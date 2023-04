Kosmetikkonzern Milliarden-Deal in der Kosmetikbranche: L’Oréal kauft Luxus-Kultmarke Aesop

Düsseldorf Der weltgrößte Kosmetikhersteller L’Oréal übernimmt die für seine Haar- und Körperpflegeprodukte bekannte Luxuspflegefirma Aesop. L’Oréal hat die Marke von der brasilianischen Firma Natura gekauft, teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zu Dienstag mit. Den Unternehmenswert bezifferte Natura auf gut 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,3 Milliarden Euro).

Der französische Konsumgüterkonzern, zu dem bereits Luxusmarken wie Lancôme oder Yves Saint Laurents gehören, will sich mit der Übernahme im lukrativen Luxuspflegegeschäft verstärken. L’Oréal verfolgt diese Strategie, weil sich mit Luxusprodukten eine deutlich höhere Marge erzielen lässt. Zudem wird so eine zahlungskräftigere Klientel angesprochen.

Das Luxusgeschäft ist die wichtigste Sparte von L’Oréal. 2022 erzielten die Franzosen damit knapp 40 Prozent ihres Gesamtumsatzes von gut 38 Milliarden Euro. Der Chef der Luxussparte, Cyril Chapuy, zeigte sich zuversichtlich, dass Aesop in den kommenden Jahren erheblich zum Wachstum des Geschäfts beitragen und die Umsatzmilliarde knacken werde. Im abgelaufenen Jahr erzielte Aesop Erlöse von 537 Millionen Dollar.

„Aesop hat eine sehr einzigartige Positionierung im globalen Luxus-Schönheitsgeschäft“, so Chapuy. Tatsächlich gilt die Marke unter Verbraucherinnen als Kultmarke. Aesop wurde 1987 in Australien gegründet. 2003 eröffnete die Firma ihren ersten Shop in einem Parkhaus in einer Vorstadt von Melbourne. Seither ist das Unternehmen rasant gewachsen und mit 400 Verkaufsstellen global vertreten. 2013 übernahm Natura die Mehrheit an Aesop.

Die Marke ist für ihre hochpreisigen Produkte bekannt: Handwaschseife kostet rund 35 Euro, Duschgel mehr als 40 Euro, Parfüm deutlich über 150 Euro. Aesop wirbt mit nachhaltigen Produkten und versucht, sich mit besonderen Inhaltsstoffen von Konkurrenten abzugrenzen, verarbeitet etwa Geranienblätter oder Mandarinenschalen.

L’Oréal will durch Übernahme Präsenz in China ausbauen

L’Oréal-Chef Nicolas Hieronimus will damit die Präsenz in China ausbauen und sieht Wachstumschancen im Travel-Retail-Geschäft. Die Duty-Free-Shops an Flughäfen sind für L’Oréal ein wichtiger Absatzmarkt, dort werden vor allem Luxuswaren vertrieben.

Bei den Verhandlungen hat sich L’Oréal offenbar gegen die Londoner Private-Equity-Firma Permira und die chinesische Investmentfirma Primavera Capital durchgesetzt. Die Übernahme markiere einen Wechsel in der Übernahmestrategie von L’Oréal, schreiben Analysten von Jefferies.

In der Regel greife der Konzern zu Marken, die noch in einem früheren Stadium der Entwicklung seien. So hatte L’Oréal zuletzt kleinere Marken wie die amerikanische Hautpflegefirma Skinbetter, das japanische Kosmetikunternehmen Takami oder die US-Marke Youth to the People übernommen, die allesamt einen deutlich geringeren Umsatz als Aesop erzielen.

Der bisherige Aesop-Mehrheitseigener Natura aus São Paulo hatte schon im Herbst angekündigt, die Marke veräußern oder an die Börse bringen zu wollen. Die Firma will ihre Struktur entschlacken und Kosten sparen. Natura steht angesichts steigender Kosten und geringer Konsumlust unter Druck, die Expansionspläne wurden wegen der Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gebremst.

Durch die Veräußerung kann Natura seine Schuldenlast reduzieren und sich auf seine verbleibenden Marken wie Avon oder Bodyshop konzentrieren. L’Oréal plant, die Transaktion im dritten Quartal abzuschließen. An der Pariser Börse stiegen die Aktien am Dienstagmorgen zunächst, verloren dann aber leicht.

