Konsumzurückhaltung Spargel und Erdbeeren zum Dumpingpreis – warum viele deutsche Bauern ihre Felder schreddern

Düsseldorf Die Konsumstimmung in Deutschland bleibt getrübt. Deshalb verschmähen viele Deutsche dieses Jahr heimische Erdbeeren und Spargel. Dagegen flutet ausländische Ware fast ganzjährig den Handel.

Die schwierige Lage der Branche erläutert Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer, im Handelsblatt-Interview.

Herr Eickhorst, Pfingsten ist Erdbeer- und Spargelzeit. Trotzdem schlagen die deutschen Erzeuger Alarm. Warum?

Unsere Branche war ein Gewinner der Pandemie. Doch dieses Jahr halten sich die Deutschen beim Kauf von heimischen Erdbeeren und Spargel stark zurück. Wir schätzen, dass der Absatz um bis zu 30 Prozent eingebrochen ist. Er liegt damit deutlich unter dem Niveau von 2019. Die gesamte deutsche Obst- und Gemüsebranche leidet unter erheblichen Einbußen. Seit dem Ukrainekrieg kaufen die Deutschen anders ein. Sie greifen verstärkt zu Grundnahrungsmitteln und Haltbarem in Dosen oder tiefgekühlt.

Die Deutschen gönnen sich also weniger Frische- und Genussprodukte?

Kriegs- und Zukunftsängste und die Teuerung belasten und verunsichern die Verbraucher. Sie halten ihr Geld zusammen. Die Deutschen sparen es sich buchstäblich vom Munde ab. Am Urlaub dagegen wird weniger gegeizt.

Welchen Einfluss haben die Preise auf die Kaufzurückhaltung?

Alle klagen über teures Obst und Gemüse. Aber Erdbeeren und Spargel sind dieses Jahr so günstig wie nie! In der Woche von Christi Himmelfahrt wurde das Kilo heimische Erdbeeren im Schnitt für 4,90 Euro verkauft. Ein Jahr zuvor waren es 7,73 Euro, zeigen Zahlen des Branchendienstes AMI. Deutsche Erdbeeren werden zum Ladenhüter – obwohl sie deutlich günstiger sind als in den Vorjahren. Gleiches gilt für heimischen Spargel. Der ist mit 6,92 Euro das Kilo 14 Prozent billiger als ein Jahr zuvor.

Warum sind die Preise so stark gesunken. Liegt es nur an der niedrigeren Nachfrage?

Dieses Jahr sind viele Dinge zusammengekommen. Wegen der hohen Energiepreise haben Erdbeerbauern in den Niederlanden ihre Gewächshäuser weniger geheizt. Dadurch kamen holländische Erdbeeren später auf den Markt, zeitgleich mit den ersten Früchten aus Süddeutschland. Auch in Südeuropa hat das kalte Wetter die Ernte verzögert. So werden immer noch spanische Erdbeeren beworben.

Spargel bleiben im Boden – Zahl der Höfe sinkt

Beim Discounter ist das 500-Gramm-Schälchen deutsche Erdbeeren derzeit schon für 1,79 Euro zu haben. Wie viel davon kommt beim Erzeuger an?

Die Landwirte erhalten gerade mal die Hälfte. Für 90 Cent bis einen Euro das Kilo lassen sich hierzulande keine Erdbeeren profitabel produzieren. Bis jetzt kommen die Erdbeeren hauptsächlich aus dem Folientunnel, das ist teurer als im Freiland. Die norddeutschen Erdbeerbauern haben seit Beginn der Ernte vor drei Wochen mit jeder Schale Geld verbrannt.

Warum ernten die Landwirte trotzdem weiter?

Erdbeeren müssen weiter gepflückt werden, auch wenn der Bauer kein Geld verdient. Die Beeren schimmeln sonst am Strauch, und die gesamte Erntesaison ist damit passé. Beim Spargelstechen kann man zwischendurch gut pausieren. Deshalb haben deutsche Spargelbauern mindestens 30 Prozent der Produktion im Boden gelassen, weil der Verkauf schlicht nicht lohnt.

Viele Deutsche verzichten dieses Jahr auf heimischen Spargel, der bei vielen als „Luxusgemüse“ gilt. (Foto: dpa) Bayerischer Spargel

Gibt es in Deutschland zu viele Erdbeer- und Spargelfelder?

Landwirte schreddern ihre Erdbeerfelder und bauen stattdessen zum Beispiel Mais an. Das ist lukrativer, denn seit dem Ukrainekrieg sind die Maispreise stark gestiegen. Zugegeben, wir haben die heimische Produktion vor Jahren übertrieben. Seit fünf Jahren nehmen Erdbeerflächen wieder ab, bei Spargel seit drei Jahren. Die Zahl der Betriebe sinkt. Nur noch Direktvermarkter können über Hofläden passable Preise durchsetzen. Deren Kunden legen Wert auf frische regionale Ware. Düster sieht es für die Erzeuger aus, die Erdbeeren an den Lebensmitteleinzelhandel verkaufen.

Können die mit Billigimporten aus dem Süden noch mithalten?

In Deutschland ist die Produktion von Erdbeeren am teuersten. Gegen ausländische Anbieter sind wir im Supermarkt nicht mehr konkurrenzfähig. Erdbeeren aus Spanien gibt es dort seit Wochen für etwa 1,50 Euro die 500-Gramm-Schale. Der Handel spielt brutal günstige Erdbeeren aus Marokko oder Spanien gegen heimische Ware aus. Der Lebensmitteleinzelhandel tönt, Regionalität und Saisonalität fördern zu wollen. Doch die Realität sieht leider anders aus.

„Die norddeutschen Erdbeerbauern haben seit Beginn der Ernte vor drei Wochen mit jeder Schale Geld verbrannt“, sagt der Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer. (Foto: Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer e.V.) Fred Eickhorst

Aber letztlich entscheidet doch der Verbraucher, was er kauft …

Noch nie wurden so viele Erdbeeren im Januar bis März verkauft – natürlich nur solche aus dem Ausland, etwa aus Marokko, einem Land mit dramatischem Wassermangel. Die Erdbeere wird vom Saison- zum Ganzjahresprodukt. Verbraucher bekunden stets, dass sie regional und saisonal einkaufen wollen. Sie tun es aber nicht. Schon gar nicht, seitdem sie nun auf jeden Cent achten.

Zieht die Nachfrage nach heimischen Erdbeeren und Spargel wenigstens zu Pfingsten an?

Pfingsten ist das umsatzstärkste Wochenende für Erdbeeren und Spargel. Das Wetter war die letzten Tage kühl. Deshalb steigen die Preise etwas. Aber es ist fraglich, ob das lange anhält. Schon jetzt bewerben die Supermärkte und Discounter Sonderangebote für nach Pfingsten, mit denen sie deutschen Spargel verramschen.

Herr Eickhorst, vielen Dank für das Gespräch.

