Küchenmaschine Vorwerk warnt vor Problem beim aktuellem Thermomix-Modell TM6

Düsseldorf Die Vorwerk-Elektrowerke warnen Nutzer des aktuellen Thermomix-Modells TM6 vorsorglich vor Gefahren durch bestimmte Anwendungen des Geräts.

„In seltenen Fällen kann es – teilweise auch in Verbindung mit einer Überfüllung des Mixtopfs – bei bestimmten Rezepten zu einem Anwendungsproblem kommen“, teilte das Wuppertaler Familienunternehmen in der Anwendungswarnung mit. Dann könne „plötzlich und unkontrolliert“ Gargut austreten, Nutzer der digitalen Küchenmaschine könnten sich verbrühen.

Der Deckel des Zubereitungstopfs des Thermomix hat eine Öffnung zum Einfüllen von Zutaten. Der mitgelieferte Messbecher dient auch als Verschlusskappe, damit während der Zubereitung keine Lebensmittel herausspritzen oder zu viel Wärme entweicht. An den Rändern des Messbechers kann Dampf entweichen, damit beim Kochen und Garen kein Überdruck entsteht. Diese Öffnungen können beim aktuellen Modell jedoch verstopfen.

Es könnten „während des Kochens bei Verwendung bestimmter Rezepte Zutaten aufschwimmen, sich verdichten und dampfundurchlässig werden“, warnt Vorwerk. Beispielsweise könnten Gemüseteile, die beim Kochen aufschäumen, die Öffnungen verkleben, aus denen normalerweise der Dampfdruck entweicht, erklärte Vorwerk auf Nachfrage.

Als Folge könne sich in seltenen Fällen ein erhöhter Druck im Mixtopf aufbauen. Heiße Speisen könnten plötzlich herausspritzen und Nutzer verbrühen. Der mitgelieferte Messbecher des Thermomix TM6 wird fest in den Deckel eingesetzt, beim Vorgängermodell TM5 saß der Messbecher noch lose in der Deckelöffnung des Mixtopfs, was den Überdruck verhinderte. Dafür kann der Messbecher des TM5 herausfallen, wenn Nutzer den Deckel abnehmen. Bei Geräten der älteren Generation sollte der Messbecher des TM6 mit festsitzendem Halt nicht genutzt werden.

Vorwerk hat Rezepte und Software angepasst

Vorwerk rät Nutzern des aktuellen Modells daher, beim Kochen ab 95 Grad Celsius den „Gareinsatz anstelle des festsitzenden Messbechers des TM6 zu verwenden“. Der Gareinsatz sitze lose auf, sei dampfdurchlässig und verhindere gleichzeitig, dass Gargut aus dem Mixtopf spritzen könne.

Küchenschlager 8 Millionen Thermomix-Geräte mit Digital-Funktionen hat Vorwerk bisher weltweit verkauft.

Rezepte im „Guided Cooking“ habe Vorwerk bereits entsprechend angepasst. Mit dem aktuellen Software-Update des TM6 erscheinen nun zudem digitale Warnhinweise. Den freiwilligen Warnhinweis spiele Vorwerk in Abstimmung mit den staatlichen Aufsichtsbehörden aus. Vorwerk teilte auf Anfrage mit, dass es aktuell in Deutschland keine juristischen Fälle zu dem Sachverhalt gebe.

Zu der Zahl der weltweiten Vorfälle oder Geschädigten äußerte sich der Hersteller nicht konkret. Es handele sich um „seltene Fälle“ in Anbetracht der acht Millionen digitalen Thermomix-Geräte, die bisher global verkauft worden seien. In der Zahl ist jedoch auch das Vorgängermodell TM5 enthalten, das im Auslieferungszustand von den Problemen nicht betroffen ist.

Vor einigen Jahren hatte es bei einem anderen Vorgängermodell, dem TM31, Probleme mit einem defekten Dichtungsring gegeben. Vorwerk schrieb Kunden einer Produktionscharge an und tauschte den Dichtungsring kostenlos aus.

„Thermoburn“ machte in Australien Schlagzeilen

In Australien allerdings hatte die unabhängige Vertriebsgesellschaft Thermomix in Australia (TiA) ihre Kunden nicht informiert, Nutzer verbrühten sich, als heiße Flüssigkeit herausspritzte. Die Fälle machten unter dem Begriff „Thermoburn“ Schlagzeilen.

Die australische Verbraucherschutzbehörde ACCC klagte im Namen von mindestens 14 nachweislich Geschädigten bis vor den Bundesgerichtshof in Melbourne. TiA räumte Versäumnisse ein und einigte sich 2018 auf eine Strafzahlung von 4,6 Millionen australischen Dollar, umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro.

Der Vorwerk-Konzern profitiert unterdessen weiter vom Erfolg der digitalen Küchenmaschine, machte im 50. Jubiläumsjahr 2021 des Thermomix einen Rekordumsatz von 1,7 Milliarden Euro mit dem Gerät. „Weltweit haben wir 1,5 Millionen Geräte verkauft“, freute sich Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl im Interview mit dem Handelsblatt im Februar. Jedoch bremst der weltweite Chipmangel die hohe Nachfrage aktuell aus, sorgt für längere Lieferzeiten beim Hauptumsatzbringer.

