konkrete Zahl nannte Henkel nicht.

Die Arbeitsplätze würden „überwiegend im Management“ abgebaut, erklärte Henkel-Chef Carsten Knobel auf Nachfrage. „Unser klares Ziel ist es, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen.“ Durch den Schritt rechnet Henkel mit Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro.