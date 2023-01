Kunsthandel Auftragskunst für Unternehmen, Verkaufsplattform für Künstler – Millionen-Investment für Artoui

München Drei Männer, drei völlig unterschiedliche Biografien, ein gemeinsames Ziel: Mit ihrem Start-up Artoui wollen Benjamin Gibtner, Daniel Cid Gómez und András Dobi eine Top-Adresse für Künstler, Sammler und Firmen schaffen. Die sollen auf der Plattform zusammenfinden, sowohl im Internet als auch vor Ort. Für dieses Ziel haben die Münchener zu Jahresbeginn nun eine Million Euro eingesammelt.

„Wir sehen bei Artoui das Potenzial für eine erfolgreiche internationale Skalierung“, sagt Investor Andreas Knürr. Das Team sowie die innovative Positionierung hätten ihn von Anfang an begeistert, erklärt der Unternehmer, der über seine Investmentfirma K&K1 eingestiegen ist.

„Artoui könnte in den kommenden Jahren zu einer etablierten Marke in der Kunstwelt avancieren. Deshalb wollten wir möglichst früh partizipieren“, sagt Knürr, der auch Gründer und Chef der Münchner Softwarefirma Timify ist.

Artoui hat bislang zwei Bereiche: das Firmenkundengeschäft sowie den Onlineverkauf von Kunst an Privatleute. Bald kommt ein eigener Showroom in der Münchner Innenstadt dazu.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Allerdings herrscht im Kunsthandel harter Konkurrenzkampf. Wettbewerber wie Lumas setzen seit Jahren schon auf ein Franchise-Modell und eine Kombination aus Onlineverkauf und Läden. Auch bekannte Auktionshäuser wie Ketterer aus München verkaufen inzwischen im Netz.

Artoui fotografiert für Hotels

Artoui hat einen etwas anderen Fokus als die Konkurrenz. In ihrem B2B-Bereich bieten die Münchner Auftragsproduktionen an. So haben sie etwa das Hotel Luc am Berliner Gendarmenmarkt mit Fotografien ausgestattet. Fotografiert hat Kompagnon Dobi, vervielfältigt wurden die Kunstwerke in der Druckerei von Gibtner im Osten von München. Zuletzt hat Artoui ein Hotel in Basel mit mehreren Hundert Fotos bestückt. Die Kunstwerke sind jeweils auch über die Homepage von Artoui erhältlich.

Im Geschäft mit Privatleuten vertreiben die Gründer derzeit die Werke von mehr als 60 Künstlerinnen und Künstlern über ihren Internet-Shop. Es stehen drei Kategorien von Kunst zur Auswahl. Erstens Originale, die mitunter mehrere Zehntausend Euro kosten. Zweitens die sogenannte „Limited Edition“, bei der die Künstlerinnen und Künstler festlegen, in welchen Stückzahlen ihre Werke angeboten werden und auf welchen Materialien – gebürstetes Alu zum Beispiel oder auch Glaslaminat. Drittens „Tailored Art“: Hier können die Käuferinnen und Käufer festlegen, welches Material sie wünschen und in welchen Größen sie die Kunstwerke gerne hätten.

>>Lesen Sie hier: Erfahrungen einer Hamburger Galeristin – „Die ist verrückt, die Frau Vera“

Für den Druck ist Benjamin Gibtner, 33, zuständig. Der Unternehmer hat sich schon mit Anfang 20 selbstständig gemacht und eine eigene Druckerei aufgebaut. Daniel Cid Gómez, 45, hat Wirtschaftsinformatik studiert, ist ein ehemaliger Banker und führt seit 15 Jahren eine Galerie in München. Der gebürtige Spanier kennt sich nicht nur in der Kunstszene aus, er ist auch der technologische Vordenker des Trios.

András Dobi wiederum kümmert sich um die Auswahl der Kunstschaffenden. Der ehemalige Balletttänzer aus Ungarn ist Kunstfotograf.

„Das ist ein Konzept, das Künstlern bessere Vermarktungsmöglichkeiten bietet, als sie je hatten“, sagt Yussof Knauss. Der ehemalige Chef der Werbeagentur Heye ist Fotograf und vertreibt seine Arbeiten über Artoui. Der Münchner Verleger hat zudem in das Vorhaben investiert: „Ich bin überzeugt, dass das eine große Sache wird“, betont der 84-Jährige.

Ein Artoui-Shop in der Münchner City

Ehefrau Claudia Knauss ist sowohl als Geldgeberin an Bord als auch als Kuratorin. Die Kunstkennerin war lange Jahre geschäftsführende Gesellschafterin des Heye Verlags und sagt: „In so etwas zu investieren macht einfach Spaß.“

Demnächst eröffnet das Trio eine sogenannte „Concept Gallery“ im Zentrum von München. „Die Leute wollen Original-Kunstwerke vor Ort sehen“, unterstreicht Gründer Gómez. Wenn es um Werke für Zehntausende Euro gehe, dann sei es wichtig, mit einer Ausstellungsfläche präsent zu sein. Der Laden sei auch bedeutsam, um weitere Künstler anzuziehen, unterstreicht Partner Gibtner.

Bei der Galerie an der Isar soll es nicht bleiben. Gibtner sagt: „Unser Ziel ist, die Plattform zu skalieren.“ So stark soll der Name werden, dass Galeristen auch in anderen Städten die Marke Artoui für ihre Geschäfte nutzen.

Bislang haben die Gründer eigenen Angaben zufolge eine Viertelmillion Euro in die Plattform investiert. Sie hoffen, insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag für ihr Vorhaben bei Investoren einzuwerben. Artoui schreibe bereits schwarze Zahlen, beteuern die Partner. In diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten hören das potenzielle Geldgeber gerne.

Mehr: Neue Wege in der Kunstvermietung