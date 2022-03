Kostensteigerung Fleischbranche sieht Existenz bedroht – Tönnies & Co. rufen nach höheren Preisen

Durch den Ukrainekrieg haben sich Energie, Logistik und Futter extrem verteuert. Die Fleischbranche macht Verluste und erhebt ab sofort Krisenaufschläge.

Durch den Ukrainekrieg sind die Kosten für die Fleischerzeugung massiv gestiegen. (Foto: imago images/Lichtgut) Fleischtheke

Düsseldorf Deutschlands größter Fleischproduzent Tönnies verlangt wegen extrem steigenden Kosten vom Handel eine sofortige Anpassung der Preise nach oben. Das Familienunternehmen beruft sich dabei auf „höhere Gewalt“ durch den Ukrainekrieg. Die Kosten für Energie, Logistik und landwirtschaftliche Produkte haben seit dem russischen Angriff massiv angezogen. „Ein Ende der Preis-Rallye ist derzeit nicht in Sicht“, so Tönnies.

In einem Brandbrief an die Kunden, der dem Handelsblatt vorliegt, schreibt Tönnies-Geschäftsführer Frank Duffe von „massiven Störungen sämtlicher Geschäftsgrundlagen“. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen sowie der parallel explodierende Schweinepreis führe zu „existenzbedrohenden Szenarien in der Fleischwirtschaft“, argumentiert der Marktführer.

Auch die Wettbewerber erhöhen notgedrungen die Preise. Die Fleischkonzerne Westfleisch und Vion, Nummer zwei und drei in Deutschland, erheben ab Montag einen „Krisen-Zuschlag“ von mehr als fünf Cent pro Kilo Schweinefleisch.