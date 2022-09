Kraftstoffe Benzinmangel an Tankstellen: Ende des Tankrabatts lässt den Sprit knapp werden

Am häufigsten mangelt es an Diesel.

Düsseldorf Eine hell erleuchtete Esso-Tankstelle in Frankfurt, davor ein rot-weißes Absperrband: Die wegen Spritmangels geschlossenen Zapfsäulen verstörten einen Manager der DZ Bank am Montagabend so sehr, dass er die Misere sogleich auf Twitter dokumentierte. Auch eine zweite Servicestation in der Nähe habe ihm kein Benzin mehr verkaufen können, klagte er.

Die deutsche Bankenmetropole ist in diesen Tagen vom Spritmangel zwar besonders betroffen, doch keineswegs ein Einzelfall.

„Wir bekommen solche Meldungen neben Frankfurt auch aus München und dem Gebiet der holländischen Grenze“, berichtet Jürgen Ziegner, Geschäftsführer des Zentralverbands des Tankstellengewerbes (ZTG). Insbesondere Xanten sei von einer akuten Spritknappheit befallen.

Im Ruhrgebiet fehlt mancherorts das billige E10-Benzin, am häufigsten aber mangele es am Diesel, erklärt Stephan Zieger vom Bundesverband freier Tankstellen (BFT). Ein großer Teil in Süddeutschland davon werde über die Drehscheibe Karlsruhe verladen, wo das Rhein-Niedrigwasser für Lieferstörungen sorgt.

Für Zieger ist dies aber bei Weitem nicht die einzige Ursache der Engpässe. „Aktuell fallen aus gleich mehreren Gründen immer wieder Stationen trocken“, sagt der Bonner Verbandsgeschäftsführer. Da helfe selbst die beste Vorausplanung nichts. „Mitunter trifft es unsere Mitgliedsunternehmen wie ein Blitz.“

Ansturm durch Last-Minute-Sparer

Für die angespannte Situation sorgt vor allem das Ende der Tankvergünstigung. Anfang Juni senkte der Bundesfinanzminister die Energiesteuer auf Benzin und Diesel, um Deutschlands Autofahrer für den enormen Spritpreisanstieg in der Folge des Ukrainekriegs zu entschädigen. Der Liter E10 wurde dadurch um 35,2 Cent billiger, die gleiche Menge Diesel um 16,7 Cent. Nun endet der sogenannte „Tankrabatt“ zum Monatswechsel, ab Donnerstag gelten wieder die alten und damit höheren Steuersätze.

Die meisten Autofahrer in Deutschland nehmen dies zum Anlass, den eigenen Tank noch einmal kräftig zu füllen – auch wenn die Preise an den Zapfsäulen in den vergangenen Tagen in Erwartung des Ansturms bereits deutlich angezogen haben.

Schon am Montagabend stauten sich die Autoschlangen vor den Diesel- und Benzinpumpen teilweise bis auf die Straßen. „Am Sonntag hat sich unser Absatz gegenüber üblichen Tagen verdreifacht“, berichtet der Pächter einer freien Tankstelle in der Nähe von Heidelberg. Erstmals seit Jahren habe er in seiner Station wieder das akustische Signal gehört, das vor einem leeren Tank warnt.

Befeuert werden die Engpässe zudem von Autofahrern aus Nachbarländern, die seit Anfang Juni zum Billigtanken bundesdeutsches Gebiet ansteuern. So überrennen kurz vor dem Ende des Tankrabatts noch einmal Sprittouristen aus Dänemark, Frankreich, Österreich und den Niederlanden etwa Regionen rund um Xanten oder das Saarland. Selbst Tschechen pendeln zum günstigen Tanken vor dem Monatsende in den Bayerischen Wald. Ab dem 1. September dürfte es, wie in den vergangenen Jahren üblich, dort wieder in die entgegengesetzte Richtung gehen.

Warten vor der Zapfsäule

Die sprunghafte Nachfrage trifft die Tankstellenbetreiber ausgerechnet in der schwierigsten Nachschubsituation seit vier Jahren. Weil ausbleibende Regenfälle und die Sommertemperaturen den Rheinpegel drastisch gesenkt haben, ist der Fluss für Tankschiffe kaum noch passierbar. „Die Ladung von 2000 bis 3000 Tonnen, die üblicherweise von einem Frachter allein transportiert wird, muss aktuell wasserstandsabhängig auf mehrere Binnenschiffe verteilt werden“, berichtet Steffen Bauer, Chef der Flussreederei HGK.

Vor allem auf dem für Öl- und Benzintransporte wichtigen Rhein führt dies zu erheblichen Kapazitätslücken. „Wir warten aktuell viel länger auf Nachschub“, berichtet BFT-Geschäftsführer Stephan Zieger.

Gleichzeitig kommt es in der Folge zu Preissprüngen. „Üblicherweise kostet der Transport von einer Tonne Diesel oder Benzin von Rotterdam nach Basel 20 Euro“, berichtet man beim Zentralverband des Tankstellengewerbes. „Derzeit liegt der Preis bei 260 Euro.“ Die enorm gestiegenen Logistikkosten würden in diesen Tagen naturgemäß an die Tankkunden weitergereicht, sagt Jürgen Ziegner.

Raffinerien plagen Lieferschwierigkeiten

Hinzu kommen Probleme bei den Verladestellen der Raffinerien am Rhein. Die Shell Energy and Chemicals Park Rheinland, eine der größten von ihnen, teilte vor wenigen Tagen mit, man habe die Kapazitäten reduziert. An ihrem Standort Wesseling zwischen Köln und Bonn reicht zwar die Fahrrinnentiefe noch für Tankschiffe aus. Weil sich der Uferstreifen aber deutlich vergrößert hat, erweisen sich die Schläuche zum Abpumpen der Treibstoffe als zu kurz.

Aus diesem Grund sind nicht allein Tankstellen von Spritmangel betroffen, die im Versorgungsgebiet südlich des rheinland-pfälzischen Rhein-Engpasses bei Kaub liegen. „Auch im Kölner Raum gibt es einen überraschenden Mangel an Diesel und Benzin“, berichtet ein Manager der Tankstellenkette Aral. Die BP-Tochter versorgt sich ebenfalls über die Verladestation in Wesseling.

Das Ende des Tankrabatts sorgt nicht nur für Frust bei den Autofahrern, kritisch begleitet wird es auch vom deutschen Kartellamt. „Wir werden weiter ganz genau hinsehen und darüber informieren, wie sich die Preise entwickeln und was passiert, wenn die Steuerermäßigung zum 1. September wegfällt“, warnte Behördenchef Andreas Mundt am Dienstag. Bislang wisse man wenig darüber, was zwischen Rohöleinkauf und dem Verkauf an der Tankstelle eigentlich passiert, sagte er. Im Herbst werde man dazu erste Zwischenergebnisse vorlegen.

