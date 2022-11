Kosmetikkonzern Estée Lauder übernimmt Modelabel Tom Ford für 2,8 Milliarden Dollar

Der Kosmetikkonzern kappte zuletzt seine Jahresziele und erwartet nun sogar Einbußen. Der Kauf von Tom Ford ist der jüngste in einer Reihe von Übernahmen.

Neben dem Kosmetikkonzern war wohl auch der Gucci-Eigentümer an einer Übernahme von Tom Ford interessiert. (Foto: Reuters) Estée Lauder

Düsseldorf Der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder will für 2,8 Milliarden Dollar das Luxus-Modelabel Tom Ford übernehmen. Der Deal solle durch eine Kombination aus Bargeld, Schuldenübernahme und 300 Millionen Dollar für Zahlungen an Verkäufer gestemmt werden, die ab Juli 2025 fällig würden, teilte der Traditionskonzern am Mittwoch mit.

Nach einem Bericht der „Financial Times“ vom vergangenen Freitag war auch der Gucci-Eigentümer, der französische Kering-Konzern, interessiert. Der Deal ist der jüngste in einer Reihe von Übernahmen durch Estée Lauder.

Der US-Kosmetikkonzern musste zuletzt seine Jahresziele kappen und erwartet nun Einbußen statt Zuwächse.

Mehr: Streit im Henkel-Vorstand eskaliert – Nun muss Jan-Dirk Auris gehen

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen